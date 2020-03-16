 В 13 провинциях Китая больше нет ни одного больного с коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на местный телеканал CCTV.

Отмечается, что подтврежденных случаев коронавируса нет в таких провинциях: Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Цинхай, Фуцзянь, Аньхой, Цзяньси, Шаньси, Хунань, Цзянсу, Чунцин, Гуйчжоу, Цзилинь и город Тяньцзинь.

Напомним, общее число инфицированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,860 тыс., по состоянию на утро понедельника, число больных в остальных странах мира превысило число больных в Китае, достигнув 87,9 тыс.

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