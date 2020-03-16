 В Украине усилят борьбу с нелегальным оборотом табака



Именно, формирование более прогнозируемой налоговой и акцизной политики - является залогом прозрачных правил игры на табачном рынке.

"Не должно быть резкого повышения акцизов - сразу в 4 раза, как предложено, например, для систем электронного нагрева табака. Тем более, что такие системы считаются более безопасными по сравнению с обычными сигаретами. Это ударит в том числе по малому и среднему бизнесу, для которого 80% продаж - это табачная продукция ", - объясняет представитель Национальной организации розничной торговли Николай Ганул, передает Agronews.

Он предложил вместо повышения акцизов на табакосодержащие изделия для электрического нагрева в 4 раза, как это предусмотрено в принятом пресловутом законе №1210 - ввести переходный период на несколько лет, чтобы бизнес - в т.ч. малый бизнес смог адаптироваться.

Похожей позиции придерживаются и в ассоциации "Укртютюн". Ассоциация в своем официальном письме от 20 февраля 2020 в Минэкономики и Министерство финансов предложила план постепенного повышения акцизных ставок на табакосодержащие изделия для электрического нагрева. В частности, с 2021 по 2025 - на 35% ежегодно и с 2026 по 2030 - на 10% ежегодно.

По подсчетам Ассоциации "Укртютюн", такой план повышения акцизов на табакосодержащие изделия для электрического нагрева уже в 2021 году увеличит поступления в госбюджет на 1 млрд грн. По сравнению с запланированным на 2020.

В то же время, в случае упомянутого существенного повышения акцизов на табакосодержащие изделия для электрического нагрева в 4 раза, их цена в Украине станет выше, чем в Молдове (разница в цене за 1 короб табакосодержащих изделий для электрического нагрева по сравнению с прогнозируемой новой ценой в Украине - 670 долларов), Беларуси (разница - 750 долларов ), России (540 долларов).

Чтобы предотвратить дополнительную тенизацию табачного рынка, предложения по плану постепенного повышения акцизов на табакосодержащие изделия для электрического нагрева будут переданы на рассмотрение в Кабинет Министров Украины, а также в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.