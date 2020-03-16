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 Политика Украины
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 Верховный Суд сегодня рассмотрит иск Суркисов по делу "Приватбанка"

Большая Палата Верховного Суда 16 марта рассмотрит иск семьи Суркисов об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с АО КБ "Приватбанк" лицами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Верховного Суда, рассмотрение дела должно было начаться сегодня в 11:00 и должно проходить в закрытом режиме.

Верховный Суд сегодня рассмотрит иск Суркисов по делу Приватбанка 01

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Напомним, Семья Суркисов оспаривает процедуру bail-in, которую Национальный банк проводил в ходе национализации. Эта процедура предполагает, что крупные депозиты ряда лиц в банке обменяли на акции "Приватбанка", а сами лица признали связанными с банком.

Обменяв депозиты на акции "Приватбанка" государство в 2016 году фактически признало семью Суркисов акционерами "Приватбанка", а их акции, вместе с акциями всех других акционеров, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, купило за 1 гривню.

Процедуру провели для того, чтобы уменьшить бремя на национализированный банк, поскольку он не мог обслуживать значительные по размеру депозиты связанных лиц.

Семья Суркисов оспаривает это решение Национального банка.

В то же время, другие суды, в том числе Шестой апелляционный административный суд, рассматривающий дело о законности национализации "Приватбанка", привязали свои решения к решению Верховного Суда по делу семьи Суркисов и перенесли рассмотрение апелляций государства на решения судов предыдущих инстанций, которыми национализацию "Приватбанка" признали незаконной.

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Ранее сообщалось, что Украина и ЕС согласились с важностью необратимости национализации "Приватбанка" и выпустили совместное заявление.

Семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

"Приватбанк", согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию "Приватбанка".

По данным старшего юрисконсульта юридического департамента НБУ Сергея Колосюка, сегодня уже идет около 50 судебных процессов по bail-in на общую сумму 20 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3181679
 
 
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Шмаркля, вели своим башибузукам потереть с Суркисонами... Может Бенины ставки перекроют!? А шо, ля, по приколу ж!
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А когда верховный суд рассмотрит дело суркисни об организации заказного убийства бывшего президента динамо островского?
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тут даже нет сомнений на чью сторону станет портновско-зеленский суд, ведь давно известно, что беня и суркисы - бизнес партнеры.
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....

тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Суркисы, Коломойский, Медведчук и прочие
Абы не Порошенко.
Одичалая отара 73%,уогда вы поймёте, что в слогана "Зробимо їх ще раз", Їх-це ви, блд.
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Динамо - в жопі. Вчора - внічию. Видать, тугувато з бабосами...
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