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 Киевские новости
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 Кличко утвердил тотальный карантин в Киеве с 17 марта

С 17 марта в Киеве ужесточаются меры по пресечению распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского головы Виталия Кличко.

"Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение в столице и в Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы", - отметил Кличко.

Он отметил, что с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:
- передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.
- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.
- работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.
- Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Временно приостанавливается и работа:
- спортивных комплексов и залов.
- заведений бытового обслуживания населения.

- СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие.
- Развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

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"Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они - вынужденные и временные. Прибыли и деньги - важны. Но здоровье и жизнь людей - самое важное! И мы должны заботиться прежде всего об этом!" - добавил мэр Киева.

Он отметил, что городская власть будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы. Департаментам КГГА доведены требования по временной отмены совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан. ЦНАП - при необходимости будет принимать граждан, но по предварительной онлайн записи.

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. - Их будут доставлять домой", - отметил Виталий Кличко.

Вместе с тем, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также - ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

"Что касается общественного транспорта, - пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, - что они не будут передвигаться по городу без крайней необходимости. - На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это - ваша безопасность и безопасность окружающих людей", - подчеркнул мэр Киева.

По словам городского головы, Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 000 000 гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация".

Также столица получила 5000 и заказала 100 000 быстрых тестов для диагностики коронавируса. Все они поступят в медучреждения города. Кличко отметил, что ни в одной стране тестов не делают людям, у которых нет симптомов вируса COVID -19! И призвал не искать их в интернете или в частных клиниках, чтобы сделать "профилактически"!

"Друзья! Нас ждут непростые времена. Но все зависит от нашего сознательного отношения к ситуации. К своему здоровью, к безопасности людей, которые рядом! От четких и спокойных действий. Городские власти максимально информируют жителей и обнародуют всю информацию о ситуации. Не беспокойтесь о "страшилках". Получайте информацию из официальных источников. Для нас приоритет - здоровье и безопасность киевлян. Помните об этом и будьте благоразумными! " - подчеркнул Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3181692
 
   
 Топ комментарии
 
Прийшла платіжка...
Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись ?...
Смішно...
ЗЕ: - ми_це_зробили_разом ! Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 3867
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Парад обильно увлажнённых памперсов продолжается... Впрочем, я от этого мэра в восторге не был никогда, хоть и голосовал за него: рак на безрыбье! Кличко утвердил тотальный карантин в Киеве с 17 марта - Цензор.НЕТ 6508
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Потрібно брати приклад із австрійців. Можливо штрафи зупинять у мандрівках мою дружину.
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скажи, что ты пошутил.
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Австрійці можуть всі ваші функції взяти на себе?
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В Италии для передвижения по городам и весям выдают разрешения.Полиция строго проверяет.
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не правда, в Італії людина сама заповнює декларацію і з нею виходить при крайній необхідності. Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 7750
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главное, чтобы парад на ********* прошел с максимальным количеством населения на 1 мая и на 9 мая для верочки.
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Пик эпидемии в Европе придётся на апрель -май .Великдень и поминальный будут в самый разгар.Дети доучиваться будут летом.ЗНО и поступление в ВИШи сожмут максимально во времени.Ахметкин металл и уголь в мире не будет нужен.Заробитчане - тоже не нужны!Разве землекопами на погосте и труповозами.Хорошо будет только сельскому хозяйству.Спрос не уменьшится.Самоизоляция -единственный способ борьбы.И строгая сангигиена.Всем пережить страхиття китайской чумы 21века.
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пора тебя штрафовать за паникерские слухи. пока в бан
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Передёргиваешь, в бюллетене, в 2014 году, были и другие фамилии, кроме боксёра. Кто голосовал "потому что больше не за кого" - просто дебил.
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Хороший вопрос..... Вроде как "крестные ходы" отменили, вернее ограничили, "- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан." Источник: https://censor.net.ua/n3181692. Но желающие свободно могут приложиться к иконам и полизать ОБЩУЮ ложку на причастии.....
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Ватикан объявил, что в этом году все пасхальные ритуалы пройдут за закрытыми дверями. Они будут транслироваться онлайн. Папа также вплоть до 12 апреля будет выступать с проповедями на сайте Ватикана, не выходя на публику. И вообще площадь Святого Петра закрыта. Святой престол призвал отметить праздник без физического присутствия верующих. Одновременно пришла новость: официальный представитель Русской православной церкви митрополит Илларион заявил, что богослужения в храмах РПЦ будут совершаться вне зависимости от степени распространения коронавируса. "Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
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Та нє, вона в "АТБ" за сірниками пішла!
Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 1227Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 1227
Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 1892
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там есть уже проект закона и новость на сайте … не разгоняй "зраду" "платнык" ...
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праЄкт! Та вони ще хай зберуться і проголосують! Багуцькая, ще досі гундосить шо то всё ПіАр!
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что "зрадомёт" под номером регистрации 454949 заглох ?
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В ЗЄклована повилазило? Цифри з літерами плутаєш? То мабуть коронавірус таку побічну дію має. Що до податків, то ФОП платить ЄСВ і єдиний не залежно від того була в нього економічна діяльність чи не було. А тут йому і взагалі працювати забороняють, а податки не скасовують!!!
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ЕСВ , налог на землю и ещё некоторые будут отменены на 3 месяца с возможным продлением . Но то таке , главное посеять панику . А номер который я написал , то номер твоей регистрации на сайте в акурат выборов президента . Так что засунь теперь свои беньки обратно в орбиты . Так понятно ?
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Забота о людях зашкаливает. Следующий шаг всем в Киеве дадут статус УБД и по 10 соток земли.
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Есть хорошая новость, никаких голосований по земле не будет как минимум до 3 апреля, Рада будет работать но только в комитетах.
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Доповнити наступним пунктом: "Загнати всіх ЗЕдебілів в одне приміщення і заколотити вікна та двері нах...!"
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Всех оставшихся зебилов вместе с СН.

Загнать, заколотить окна, двери и сжечь к херам, шоб даже воспоминаний не осталось.
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Ну, хоть хозяйственные магазины будут работать.
У каждого есть, что дома подремонтировать, не лежать же в гробу и ждать смерти весь карантин.
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многие так говорили...
сейчас они уже покойники...
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К сожалению, мрут только старые идиоты. Молодые идиоты продолжают портить жизнь себе и другим.
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Прийшла платіжка...
Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись ?...
Смішно...
ЗЕ: - ми_це_зробили_разом ! Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 3867
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Ну тогда нужно вводить налоговые и арендные каникулы для бизнеса и каникулы по оплате коммуналки для неработающего населения.
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Значит МОЗ точно скрывает статистику по Киеву, столько людей прилетело из Италии и отовсюду...
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Шоб ты и не сомневался.

Правду о масштабах этой эпидемии в Украине мы теперь узнаем только после уничтожения ЗЕбанария.
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Тату и СПА салоны закроют. Как жить? Народ будет повышать рождаемость.
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А шо делать хомячкам, которые никогда сами еду не готовили? Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 9843

От сейчас Глово и всякие Ракеты на доставке еды рукожопым поднимутся. Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 6142
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по ящику висит плашка что Киев закрывает все кроме продуктовых, аптек и АЗС
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Матрица билять))) Это матрица. Если нужно сформируют любую реальность. Интересно кто это придумал провести такой социально-психологический эксперимент в масштабах всей планеты и главное - зачем?
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Так он хотя б других за собой не утащит.
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я уже тоже думаю что кто-то просто решил повторить сюжет фильмов - например: Заражение.
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Та стопудово заговор масонов. Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 9347

Маску не носи, руки не мой, туси побольше в толпе. Быстрее встретишься с тем, кто это все придумал.
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маску не ношу, руки всегда мою - как и до коронавируса))) Интересно как это специалисты ВООЗ, которые были в Китае в январе месяце и оценивали степень угрозы распространения новой инфекции не рекомендовали изолировать Китай? И дождались пока зараза распространится на весь мир? Вариантов не много: 1) специалисты вооз были некомпетентные дибилы и не смогли адекватно оценить степень угрозы и своевременно предложить адекватные мероприятия - изолировать Китай. Но там вряд ли дибилы я думаю. 2) Значит они намеренно не предупредили мир об опасности - а это уже преступление, либо получается опасность "слегка" преувеличена.
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Я ж и говорю - заговор это все, шоб обмануть простой народ.
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Вже тиждень в дружини, вона лікар, питаю: Чи є якісь вказівки з МОЗ?
А нічогісінько! Тиша! І це Обласний центр з полутораміліонним населенням, а що там по селам і районам?
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Санжари були першим прикладом про компетенцію влади ( боляче казати але крім картинки з екранів і горячих промов наи нічим ця влада не допоможе
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в США народ раскупает оружие и боеприпасы, спасибо ублюдкам-президентам Украины,
привели народ к новому рабству, теперь вместо камуняк будут царювать бандиты
из ОПГ МВД И и подобнвые
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Тотальный карантин? Че серьезно да? В субботу снова ярмарка ?
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очень интересно услышать разъяснения по пункту "(ограничено) передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины". на работу ездить позволено?
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Киевский клоун где маски,маски за границей.
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Переведите плиз с выталькавага езыка на нормальный - поездом например из Тернополя в Киев теперь попасть нереально ?
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