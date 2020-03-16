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 Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих, которые используют в системах ПВО. ФОТО

Незаконный вывоз из Украины комплектующих, которые используют в системах противовоздушной обороны предупредила контрразведчика Службы безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, житель столицы планировал под видом аудиотехники противоправно переместить за границу товары двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

Разоблачили злоумышленника на одном из таможенных постов при попытке отправить за границу вакуумные лампы, которые являются составными элементами системы наведения ПВО.

Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих, которые используют в системах ПВО 01
Фото: сайт СБУ

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Злоумышленник подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3181683
 
   
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Скорее всего это и есть радиотехника. Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих, которые используют в системах ПВО - Цензор.НЕТ 9373
Что не исключает конечно их применения в военной технике.
Любитель тёплого лампового звука погорел Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих, которые используют в системах ПВО - Цензор.НЕТ 1223
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Болты, гайки и металл тоже используются в системах ПВО. Даже танки и автоматы ...
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Полная ерунда! Эта лампа в военной технике лет 50 как не используется. А вывезенные из Украины 900 тонн марлевых повязок СБУ не заметила.
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Але ж і ідіоти бо вважають що решта людей ідіоти . Хоча відносно 73% вони можливо і мають рацію . На сьогодні лампа 6С33С досить ходова в аматорів "лампового звуку" які її тулять до своїх ПНЧ і чамріють від щастя . Звичайно могла стояти в БП якоїсь древньої РЛС розробки першої половини 60х , а ще стояли в лабораторних ЛІПСах теж розробки тих часів . Загалом імітація бурхливої діяльності . Круті в нас "контрики" з СБУ .
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100 тыс. тонн масок не заметили, а лампочки у мужика забрали, ну кто их нормальными назовёт, у меня этих лампочек два ящика в сарае, есть полностью в металле и на эбонитовом розъеме, может дети в музей когда то отнесут, даже есть ГУ размером с бутылку шампанского, папа в детстве на них музыку крутил по всему союзу и хранил их всю жизнь.
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Яка "грандіозна" операція - з гармати по горобцях, аби якийсь показник.
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