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 Происшествия, Общество
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Все про:взятка (4923) Госпогранслужба (3693) карантин (321)

 На КПВВ на Донбассе граждане шесть раз пытались подкупить пограничников с целью беспрепятственного проезда

Сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали попытки дать взятку в трех контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе за пропуск через линию разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, прекращен пропуск через линию разграничения на выезд из временно оккупированной территории Украины граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), не имеющих постоянной регистрации места проживания на контролируемой территории Украины. А граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), имеющие постоянную регистрацию места жительства на контролируемой территории Украины - на въезд во временно оккупированную территорию Украины.

При этом пропуск указанных категорий граждан с зарегистрированным местом жительства будет осуществляться без ограничений.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился хотя и сохранял высокую динамику. В общем через КПВВ последовало 55000 человек и 5,9 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 12900 человек и 1425 транспортных средств;

"Марьинка" - 10725 человек и 1625 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10820 человек и 1850 транспортных средств;

"Гнутово" - 4480 человек и 965 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 16055 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Украине: с полуночи в страну не пустили более полусотни иностранцев

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/20; "Марьинка" - 0/15; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" -0/10.

"Вчера в КПВВ "Новотроицкое", "Майорское" и "Марьинка" пограничники зафиксировали шесть попыток предоставления неправомерной выгоды. Граждане Украины предлагали за деньги способствовать беспрепятственному пересечению линии разграничения. От таких предложений пограничники отказались и по данным фактам оповестили сотрудников Нацполиции", - сказано в сообщении.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.

Источник: https://censor.net.ua/n3181676
 
 
 Топ комментарии
 
Чего вообще эти падлы шныряют туда сюда? Голосовали за днр ну и сидите там.
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Досить годувати Україну, годуйте самі себе.
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К вражим Украм!? За позорными пенсиями!? Пропустите, это ж НАШИ люди! На КПВВ на Донбассе граждане шесть раз пытались подкупить пограничников с целью беспрепятственного проезда - Цензор.НЕТ 7576
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Озолотяться хлопці. А лісосмугами, через мінні поля лугандони не пробували?
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Чего вообще эти падлы шныряют туда сюда? Голосовали за днр ну и сидите там.
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Сепарні там 89%. Офіційні дані з їхнього рехверендуму.
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Чем ты отличаешься от той ваты, которая верит этим процентам по раша-ТВ?
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когда им удобно - их парашаСМИ вполне устраивает. Главное чтоб свой когнитивный манямир не рухнул.
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а как же - "под дуломи автоматов"? Вы там определитесь - либо их под автоматами загоняли голосовать, либо все таки они сами реально себе рюзке мир выбрали
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Никто под автоматом на избирательные участки не загонял. Они сами с танцами и плясками за паРашу туда привалили и еще выстаивали длинные очереди- фото ниже.)
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Я про что и говорю. А в СМИ преподносили как? наберите в гугле "референдум днр под дулами автоматов". Я уже даже и не вспоминаб как обь этом первые лица Украины говорили На КПВВ на Донбасі громадяни шість разів намагалися підкупити прикордонників з метою безперешкодного проїзду - Цензор.НЕТ 8761. Вот даже новость немного ниже, там не про дыныры, а про Крым - но не суть - Порох о чем талдычит? Он все шесть лет втирает очки, что рехферендум насильный, фиктивный, нарисованный. Или все таки добровольно и сами решили?
еще раз касательно дыныры и лыныры. т.е. вы согласны с тем что граждане этих непризнанных образований в большинстве (5 копеек говорит 89 процентов0 проголосовали за рюзке мир?
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Идиот даунбасские, не такие же, потому что я не голосовала за ДНР, ЛНР, а они голосовали и танцевали перед захватчиком и сейчас убивают наших защитников. Так что помалкивай мразь и не равняй го-но с оладком.
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Т. е. вы признаете их "рехверендумы, выборы" законными, так ?
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Вони голосували за ДЬІНЬІРУ. Нехай і живуть в маладой республікє.

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Они голосовали за ДЫНЫРУ, но живут в Украине. Это Мариуполь.
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Ну и что? Это равносильно тому, что я буду постить эту картинку и давать ссылку на

5 копійок.) Зашибись, какая логика. Вот официальный сайт Мариуполя:
https://www.0629.com.ua/news/2492074/mariupol-28-let-v-usloviah-nezavisimosti-2014-god-foto

С описанием тех событий, фото и результатами "выборов". И это действительно был референдум за донецкую, прости Господи, республику, только в Мариуполе. Проголосовало 89, 07% избирателей... якобы. Этим результатам можно верить? Вряд ли, хотя там ваты и до фига.
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Ніхто ні за кого не голосував, те що назівають референдумом чи виборами то, максимум, Карго-культура. Їх захватили військові підрозділи росії, потім зробили "картинку", потім ти постиш їх пропаганду, тебе підтримує пропаганда із-за поребрика. За кадром сміються режисери.
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Чего эти падлы тут на цензоре возмущаются? Голосовали за клоуна-малороса, ну и помалкивайте в тряпочку.
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К вражим Украм!? За позорными пенсиями!? Пропустите, это ж НАШИ люди! На КПВВ на Донбассе граждане шесть раз пытались подкупить пограничников с целью беспрепятственного проезда - Цензор.НЕТ 7576
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Они в 14 году говорили, что им Украина не нужна , они и сами с усами, теперь пластинку поменяли, говорят, почему Украина им пенсии не дает и не кормит. Да потому что вы шакалы и предатели и вас должен оккупант кормить. То же и с Крымом. Орали Крымнаш, Украина нах, а теперь требуют воду от Украины. А смолы горячей не хотят? Мост построили? Все кацапы с кацапскими паспортами на мост и на восток из Крыма нах.
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Поясняю за пенсии. пенсии себе люди заработали работая в Украине. это так на минуточку.
за воду - крым не требует. Крым предложил вопрос решить цивилизованно - ща деньги. Теперь поясняю, как там на самом деле - нет воды? рашинским властям до одного места. им абсолютно плевать что изза бурения скважин щемля превратится в солончак. и абсолютно пофиг, что убилось в хлам сельское хозяйство. там на первом месте стратегически важное местоположение. Безусловно, перекрыв канал, Украина нанесла оккупанту ущерб. Но он был просчитан, и не на первых местах. очевидно же.
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А ДЬІНЬІРЬІ перечисляє внески в ПФ зараз? Звідки будуть гроші на їхні пензії? Це теж на минуточку.
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ниже , вроде букову ответил : ну и последнее - если дед с бабкой пахали в Украине - с какого хрена им не платить? Сделайте перерасчет - ппусть не платят с момента когда эти банановые недообразования полуцчились. Сделайте цивильно.
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Ти не розумієш звідки беруться гроші в пенсійному фонді.
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ну короче, я за то чтоб 6 лет выпадало, но допустим пенсы вышедшие еще до рефрендума или как там его - Вы тут сами определиться не можете - получали бы полную. они ее заработали. А по остальным - это все несложно просчитать
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Поясняю тебе тоже за пенсии. Украину многие из них не любят, но пенсию требуют, получается любят за деньги, но они же люди, а не проститутки ? И для того чтоб они не роняли человеческое достоинство, пенсия теперь платится только тем, кто живет в, на Украине. Для всех. Смотри , читай , уважай Законьі Украиньі
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каким образом бабка, работавшая в Украине, с приходом власти банановых республик - перестала быть гражданкой Украины?
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Вот и пусть получает пенсию свою. Которую она честно заработала в Украине
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Стоп стоп, так получается ты утверждаешь - что Донецкая и Луганская область - не Украина? То есть ты сейчас сепаратизм сеешь, да , сепар поганый?
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Я вас не розумію, напишіть українською
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Досить годувати Україну, годуйте самі себе.
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Сами они только в жопе умеют ковыряться и получать гуманитарную помощь от Красного креста. А до войны орали, что кормят всю Украину, суки.
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20 процентов от общего обхема промпроизводства . и это только донецкая область
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Так я не маю нічого проти, 20 відсотків виробництва можуть дати пенсію 4 відсоткам істот, що там лишились? Вони ж не платять податки в Україні, нехай живуть собі окремо.
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ты знаешь вообще что такое взаимосвязи в экономике? Что такое Добывающий регион, что такое сбывающий? не мели чушь - глупо выглядишь.
ну и последнее - если дед с бабкой пахали в Украине - с какого хрена им не платить? Сделайте перерасчет - ппусть не платят с момента когда эти банановые недообразования полуцчились. Сделайте цивильно.
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О, я це знаю ! Збивающий регіон це Арабські Емірати-збили ціну на нафту. Дід з бабкою не пахали, а проїдали кредити МВФ, бо Україна брала кредити, та дотувала збиткові шахти, так що нехай збирають гроші -віддавати треба
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если регион был дотационный и никому не нужный - то почему ВВП сразу в минус ушел?
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Де це я таке написав , що нікому не нужньій регіон ? Чи дотаціоний ? ШАхти були дотаціонньіе, війна з росією почалася, чули таке про таке ? От ввп і підкосився
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Когда они уже перестанут нас кормить-то?)
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граждане шесть раз пытались подкупить, седьмой раз оказался судьбоносным.
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То,что не смогли сделать власти,сделал коронавирус, перекрыл границы с Лугандонами.
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Ти дивись, виявляється у них є ще гроші і на підкуп!
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Там , в тому звіринці ОРДЛО , зараз віспа бушує і коронавірус . Їх не можна до людей впускати . Потрібна максимальна ізоляція .
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