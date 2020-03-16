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 Мир сошел с ума от коронавируса. Даже "родная Россия закрыла границу с Беларусью", - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, призвал их без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

"Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало", - отметил Лукашенко.

По его мнению, в Беларуси адекватно реагируют на угрозы. Медики уже давно принимают точечные меры, и сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию, заметил Александр Лукашенко.

"Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства", - сказал он.

После того, как в стране резко вырос спрос на медицинские маски, отечественные предприятия были ориентированы на увеличение объемов их производства. Как рассказал Лукашенко, вчера о складывающейся в Беларуси ситуации ему докладывал премьер-министр. Оказалось, что теперь некуда девать выпущенную продукцию.

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"Сшили - девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос", - добавил белорусский президент.

По его словам, кроме Минска и крупных городов, ситуация с коронавирусом не такая проблема для районов и районных центров. "Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью", - отметил глава белорусского государства.

В то же время он констатировал, что в Беларуси относительно спокойная обстановка, а "Россия вся полыхает от коронавируса".

"Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", - добавил Президент Беларуси.

Лукашенко призвал местные органы власти без всякой паники работать с людьми, напоминая им о мерах предосторожности.

По данным Минздрава страны, в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденых случаев коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3181687
 
 
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а этот всё поёт песни про родную раису …
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а этот всё поёт песни про родную раису …
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Поэтому думающие украинцы давно поняли, что лично усатая Бульба нам
не то что не "родня", а даже и - не седьмая вода на киселе.
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Главный душевнобольной говорит, что все вокруг стали душевнобольными.. Как это мило..
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Родная? Від фрази "родная расія" мене аж пересіпує
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Щас, вот только фильтр противогаза помадой докрасит и тени под окулярами подведет!
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"Дядя Федор". пока в виде комбеза ОЗК не оденешь, Галя гулять не пойдеть!!!"
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брюкву и бульбу свари подыши на кастрюлькой)
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Kakja ona radnaja mozet bit fasistkaja rosjia?Tam fasisty etogo veka zyvut bolse nikde takix nanajdios
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йому може й рідна, бо тільки завдяки їй він ще досі президент
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Jest Belorus takze.V rosiji danyje nepravylnyje dajut realno tam uze desiatki tysiac.Smotriu Chabarovks jedut kitajci svobodno tam milioni gorod vet i poslo dalse takze po rosiji.Realo rosji desiatki tysiac zarozionix uze jest na dani moment.Ne tysiaca a desiatki tysiac
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там все опнутые. с одной стороны радная расея, с другой - та орёт, шо она старший брат. короче - родилась расея в ночь. не то сына, не то дочь.
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Так радуйся, шо закрыли. От кацапов ничего доброго не бывает.
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Афганские учёные пытались создать вакцину против коронавируса, но всякий раз получали героин. Мир сошел с ума от коронавируса. Даже "родная Россия закрыла границу с Беларусью", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6567

и
Коронавирус скоро сгинет сам по себе, потому что СДЕЛАНО В КИТАЕ. Мир сошел с ума от коронавируса. Даже "родная Россия закрыла границу с Беларусью", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5567
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как самому приготовить антисептик для рук (вода, спирт, перекись и глицерин)
https://youtu.be/XG1Nj7uHons
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Ждем когда Башкоростан закроет границу с Татарстаном
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Авторитарным и тоталитарным режимам не страшны такого рода угрозы.
Лукашенко и путену проще "засекретить потери", контролировать ручные СМИ - чем бороться за жизни и здоровье граждан.
По такому пути они и пойдут...
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Похоже диктаторы все конченые. Лука не исключение.
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"Білоруси просто молодці. За винятком одного випадку" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181687

А що це за випадок? Просто цікаво.
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Так этому ж радоваться надо!!! Не было бы счастья,да несчастье помогло.
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Кому родная , а кому поганая . Но Саша тролит . молодец усатый .
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русских коронавирус не берёт, у них есть защитная хромосома, а чтобы наверняка защититься нужно на*бнуть бояры, и на ярмарку песни плясать под балалайку
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Лука щось знає? "Россия вся полыхает от коронавируса". Источник: https://censor.net.ua/n3181687
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Уверен, Лукашенко примет строгие и решительные меры.
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