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 Экономика
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Все про:сигареты (713) табак (221)

 В Украине усилят борьбу с нелегальным оборотом табака

Чтобы не провоцировать рост теневого рынка, в рабочей группе предложили в частности отказаться от резкого повышения акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева. Как заявила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, сейчас чрезвычайно возрастает актуальность внедрения производителями табачных изделий действенных механизмов выявления недобросовестных контрагентов, пишет Агро Ньюз.


Именно, формирование более прогнозируемой налоговой и акцизной политики - является залогом прозрачных правил игры на табачном рынке.

"Не должно быть резкого повышения акцизов - сразу в 4 раза, как предложено, например, для систем электронного нагрева табака. Тем более, что такие системы считаются более безопасными по сравнению с обычными сигаретами. Это ударит в том числе по малому и среднему бизнесу, для которого 80% продаж - это табачная продукция ", - объясняет представитель Национальной организации розничной торговли Николай Ганул, передает Agronews.

Он предложил вместо повышения акцизов на табакосодержащие изделия для электрического нагрева в 4 раза, как это предусмотрено в принятом пресловутом законе №1210 - ввести переходный период на несколько лет, чтобы бизнес - в т.ч. малый бизнес смог адаптироваться.

Похожей позиции придерживаются и в ассоциации "Укртютюн". Ассоциация в своем официальном письме от 20 февраля 2020 в Минэкономики и Министерство финансов предложила план постепенного повышения акцизных ставок на табакосодержащие изделия для электрического нагрева. В частности, с 2021 по 2025 - на 35% ежегодно и с 2026 по 2030 - на 10% ежегодно.

По подсчетам Ассоциации "Укртютюн", такой план повышения акцизов на табакосодержащие изделия для электрического нагрева уже в 2021 году увеличит поступления в госбюджет на 1 млрд грн. По сравнению с запланированным на 2020.

В то же время, в случае упомянутого существенного повышения акцизов на табакосодержащие изделия для электрического нагрева в 4 раза, их цена в Украине станет выше, чем в Молдове (разница в цене за 1 короб табакосодержащих изделий для электрического нагрева по сравнению с прогнозируемой новой ценой в Украине - 670 долларов), Беларуси (разница - 750 долларов ), России (540 долларов).

Чтобы предотвратить дополнительную тенизацию табачного рынка, предложения по плану постепенного повышения акцизов на табакосодержащие изделия для электрического нагрева будут переданы на рассмотрение в Кабинет Министров Украины, а также в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Источник: https://censor.net.ua/n3181657
 
 
 Топ комментарии
 
Величні державні мужі Яценюк та Гройсман довели акцизами вартість сигарет до абсурду.
І думали, що курців можна буде доїти в геометричній прогресії та вічно. Та система дає сбої. Самосад с, контобанда... Тай чому вони не в парламенті зрозуміло, а держбюджет в дупі.
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А вы цены скиньте это демпинг называется и не будет конробанды.
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красавцы. сами развели это все.
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Возле каждой остановки в Киеве торгуют левым табачным контрафактом, а полиция не замечает.
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Все рівно майже в 2 рази дешевше курцям, навіть із хабарями для мєнтів, сбушників, таіншим корєшам.
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с белоруси фурами едут сигареты и все там руки греют..
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Величні державні мужі Яценюк та Гройсман довели акцизами вартість сигарет до абсурду.
І думали, що курців можна буде доїти в геометричній прогресії та вічно. Та система дає сбої. Самосад с, контобанда... Тай чому вони не в парламенті зрозуміло, а держбюджет в дупі.
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А вы цены скиньте это демпинг называется и не будет конробанды.
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Японці навели офіційну інформацію про те, що тільки 2% захворівших на коронавірус були курцями. Тобто курців він не пошкоджує....
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Ссылку дай , а то я не знаю, начинать курить, или нет
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Чим менше легальних виробників тютюнових виробів в Україні - тим більше нелегальщини. Напевне, не потрібно пояснювати, чому.
Тим часм завдяки зеко-манді в минулому році три виробника забрались геть з України...
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Ось тут про всю цю "боротьбу" досить багато сказано - почитайте кому цікаво.
https://stopcor.org/zahovay-mene-dim-shho-prihovuyut-na-lvivskiy-***********-fabritsi/
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