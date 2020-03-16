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 Карантин в Украине: с полуночи в страну не пустили более полусотни иностранцев

Более 50 иностранцев не пропустили на въезд в Украину в понедельник в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

С 00.00 до 8:00 16 марта более полусотни иностранцев не пропущено на въезд в Украину.

Отметим, что с сегодняшнего дня в соответствии с распоряжением Кабмина временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением отдельных категорий.

Кроме того, в течение последних суток пограничники оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тыс. человек, в т. ч. на въезд проследовало 85 тыс. человек, на выезд из Украины - 58 тыс. граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все заведения общественного питания, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых и аптек с 16 марта закрыты в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив

В КПВВ в районе проведения ООС в обоих направлениях пропущено около 55 тыс. человек, на административной границе с АРК - 4,7 тыс. граждан.

Также за прошедшие сутки, 15 марта, пограничники провели температурный скрининг почти 120 000 человек.

В Госпогранслужбе также напомнили, что с 00:00 16 марта 2020 временно закрыты около сотни пунктов пропуска (контроля), еще почти на 50 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение. Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины введено в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии болезни COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3181666
 
 
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вот новая мировая действительность на сегодня - да ,а говорили - фантастика
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ИБД (имитация бурной деятельности) бурлит. Поклонникам ГУЛАГа и прочим зе- де- билам нравится. Обильно увлажнённые памперсы им нашёптывают: Чем более идиотская мера, тем она эффективней. Синдром горького лекарства, другими словами: Чем мерзостней,тем эффективней. Мазохисты мля! Карантин в Украине: с полуночи в страну не пустили более полусотни иностранцев - Цензор.НЕТ 3941
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Всех кто выехал, назад не впускать! Или впускать, но только через Санжары, и через процедуру "приветствия" местных жителей.
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может лучше сжечь на месте из огнемёта, о перебздевший ты наш? или ты просто лахта...
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