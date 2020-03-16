 Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих, которые используют в системах ПВО. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, житель столицы планировал под видом аудиотехники противоправно переместить за границу товары двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

Разоблачили злоумышленника на одном из таможенных постов при попытке отправить за границу вакуумные лампы, которые являются составными элементами системы наведения ПВО.



Фото: сайт СБУ

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Злоумышленник подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.