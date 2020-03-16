 "Разборки" в "СН" из-за Консультативного совета ведут к созданию новой группы внутри фракции, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Во фракции "Слуга народа" продолжаются "разборки" с теми депутатами, кто потребовал парламентского контроля и подписал заявление протеста против тайных переговоров с РФ в Минске и создания совместного Консультативного совета с представителями российской оккупационной администрации. Это обращение разместили на своих страницах 62 депутата, однако затем как минимум 7 депутатов, близких к "группе Коломойского" отозвали свои подписи и удалили записи против протокола", - сообщил журналист.

Он также подчеркнул, что несмотря на полный контроль всех парламентских комитетов, включая комитет по обороне и безопасности и комитет по иностранным делам, руководство ОП не ставит в известность парламент о ходе переговоров с РФ.

Читайте также: Подписанный в Минске протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению, - Ермак

11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.