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 Политика Украины
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 Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было и не будет: никакого статуса наблюдателя РФ не получит, - "слуга народа" Мережко

Сейчас происходят политические переговоры о том, что должно быть первым: контроль над границей, как требует Украина, или наоборот, сначала проведение выборов, а затем – граница, как требует Россия.

Об этом заявил глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко (СН) в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, никаких серьезных протестов (внутри самой фракции "Слуга народа". - Ред.) не было. Была встреча с Ермаком (главой Офиса президента. – Ред.), на которой мы смогли получить компетентные и исчерпывающие ответы на все вопросы. Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было, нет и не будет. И никакого статуса наблюдателя РФ не получит", - рассказал он.

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"Я, честно говоря, очень удивлен такими версиями событий, которые, с моей точки зрения, осознанно или неосознанно только на руку кремлевской пропаганде и интересам России. На самом деле, переговоры по сути есть между Украиной и Россией, так же как и состояние войны между Украиной и Россией. Войны, причиной которой стала вооруженная агрессия России против Украины", - добавил Мережко.

"Если честно, я больше верю в "тихую дипломатию" и в непубличную дипломатию, потому что то, что происходит в рамках переговоров, не всегда целесообразно выносить на широкую публику. И, во-вторых, я не очень верю в бюрократический способ решения серьезных международных проблем. То есть создание очередного комитета, очередной рабочей группы – это не действующий инструмент. Нужно исходить из того, какие у нас есть инструменты. А наши инструменты – это ратификация международного соглашения, или принятие закона, или заявление парламента – и на этом все. Как это может повлиять на реалии международной политики? К сожалению, не очень может повлиять. В основном все происходит на уровне высокой политики, это вопрос дипломатии и текущей внешней политики. А мы, скорее, должны законодательно обеспечивать этот процесс, если уже политическое решение нужно будет оформить в законодательный акт. Это наша основная функция", - констатирровал Мережко.

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"Что такое нормандский формат? По моему мнению, это определенные рамки для ведения дипломатических, политических переговоров. Сейчас вопрос в том, от чего мы отталкиваемся. Для меня как для юриста значение имеет текст. В данном случае текст, вокруг которого идет дискуссия – это Минские соглашения. Там есть положения, у которых очень расплывчатый характер и которые могут по-разному интерпретироваться. И сейчас происходят политические переговоры о том, что должно быть первым: контроль над границей, как требует Украина, или наоборот, сначала проведение выборов, а затем – граница, как требует Россия. Это вопрос политический. Как он будет решен, я не знаю, это очень сложный механизм. В какой форме он будет принят, в котором законопроекте будет предложен Раде, я не знаю. Это вопрос будущего, мы пока можем только над этим размышлять", - добавил он.

"Мне кажется, они (РФ. - Ред.) сами до конца не понимают, чего они требуют. Я слышал очень много интерпретаций этой формулы (Штайнмайера. - Ред.). Я хочу увидеть это текстуально, в виде, например, законопроекта. Конечно, у России есть собственные желания, которые она пытается реализовать, Украина имеет собственные интересы, здесь опять происходит дискуссия, это скорее политический вопрос, а не юридический. Я понимаю только одну вещь: изменение Конституции – это очень сложный процесс, для которого нужно минимум триста голосов. В нашей фракции такого количества голосов нет. В любом случае здесь парламент должен определяться с учетом позиции других фракций", - пояснил Мережко.

11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181670
 
 
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Народ вже відноситься до Зє і зєкомандо якдо гулящої невістки. Якщо та фарбує губи та підписує валєнтінку перед зустріччю з мокшами, бути народу України знову з рогами.
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Вызвал секретарь (ша) и от сношала ДЕПУТАТОВ, урезав им паек в конверте.
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Потуги отмыть или помыть зелень малороскую
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А что так приспичило подписывать ?
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Договор в омане осла и угрозы хла
завод козака (уже) в крыму без воды
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Зачем нам такой президент?Вместо того,чтобы до конца стоять за страну,которая тебя подняла до такого уровня,которого ты даже и не заслуживаешь,ты этой стране создаешь угрозу за угрозой.Люди уже устали за тобой подбирать.Иди с богом.Это не твое.
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Ложь полнейшая.

https://www.depo.ua/ukr/politics/u-zelenskogo-planuyut-zibrati-radu-cherez-koronavirus-i-rozglyanuti-osobliviy-status-donbasu-202003161131587
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А где всенародные обсуждения, анонсированная открытость? Вам (СН) не верят.
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Гарант ни словом не прокомментировал ситуацию. То ли хватает ума держаться подальше от зашквара (что вряд ли), то ли его просто оттеснили от серьезных дел.
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