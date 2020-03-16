 Кличко утвердил тотальный карантин в Киеве с 17 марта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского головы Виталия Кличко.

"Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение в столице и в Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы", - отметил Кличко.

Он отметил, что с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

- передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.

- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

- работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.

- Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Временно приостанавливается и работа:

- спортивных комплексов и залов.

- заведений бытового обслуживания населения.

- СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие.

- Развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

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"Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они - вынужденные и временные. Прибыли и деньги - важны. Но здоровье и жизнь людей - самое важное! И мы должны заботиться прежде всего об этом!" - добавил мэр Киева.

Он отметил, что городская власть будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы. Департаментам КГГА доведены требования по временной отмены совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан. ЦНАП - при необходимости будет принимать граждан, но по предварительной онлайн записи.

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. - Их будут доставлять домой", - отметил Виталий Кличко.

Вместе с тем, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также - ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

"Что касается общественного транспорта, - пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, - что они не будут передвигаться по городу без крайней необходимости. - На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это - ваша безопасность и безопасность окружающих людей", - подчеркнул мэр Киева.

По словам городского головы, Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 000 000 гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация".

Также столица получила 5000 и заказала 100 000 быстрых тестов для диагностики коронавируса. Все они поступят в медучреждения города. Кличко отметил, что ни в одной стране тестов не делают людям, у которых нет симптомов вируса COVID -19! И призвал не искать их в интернете или в частных клиниках, чтобы сделать "профилактически"!

"Друзья! Нас ждут непростые времена. Но все зависит от нашего сознательного отношения к ситуации. К своему здоровью, к безопасности людей, которые рядом! От четких и спокойных действий. Городские власти максимально информируют жителей и обнародуют всю информацию о ситуации. Не беспокойтесь о "страшилках". Получайте информацию из официальных источников. Для нас приоритет - здоровье и безопасность киевлян. Помните об этом и будьте благоразумными! " - подчеркнул Кличко.