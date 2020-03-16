 Россия закрыла два белгородских автомобильных пункта пропуска в Украину в связи с коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
"Временно приостанавливают работу автомобильные пункты пропуска через государственную границу, ранее функционировавшие в пределах Белгородской области: Краснояружский район "Колотиловка" (Россия) - "Покровка" (Украина), Валуйский район "Логачевка" (Россия) - "Пески" (Украина)", - говорится в сообщении.
Еще три автомобильных пункта пропуска на границе России и Украины в регионе продолжат работу с временной приостановкой пешеходного и автобусного сообщения.
Хотя это уже давно должна была сделать Украина, ещё лет 6 назад, когда рашка напала на Украину и оккупировала Крым.
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75,15 руьлей за доллар
84,35 рублей за евро
31,43 доллара за баррель нефти марки Брент
к слову,
ещё Порошенко должен был это сделать