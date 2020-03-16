EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  10219  57
Все про:Харьков (4615) Бутусов Юрий (2062) Светличная (69)

 Первый разгром "Слуги народа" на довыборах в Раду: На 179-м округе Светличная набирает около 70% голосов, - Бутусов

На 179-м округе в Харьковской области победу одержала самовыдвиженец Юлия Светличная. Явка на округе была рекордно низкая - до 27%, и Светличная набрала около 70% голосов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает журналист и главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я писал об этой впечатляющей истории. За 13 дней до выборов кандидат "Слуги народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов и выступила в поддержку Светличной - которая была главой Харьковской ОГА при президенте Петре Порошенко. Официальная причина, которую озвучили президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он не устроил скандал - катастрофическое падение рейтинга "Слуги народа" по социологии. Но на самом деле, теневой куратор "СН" Вадим Слюсарев договорился о проведении Светличной в Раду в обмен на необходимые Слюсареву решения областного совета. Поэтому поставили слабого кандидата, ведь Алексейчук никакого отношения к 179-му округу не имела", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, по сути "Слуги" сами слили свой рейтинг на 179-м округе, и это сигнал, как они готовятся проводить местные выборы.

"Партия, которая на выборах в июле 2019-го выиграла все округа в области кроме двух, позорно сдала без боя целый округ, где каких-то 7 месяцев назад кандидат "СН" Кучер получил 50% голосов", - подытожил он.

Напомним, выборы на 179 округе состоялись 15 марта в связи с тем, что избранный там народным депутатом Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры на выборах в Раду по 179 округу: Светличная (самовыдвижение) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Диденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг"

Источник: https://censor.net.ua/n3181684
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
праздник будет ???
 показать весь комментарий
 
От перефарбувалася мудачка. Віддано служила Петру Олексійовичу, а тепер буде депутаншою від Оппо за Жоппу.
 показать весь комментарий
 
 
Місцеві вибори- це окремий світ. Там дуже мало депутатів, що постійно від однієї партії. Переважна більшість вступає у правлячу партію. І коли кажуть- от той від Пороха, а тепер за Зе, або був у Ригів, а став від Пороха- все це не має ніякого значення. Через 4 роки вони знову змінять свій прапор.
 показать весь комментарий
 
 
Это не6 ПОРАЖЕНИЕ ЭТО АКСИОМА ТИПА рейтинга вернее АНТИ рейтинга СН и полный их зашквар даже самые упоротые поумнели а через меся два полета в карантине даже полные дауны дебилы и кретины поцмнеют...
 показать весь комментарий
 
О каком-либо "рейтинге" СН изначально говорить могли только дурачки. Нет у них рейтинга и никогда не было. Это часть рейтинга Великого Зе, делегированная никому неизвестным фрикам.
 показать весь комментарий
 
В Чорноморську ми маємо мера котрий був во всіх партіях починаючи з кпсс. Він був 1-й секретар кпсс міста Іллічівськ. Зараз йому 76 років.
 показать весь комментарий
 
традиційний український чиновник. Кращих, на жаль, немає.
 показать весь комментарий
 
 
Самовыдвиженка. Еще раз перечитай - самовыдвиженка. Где ты увидел ЖОПО-блок?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нет такой партии:слуга народу.Это сброд.Даже не сборняк.От них тошнит,как и от порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
помнится, тоже был такой "Народный фронт"... тоже набрал больше всех голосов на выборах в ВР... никто его не видел? куда делся?
 показать весь комментарий
 
 
В чем разгром? В том, что кандидат от СН снялась в пользу победившей Светличной? Или в том что Светличная перебежала к Зе?
А может Аваков у власти - министр времен Порошенко - показатель победы Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Интересно будет почитать мнение эксперта во всех областях, когда Светличная войдет во фракцию СН, о чем наверняка есть договорняк.
 показать весь комментарий
 
Не пойдет.
Во-первых, у нее с Зе конфликт.
Во-вторых, в СН ныне идут только политические самоубийцы, которым нужно срочно напаковаться.
 показать весь комментарий
 
Автор текста часто желаемое за действительное выдает. Понятнто,что Светличная-стандартный чиновник. Служила Порошенко,теперь Зеленскому,потом Ведмедчуку, и.т д.. Эти люди вообще не имеют идеологии.
 показать весь комментарий
 
так шо, нехай зюзя більше не звиздить, що виконує бажання виборців, коли здає національні інтереси
 показать весь комментарий
 
 
Любят в Харьковской области разных райнинов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Просто вас сейчас украинцы живьем сожгут, если таки отважитесь выйти.
 показать весь комментарий
 
 
нет уж увольте.....

одно дело за Клоуна в кабинке бумажку опустить тайно.., и совсем другое выйти на улицу с табличкой - "Я идиот!"


 показать весь комментарий
 
 
Вас не дивує, що слуга народу знялась з виборів і підтримала порохоботку Світличну?)))
 показать весь комментарий
 
 
Какая тут радость? У его записных холуёв рейтинг выше чем у него самого. Когда кричал "Через рік так через рік !", эта ситуация виделась ему несколько по другому...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А вы ожидали от А.Полтавы высокого уровня IQ?
 показать весь комментарий
 
 
эти выборы - приговор квартальному идиоту и его шапито. а еще ж не было официальной капитуляции от ермака, еще не было бениного дефолта. вообщем, к осени зельцмана выкинут из охфиса на свалку истории. запомните этот пост.
 показать весь комментарий
 
 
Бутусов сам себе противоречит, говорит о разгроме СН, но тут же оказывается что кандидат от СН даже не участвовал в выборах а выступил в поддержку Светличной.
 показать весь комментарий
 
 
В підтримку Світиличної, яка була головою ОДА при Порошенку...
 показать весь комментарий
 
 
Нисколько не противоречит. Он фанатично верен Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Кандидат от СН - участвовал.
Просто не самый сильный из возможных.
 показать весь комментарий
 
Разгром будет, когда повешенные на фонарных столбах "слуги" будут направление ветра указывать.

А это пока предварительные ласки.
 показать весь комментарий
 
 
Это начало конца СН на местах. Необратимый процесс набирает обороты.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Главное ,как Ювт и другие назвать черное белым.Если часто повторять,то поверят.Политични вподобання неангажованной прессы.Люди с политичным статусом и полностью безответственные.Вот подфартило! Экономичный кризис,Короновирус.Золотое время для желания лузеров развалить Украину.Ату зеленского! Ату!
 показать весь комментарий
 
Фотографа тоже под Богуслаева подкладывали, да вот нежданчик народ проголосовал не за местного барона, а за алкаша выдали ему кредит доверия. Кредит исчерпался весь...
 показать весь комментарий
 
Всі, хто тут іспражняється, забуває, що попередня влада складалась з складних блоків (отака тавтологія; але точність - понад усе). Був блок БПП, і був блок НФ, разом - коаліція. В кожен блок коаліції входили, як мінімум, по 5 політичних сил; і, щоб існував баланс всередині коаліції і окремо блоків - посади ділились.
На вотчині Авакова, на Харківщині, керували аваківці (ну, окрім, власне, Харкова; там - Кернес, гепа і допа...). Якщо хто зрозуміє оцю просту істину - той зрозуміє, чому Світлична була губернатором; і чому нині йде в Раду, як "незалежна"... І чия вона, "незалежна"... А те, що в неї є свої союзники (втім, як і в у Авакова) з різних політичних сил, включаючи зажиддя - то вже деталі.
 показать весь комментарий
 
 
всё просто : -дерибан Харьковской земли продолжается...
 показать весь комментарий
 
У Светличной очень хорошая репутация в Харькове и области, она неоднократно была лучшим губернатором Украины, очень умная и образованная женщина. Она бы победила на любом округе Харькова или области, я бы сама за нее голосовала, баллотируйся она в моем округе.
Никакого отношения победа Светличной не имеет к партийным разборкам. Люди голосовали за нее лично, а не за принадлежность либо непринадлежность к какой либо партии.
 показать весь комментарий
 
 
А вы думали Харьковчане за Пташник будут голосовать?Светличная много сделала для области.
 показать весь комментарий
 
 
Во-первых, Светличная весьма популярна в Харьковской области. Скорее всего, она выиграла бы и без подавков от СН.
Во-вторых, я так смотрю, СН не нужна победа на местах. Изначально этот проект создавался под решение олигархических нужд на общенациональном уровне (окрытие рынка земли, удержание цен на коммуналку, с чего получает копеечку Ахметов-Коломойский-Пинчук-Ко, и т.д.). Ну так эти задачи они успешно решают.
 показать весь комментарий
 
 
а есть хоть что-то где светличная упоминает россию как страну агрессора, курс в НАТО и евроинтеграцию? не пополнится блок мертдведчинки?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх