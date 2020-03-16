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 Россия закрыла два белгородских автомобильных пункта пропуска в Украину в связи с коронавирусом

Два автомобильных пункта пропуска через российско-украинскую границу, ранее функционировавшие в Белгородской области, с 16 марта приостановили работу в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

"Временно приостанавливают работу автомобильные пункты пропуска через государственную границу, ранее функционировавшие в пределах Белгородской области: Краснояружский район "Колотиловка" (Россия) - "Покровка" (Украина), Валуйский район "Логачевка" (Россия) - "Пески" (Украина)", - говорится в сообщении.

Еще три автомобильных пункта пропуска на границе России и Украины в регионе продолжат работу с временной приостановкой пешеходного и автобусного сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной

Источник: https://censor.net.ua/n3181673
 
   
 Топ комментарии
 
Да и слава Богу.
Хотя это уже давно должна была сделать Украина, ещё лет 6 назад, когда рашка напала на Украину и оккупировала Крым.
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І так щоб було до закінчення війни, повернення Криму та виплатими мокшами контрибуції.
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для особоумных... рашка напала на Украину и оккупировала Крым 6 лет назад а не сейчас...
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Да и слава Богу.
Хотя это уже давно должна была сделать Украина, ещё лет 6 назад, когда рашка напала на Украину и оккупировала Крым.
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І так щоб було до закінчення війни, повернення Криму та виплатими мокшами контрибуції.
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Украина это тоже сделала - если вы не в курсе - с сегодняшнего дня границы закрыты для не-резидентов Украины, с завтрашнего - для всех.
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для особоумных... рашка напала на Украину и оккупировала Крым 6 лет назад а не сейчас...
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россия подкинула Итальянцем подарок в виде вируса - и теперь самоизолируется... достаточно взглянуть на карту заражения и становится понятно откуда рога козлинные торчат! России и Северной корее полько польза уничтожить цивилизацию и жить в овне
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Пожалуйста, дайте ссылку. Хочу на рога посмотреть) Спасибо.
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Полиграфф ПАлиграффович! Вас НЕ спрашивали! Будете вставать от компа, не сбейте люстру своми рогами! И вообще... Вы уже тест на вирус в короне прошли? Похоже, что да)))
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россия с северной кореей подкинула "подарок" не только итальянцам, но и всему миру.
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Немного позитива на данный момент:
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75,15 руьлей за доллар
84,35 рублей за евро
31,43 доллара за баррель нефти марки Брент
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А самый главный переход - "Гоптивка" - не закрыли?
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Лучше бы закрыла все, и лет на 200 забыла где они находятся.
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Скоро будут посты межобластные в Украине.Даже отдельные блокады районов областей.Самое время политических разборок.Ату Зеленского!
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Членограй и Ермак и тут в дерьмо , уже кацапы от нас закрылись,
к слову,
ещё Порошенко должен был это сделать
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