 Мы разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса из-за коронавируса, - глава налогового комитета ВР Гетманцев. СПИСОК

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал глава этого комитета Даниил Гетманцев, отвечая на вопрос журналиста. Поскольку 13 марта он разместил на своей странице в "Фейсбуке" пост с предложением к бизнесу и экспертам высказывать свои предложения, мы решили выяснить, что удалось уже сделать, ведь с такими законодательными изменениями затягивать нельзя.
"Обратившись к экспертной среде и изучив опыт зарубежных стран, мы разработали два законопроекта о помощи бизнесу, - объяснил он. – Они еще не в окончательной редакции, однако мы уже имеем какое-то свое виденье. Мы заканчиваем работу и они будут рассмотрены на внеочередном заседании ВР".
Основные новшества, которые подготовлены в данный момент:
- Освобождение от любой ответственности за нарушение налогового законодательства на протяжении двух месяцев. Но возможно этот срок будет продлен.
- Освобождение от уплаты ЕСВ всех самозанятых лиц сроком на два месяца.
- Запрет на проведение проверок до 1 июля 2020 года (кроме камеральных).
- Декларации физлицам-предпринимателям предлагают разрешить подавать до 1 июля 2020 года.
- Освобождение от уплаты земельного налога, если земля находится под объектами, которые используются при предпринимательской деятельности до 31 мая 2020 года.
- Освобождение от налога за недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости). То есть, если, например, у человека магазин, который он вынужден закрыть на период карантина, он не будет платить налоги на землю и недвижимость.
- Вступление в силу нашумевших законов о применении кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса откладывается на три месяца.
- Выплаты за вынужденный простой сотрудникам предприятий освобождаются от налога на доходы физлиц. Речь идет о том, что если предприятие останавливается на период карантина и люди не работают, то по закону работодатель все равно должен платить этот налог. Поэтому депутаты предлагают его отменить, пока есть такие чрезвычайные обстоятельства.
По словам Даниила Гетманцева, есть еще меры, которые не касаются налогов, и они обсуждаются совместно с парламентским комитетом по вопросам экономического развития. "Я предложил коммерческую плату по арендной недвижимости и по оборудованию начислять без учета прибыли арендодателя, - рассказал народный депутат. - Если есть затраты на содержание, на амортизацию – они покрываются. Но если есть прибыль, она не должна быть уплачена за этот период. Второе предложение – мы признаем ситуацию, связанную с коронавирусом форс-мажором и освобождаем всех от гражданско-правовой ответственности (от уплаты штрафов пени и т.д.)".
Дій поки що ніяких, тільки інфікованих завозять в Київ ешелонами!
В Украине заработать можно только на схемах и барыжничестве.
а не в пять раз больше чем у президента США.
Кризисная экономика должна быть экономной.