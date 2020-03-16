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Все про:пожар (3952) ГСЧС (2537) вода (381)

 За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли более 30 человек, на водных объектах - 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 09.03 по 15.03) во время пожаров в Украине погиб 31 человек, на водных объектах - 12.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация и зарегистрировано 3 тыс. 25 чрезвычайных происшествий. В результате принятых мер сотрудниками ГСЧС мер спасен 41 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 692 пожара, спасены на пожарах 38 человек и не допущено уничтожение огнем 541 здания и 38 ед. техники. На пожарах погиб 31 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 230 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 247 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 795 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3181662
 
 
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Запретить пользоваться нагревательными приборами и спичками, на воду не выходить. Что бы не умирать, нужно просто перестать жить...
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42 человека...а от вируса 1....
И ни какой истерики.... в воду заходить не запрещают....спички и зажигалки из магазинов не изымают...
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