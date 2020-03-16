 Первый разгром "Слуги народа" на довыборах в Раду: На 179-м округе Светличная набирает около 70% голосов, - Бутусов

Об этом на странице в сети Facebook сообщает журналист и главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я писал об этой впечатляющей истории. За 13 дней до выборов кандидат "Слуги народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов и выступила в поддержку Светличной - которая была главой Харьковской ОГА при президенте Петре Порошенко. Официальная причина, которую озвучили президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он не устроил скандал - катастрофическое падение рейтинга "Слуги народа" по социологии. Но на самом деле, теневой куратор "СН" Вадим Слюсарев договорился о проведении Светличной в Раду в обмен на необходимые Слюсареву решения областного совета. Поэтому поставили слабого кандидата, ведь Алексейчук никакого отношения к 179-му округу не имела", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, по сути "Слуги" сами слили свой рейтинг на 179-м округе, и это сигнал, как они готовятся проводить местные выборы.

"Партия, которая на выборах в июле 2019-го выиграла все округа в области кроме двух, позорно сдала без боя целый округ, где каких-то 7 месяцев назад кандидат "СН" Кучер получил 50% голосов", - подытожил он.

Напомним, выборы на 179 округе состоялись 15 марта в связи с тем, что избранный там народным депутатом Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры на выборах в Раду по 179 округу: Светличная (самовыдвижение) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Диденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг"