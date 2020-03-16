 Первый разгром "Слуги народа" на довыборах в Раду: На 179-м округе Светличная набирает около 70% голосов, - Бутусов

Об этом на странице в сети Facebook сообщает журналист и главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Я писал об этой впечатляющей истории. За 13 дней до выборов кандидат "Слуги народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов и выступила в поддержку Светличной - которая была главой Харьковской ОГА при президенте Петре Порошенко. Официальная причина, которую озвучили президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он не устроил скандал - катастрофическое падение рейтинга "Слуги народа" по социологии. Но на самом деле, теневой куратор "СН" Вадим Слюсарев договорился о проведении Светличной в Раду в обмен на необходимые Слюсареву решения областного совета. Поэтому поставили слабого кандидата, ведь Алексейчук никакого отношения к 179-му округу не имела", - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, по сути "Слуги" сами слили свой рейтинг на 179-м округе, и это сигнал, как они готовятся проводить местные выборы.
"Партия, которая на выборах в июле 2019-го выиграла все округа в области кроме двух, позорно сдала без боя целый округ, где каких-то 7 месяцев назад кандидат "СН" Кучер получил 50% голосов", - подытожил он.
Напомним, выборы на 179 округе состоялись 15 марта в связи с тем, что избранный там народным депутатом Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.
А может Аваков у власти - министр времен Порошенко - показатель победы Порошенко?
Во-первых, у нее с Зе конфликт.
Во-вторых, в СН ныне идут только политические самоубийцы, которым нужно срочно напаковаться.
одно дело за Клоуна в кабинке бумажку опустить тайно.., и совсем другое выйти на улицу с табличкой - "Я идиот!"
Просто не самый сильный из возможных.
А это пока предварительные ласки.
На вотчині Авакова, на Харківщині, керували аваківці (ну, окрім, власне, Харкова; там - Кернес, гепа і допа...). Якщо хто зрозуміє оцю просту істину - той зрозуміє, чому Світлична була губернатором; і чому нині йде в Раду, як "незалежна"... І чия вона, "незалежна"... А те, що в неї є свої союзники (втім, як і в у Авакова) з різних політичних сил, включаючи зажиддя - то вже деталі.
Никакого отношения победа Светличной не имеет к партийным разборкам. Люди голосовали за нее лично, а не за принадлежность либо непринадлежность к какой либо партии.
Во-вторых, я так смотрю, СН не нужна победа на местах. Изначально этот проект создавался под решение олигархических нужд на общенациональном уровне (окрытие рынка земли, удержание цен на коммуналку, с чего получает копеечку Ахметов-Коломойский-Пинчук-Ко, и т.д.). Ну так эти задачи они успешно решают.