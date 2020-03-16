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 Политика Украины, Здоровье
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 Все заведения общественного питания, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых и аптек с 16 марта закрыты в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив

В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек, в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Решение озвучил на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по обеспечению безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19 мэр Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.

По его словам, также временно ограничат прием работы ЦНАП и филиалы департамента социальной политики. Услуги будут предоставлять только в онлайн-доступе. Руководителям предприятий различных форм комиссия поручили перейти на дистанционную форму работы.

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"Мы рекомендуем перейти на дистанционную форму работы. Остаются только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Остановить работу учреждений всех, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Владельцам рынков и общественного транспорта – проводить дезинфекцию постоянно", – зачитал перечень необходимых мер Марцинкив.

Также речь идет об ограничении выпуска коммунального транспорта - троллейбусов и автобусов – по графику выходного дня.

Комиссия постановила перепрофилировать городские медицинские учреждения, в том числе роддом, чтобы быть готовыми к приему больных коронавирусом.

"Просьба с пониманием отнестись к ситуации, быть людьми, помогать друг другу. Прошу не выходить без лишней надобности из дома, оставаться на самоизоляции", – добавил мэр.

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Как сообщалось, ранее карантин ввели во Львове. Мэр Андрей Садовый одобрил запрет на торговлю и общественное питание. Аналогичные меры предприняли и в Одессе – закрыли все, кроме магазинов с продуктами, аптек и заправок.

Источник: https://censor.net.ua/n3181659
 
 
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ну вот.. завод останавливается в Станиславе.. эх экономика....
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Я считаю есть некоторый перебор, риск заразится в переполненной маршрутке несравнимо выше чем в кафешке или хозтоварах.
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Так не буде переповнених маршруток, ніяких не буде.
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Да будет, запрета то нет, их просто обязали проводить дезинфекцию салона, но я сомневаюсь что все так и послушались.
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Бери приклад з Голобородька і їзди лісапетом.
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Ещё одна банда чиновников решила вытереть ноги об людей, но обезопасить свои жЁпы! Усі заклади громадського харчування, ТРЦ і магазини, крім продуктових і аптек, із 16 березня закрито в Івано-Франківську, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 9945
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