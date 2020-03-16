EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  7060  26
Материалы по теме:
Все про:бизнес (1263) карантин (321) кризис (2964) Гетманцев (49) COVID-19 (945)

 Мы разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса из-за коронавируса, - глава налогового комитета ВР Гетманцев. СПИСОК

В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработали пакет антикризисных мер, которые направлены на поддержку бизнеса в период негативного влияния финансового кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал глава этого комитета Даниил Гетманцев, отвечая на вопрос журналиста. Поскольку 13 марта он разместил на своей странице в "Фейсбуке" пост с предложением к бизнесу и экспертам высказывать свои предложения, мы решили выяснить, что удалось уже сделать, ведь с такими законодательными изменениями затягивать нельзя.

"Обратившись к экспертной среде и изучив опыт зарубежных стран, мы разработали два законопроекта о помощи бизнесу, - объяснил он. – Они еще не в окончательной редакции, однако мы уже имеем какое-то свое виденье. Мы заканчиваем работу и они будут рассмотрены на внеочередном заседании ВР".

Основные новшества, которые подготовлены в данный момент:

- Освобождение от любой ответственности за нарушение налогового законодательства на протяжении двух месяцев. Но возможно этот срок будет продлен.

- Освобождение от уплаты ЕСВ всех самозанятых лиц сроком на два месяца.

- Запрет на проведение проверок до 1 июля 2020 года (кроме камеральных).

- Декларации физлицам-предпринимателям предлагают разрешить подавать до 1 июля 2020 года.

- Освобождение от уплаты земельного налога, если земля находится под объектами, которые используются при предпринимательской деятельности до 31 мая 2020 года.

- Освобождение от налога за недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости). То есть, если, например, у человека магазин, который он вынужден закрыть на период карантина, он не будет платить налоги на землю и недвижимость.

- Вступление в силу нашумевших законов о применении кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса откладывается на три месяца.

- Выплаты за вынужденный простой сотрудникам предприятий освобождаются от налога на доходы физлиц. Речь идет о том, что если предприятие останавливается на период карантина и люди не работают, то по закону работодатель все равно должен платить этот налог. Поэтому депутаты предлагают его отменить, пока есть такие чрезвычайные обстоятельства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: США и ряд стран вводят налоговые льготы для бизнеса

По словам Даниила Гетманцева, есть еще меры, которые не касаются налогов, и они обсуждаются совместно с парламентским комитетом по вопросам экономического развития. "Я предложил коммерческую плату по арендной недвижимости и по оборудованию начислять без учета прибыли арендодателя, - рассказал народный депутат. - Если есть затраты на содержание, на амортизацию – они покрываются. Но если есть прибыль, она не должна быть уплачена за этот период. Второе предложение – мы признаем ситуацию, связанную с коронавирусом форс-мажором и освобождаем всех от гражданско-правовой ответственности (от уплаты штрафов пени и т.д.)".

Источник: https://censor.net.ua/n3181691
 
 
 Топ комментарии
 
А кредиты? Или прибыль банков - это святое?
 показать весь комментарий
 
И зарплаты своих "госсуперменеджеров" к адеквату приведите,
а не в пять раз больше чем у президента США. Мы разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса из-за коронавируса, - глава налогового комитета ВР Гетманцев - Цензор.НЕТ 9455
Кризисная экономика должна быть экономной.
 показать весь комментарий
 
А Каламойша джесяток? Ще на білатах ціну в пятеро задрав!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что-то ни один бот не гавкнул,парадокс.
 показать весь комментарий
 
 
А **** гавкать, це лише прожекти!
Дій поки що ніяких, тільки інфікованих завозять в Київ ешелонами!
 показать весь комментарий
 
 
Петрусь давече самолет целый приволок.
 показать весь комментарий
 
 
А Каламойша джесяток? Ще на білатах ціну в пятеро задрав!
 показать весь комментарий
 
 
Бизнесмены они деньги на всем зарабатывает и на карантинах и на войне, детей то надо как то в Англии учить.
 показать весь комментарий
 
Гандольєри це! Роналду свої готелі в лікарні перепрофілює і лікарям зарплату за власний рахунок платить!!!
 показать весь комментарий
 
 
Это не бизнес мены, это схематозники барыги

В Украине заработать можно только на схемах и барыжничестве.
 показать весь комментарий
 
их еще принять надо,если соберется вр
 показать весь комментарий
 
 
Та ще й тисячі поправок внесуть і до літа розглядатимуть.
 показать весь комментарий
 
И зарплаты своих "госсуперменеджеров" к адеквату приведите,
а не в пять раз больше чем у президента США. Мы разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса из-за коронавируса, - глава налогового комитета ВР Гетманцев - Цензор.НЕТ 9455
Кризисная экономика должна быть экономной.
 показать весь комментарий
 
 
А на віщо, Кабінет міністрів звільняють "за розвал економіки", а премії вони "за високі показники і інтенсивність" поїздок по за буграм по розпихали по кишеням. Мы разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса из-за коронавируса, - глава налогового комитета ВР Гетманцев - Цензор.НЕТ 4209
 показать весь комментарий
 
 
Гетьманович,отменять нужно все налоги,малый и средний бизнес должен быть освобожден от поборов,всю бюджетную недостачу покроете конфискацией имущества и бизнеса у таких крыс как потрох,ахметка,беня и прочие чуки, вирус - хороший повод провести эту справедливую операцию через принятие срочного закона.
 показать весь комментарий
 
 
когда будут АРЕСТОВАНЫ все активы бЭни и бОголюбова - а он сам арестован.....
 показать весь комментарий
 
 
..вот поддержали так уж поддержали ! Ми розробили антикризові заходи для підтримки бізнесу через коронавірус, - глава податкового комітету ВР Гетманцев - Цензор.НЕТ 6791
 показать весь комментарий
 
Я надеюсь меры поддержки малого бизнеса и ФОПов ,или как обычно ,Ахметова и Бени ?
 показать весь комментарий
 
Чому обмеження вводяться поза правовим полем?Чому не запроваджено НС, там є розді4 стаття16,17,розділ5 ітд.
 показать весь комментарий
 
Ага розробляємо як набарижить на здоров`ї українців! Дезактин був по 472 грн, тепер продають по 850. Марлеві повязки були оп 1,2грн за штуку, тепер по 21,50 грн.! І хто тебе "барига"?
 показать весь комментарий
 
А налог на доходы ФОП вынуждено приостановивших деятельность, например в сфере образования? Освобождение от ответственности, срок подачи деклараций и отсутствие проверок - это не то! Чистый же форс-мажор, малый бизнес и так на ладан дышит. А еще и арендную плату ни за что платить!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх