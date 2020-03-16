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 Политика Украины
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Все про:Минск (1318) Бутусов Юрий (2062) Слуга народа (732)

 "Разборки" в "СН" из-за Консультативного совета ведут к созданию новой группы внутри фракции, - Бутусов

Протестующие против капитулянтских протоколов в Минске депутаты монобольшинства обсуждают возможность создания новой депутатской группы в составе фракции.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Во фракции "Слуга народа" продолжаются "разборки" с теми депутатами, кто потребовал парламентского контроля и подписал заявление протеста против тайных переговоров с РФ в Минске и создания совместного Консультативного совета с представителями российской оккупационной администрации. Это обращение разместили на своих страницах 62 депутата, однако затем как минимум 7 депутатов, близких к "группе Коломойского" отозвали свои подписи и удалили записи против протокола", - сообщил журналист.

Он также подчеркнул, что несмотря на полный контроль всех парламентских комитетов, включая комитет по обороне и безопасности и комитет по иностранным делам, руководство ОП не ставит в известность парламент о ходе переговоров с РФ.

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11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Источник: https://censor.net.ua/n3181685
 
   
 Топ комментарии
 
Ведут к тюрьме.Кучму и ермака надо арестовать за измену Украине.Теперь понятьно,почему убрали Бессмертного. Он реальный банднровец.
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Слугы народу розваливаються на глазах!КАРТОЧНЫЙ ДОМИК!!
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Ведут к тюрьме.Кучму и ермака надо арестовать за измену Украине.Теперь понятьно,почему убрали Бессмертного. Он реальный банднровец.
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Когда ты приводишь к власти комиков, статистов и фотографов, то потом тебе на их мнение глубоко наплевать. У них не должно быть своего мнения. Ты можешь министра здравоохранения (которая стала министром из-за своих женских чар) ради пиара послать в карантин. И она пойдет.
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Слугы народу розваливаються на глазах!КАРТОЧНЫЙ ДОМИК!!
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Нарешті прокинулись! А це тоді що було?

"Разборки" в "СН" из-за Консультативного совета ведут к созданию новой группы внутри фракции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4890
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І як з того тексту витікає, що вони ніхто, якщо підписи йдуть у загальному списку? До речі, перечитай уважно 12 пункт, якщо в змозі його зрозуміти.
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І як з того тексту витікає, що вони ніхто, якщо підписи йдуть у загальному списку?
--
а кто они?

перечитай уважно 12 пункт, якщо в змозі його зрозуміти.
--
считаешь себя умным? настолько умным, что вправе хамить? докажи! реши задачку на IQ
8 # 7=33
5#5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?
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Ні, не відповість- соя очі застить!
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Як же отара правди боїться, немов чорти денного світла!
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Бумажка, яку підписали два посли, колишній президент, та якихось два чмирі з вулиці з прізвищами, схожими на нині покійного захараста і зниклого кудись плотву.
А на тих, що підписані 11.03.20 перед підписами стоять посади ЛДНР, а ще там присутній підпис Голови ОПи - офіційної морди. Різницю відчуваєш?
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деякі слуги уродів забоялись київських каштанів.
а беня нічого не боїться.
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Он на море на яхте снова это все переживет...
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Торговля на соплях. Превратится ли Зеленский из-за эпидемии в коронавирусного "барыгу"
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Сопли делят после продажи, слуги народа, ведь если только 100 депутатов не удолетворят они разваляться.
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Каждый депутат ВР из фракции СН должен крепко подумать, а стоит ли ему становиться предателем Украины и чем это для него, в итоге, кончится.
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Пока думають ті, які реально розуміють, що швидко втікти не успіють.
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Зе-депутаты от Киева, значит, согласны сдать Украину врагу. И тут я вспоминаю, печерский округ Киева, на первом месте Зе-ипло, Анна пуртова вроде, что-то около 20%, на втором Леонид Емец от Голоса, и на третьем -европейская солидарность, и у них по 16%. Вопрос: неужели нельзя было договориться, поделить округа, не подыгрывать зебилам? а теперь эти киевские зе-депутаты делают всё, чтобы враг пришел на нашу землю.
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Педро совсем не меньше вреда Украине нанес, чем самые лютые враги.
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ну вам и мозги засрали. не смотрите до обеда олигархических телеканалов. так других нет. вот никакие и не смотрите... Да благодаря Порошенко, Яценюку, Турчинову и куче других патриотов, вы сейчас имеет возможность пропихивать свои темнички, а то бы писали что Малороссийский федеральный округ поддреживает обнуление путина
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Это Вы мозги людям засоряете тем, чего не было. Педро -- вор, который должен сидеть в тюрьме.
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самая темная Зе-ночь перед рассветом. Портнов, Путин, Медвечук, Янукович, а теперь еще Ермак с Зелёным ушлёпком должны сидеть в тюрьме. Беня ваш, за то, что железнодорожными составами крал деньги из Приват-банка, которыми потом оплачивал компанию Главзебила, вот они должны сесть. Путин вообще крадёт процентами ВВП России но нам на него пох, нам бы главное своих ворюг посадить, тех, которые масочки от коронавируса из Украины вывозят, за чемоданы бабла кешем
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В украинской политике куда не ступишь везде вступишь. Что правда , то правда.
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Да украл он путина хла страну , успокойтесь и его обнулил . Теперь - это страна 404 и без конституции.
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Группа может и образуется, но это ситуативная и нестойкая группа. По всем другим вопросам они будут подчинятся указаниям из ОП.
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пусть выходят из СН во внефракционные, а там и в КС уже можно подавать обращение
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Просто некоторые члены СН вспомнили, что они украинцы и им здесь в Украине жить,как и их детям, внукам. Жаль,что большинство СН еще не вспомнили, какого народа они слуги,все им затмили конверты с 5000 дол. ежемесячно.
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Что за зуд что то подписывать ? Что уже ОБСЕ уже ввело контроль ОРДЛО круглые сутки и по всей территории ? Может уже Дебальцево вернули ? Руки надо рубить таким подписантам !
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