 На КПВВ на Донбассе граждане шесть раз пытались подкупить пограничников с целью беспрепятственного проезда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Так, прекращен пропуск через линию разграничения на выезд из временно оккупированной территории Украины граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), не имеющих постоянной регистрации места проживания на контролируемой территории Украины. А граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), имеющие постоянную регистрацию места жительства на контролируемой территории Украины - на въезд во временно оккупированную территорию Украины.
При этом пропуск указанных категорий граждан с зарегистрированным местом жительства будет осуществляться без ограничений.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился хотя и сохранял высокую динамику. В общем через КПВВ последовало 55000 человек и 5,9 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 12900 человек и 1425 транспортных средств;
"Марьинка" - 10725 человек и 1625 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 10820 человек и 1850 транспортных средств;
"Гнутово" - 4480 человек и 965 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 16055 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/20; "Марьинка" - 0/15; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" -0/10.
"Вчера в КПВВ "Новотроицкое", "Майорское" и "Марьинка" пограничники зафиксировали шесть попыток предоставления неправомерной выгоды. Граждане Украины предлагали за деньги способствовать беспрепятственному пересечению линии разграничения. От таких предложений пограничники отказались и по данным фактам оповестили сотрудников Нацполиции", - сказано в сообщении.
Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.
еще раз касательно дыныры и лыныры. т.е. вы согласны с тем что граждане этих непризнанных образований в большинстве (5 копеек говорит 89 процентов0 проголосовали за рюзке мир?
5 копійок.) Зашибись, какая логика. Вот официальный сайт Мариуполя:
https://www.0629.com.ua/news/2492074/mariupol-28-let-v-usloviah-nezavisimosti-2014-god-foto
С описанием тех событий, фото и результатами "выборов". И это действительно был референдум за донецкую, прости Господи, республику, только в Мариуполе. Проголосовало 89, 07% избирателей... якобы. Этим результатам можно верить? Вряд ли, хотя там ваты и до фига.
за воду - крым не требует. Крым предложил вопрос решить цивилизованно - ща деньги. Теперь поясняю, как там на самом деле - нет воды? рашинским властям до одного места. им абсолютно плевать что изза бурения скважин щемля превратится в солончак. и абсолютно пофиг, что убилось в хлам сельское хозяйство. там на первом месте стратегически важное местоположение. Безусловно, перекрыв канал, Украина нанесла оккупанту ущерб. Но он был просчитан, и не на первых местах. очевидно же.
ну и последнее - если дед с бабкой пахали в Украине - с какого хрена им не платить? Сделайте перерасчет - ппусть не платят с момента когда эти банановые недообразования полуцчились. Сделайте цивильно.