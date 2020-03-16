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 В 13 провинциях Китая больше нет ни одного больного с коронавирусом

В 13 провинциях Китая больше не было подтвержденных случаев лечения нового коронавируса по состоянию на 11 часов утра по местному времени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на местный телеканал CCTV.

Отмечается, что подтврежденных случаев коронавируса нет в таких провинциях: Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Цинхай, Фуцзянь, Аньхой, Цзяньси, Шаньси, Хунань, Цзянсу, Чунцин, Гуйчжоу, Цзилинь и город Тяньцзинь.

Напомним, общее число инфицированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,860 тыс., по состоянию на утро понедельника, число больных в остальных странах мира превысило число больных в Китае, достигнув 87,9 тыс.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181664
 
 
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птичка выпорхнула из клетки и полетела по Миру.
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За китайською конституцією у Китайській Народній Республіці існує три рівні адміністративних одиниць, хоча фактично існує п'ять. Усьго існує 33 провінційного рівня утворень,
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Може Китай і комуністичний, але керують ним сьогодні розумні патріоти. А в нас Україною керують дебільні російські шпигуни.
Зєлю геть. Дострокові.
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Слава комуністичній партії Китаю! Партія сказала - всі зразу одужали В 13 провинциях Китая больше нет ни одного больного с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8247
Був би радянський союз - взагалі б не було цього вірусу в ньому. Перефразовуючи класику - "В Китае вируса нет!"
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заразили все ксиоми и заразой пол макаронников перемерло и как они с ними расплатятся дошираком шоли В 13 провинциях Китая больше нет ни одного больного с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7788
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Захоплююся геніальністю цієї древньої нації.Без єдиного пострілу, бомби, ракети, без єдиної бойової операції заразили території противників розробленим бойовим вірусом! Причім - руками, силами, засобами самого противника! (Дебілів, що самі же і завезли хворих і заражених з карантинної території Китаю на свої землі, у свої країни!). Під лже патріотичноєю і лже демократичною маскою "захисту співвітчизників".У порушення всіх відомих протиепідемічних і карантинних норм!
Тепер Піднебесна ліквідувала спалах на своїй землі (бо була до того заздалегіть готова!), а срані демократи ковтають гівно, ними же завезене на свої землі. Привіт Трампу від Конфуція!
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Меня несколько напрягает эта фраза.
"В 13 провинциях Китая больше не было подтвержденных случаев лечения нового коронавируса по состоянию на 11 часов утра по местному времени."

Либо редактора Цензора в ударе, либо китайские коммунисты.
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