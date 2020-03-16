 Все заведения общественного питания, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых и аптек с 16 марта закрыты в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив

Решение озвучил на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по обеспечению безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19 мэр Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.
По его словам, также временно ограничат прием работы ЦНАП и филиалы департамента социальной политики. Услуги будут предоставлять только в онлайн-доступе. Руководителям предприятий различных форм комиссия поручили перейти на дистанционную форму работы.
"Мы рекомендуем перейти на дистанционную форму работы. Остаются только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Остановить работу учреждений всех, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Владельцам рынков и общественного транспорта – проводить дезинфекцию постоянно", – зачитал перечень необходимых мер Марцинкив.
Также речь идет об ограничении выпуска коммунального транспорта - троллейбусов и автобусов – по графику выходного дня.
Комиссия постановила перепрофилировать городские медицинские учреждения, в том числе роддом, чтобы быть готовыми к приему больных коронавирусом.
"Просьба с пониманием отнестись к ситуации, быть людьми, помогать друг другу. Прошу не выходить без лишней надобности из дома, оставаться на самоизоляции", – добавил мэр.
Как сообщалось, ранее карантин ввели во Львове. Мэр Андрей Садовый одобрил запрет на торговлю и общественное питание. Аналогичные меры предприняли и в Одессе – закрыли все, кроме магазинов с продуктами, аптек и заправок.