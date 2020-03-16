 Человек с реальным подозрением на коронавирус не может пройти тест на него уже третий день, - киевлянин Моргун о готовности Украины к пандемии

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал житель Киева Александр Моргун, передает Цензор.НЕТ.

"Всем день добрый и крепкого здоровья!

Хочу рассказать как Украина "готова" к пандемии Covid-19.

Уже который день ощущаю это на собственной шкуре, в лице родной матери, у которой диагностировано подозрение на вирусную пневмонию.

Предыстория. С 07.03.2020 повысилась температура (39оС), общее недомогание, легкий кашель. Все признаки обычной простуды.

Но... температура не сбивалась жаропонижающими надолго.

5-й день 11.03.2020 было обращение в поликлинику по месту жительства со всеми "прелестями": семейный врач на курсах, дежурный хз где. Диагноз: ОРВИ. Назначение: пить жаропонижающие. Ни анализа, ни рентгена не назначено!!!

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Вечер 11.03.2020 состояние только ухудшается. Обращаемся в частую клинику "Viva". Рентген легких, диагноз - правосторонняя пневмония. Ставят капельницу.

В четверг 12.03.2020 ещё две капельницы. Результата - 0,0.

13.03.2020 звоню в скорую. Советуют везти в приемное Киевская Городская Клиническая Больница #3. Привезли. Обследование, анализ крови, рентген легких.

Диагноз: бронхит, в легких чисто, кровь-норма.

Госпитализация. Настоял на помещении в пульмонологию, а не в терапевтическое.

Назначены очередные капельницы антибиотика.

Сразу (!) прошу направление на экспресс-тест на Covid-19. Ответ лечащего и дежурного врачей: "не накручивайте себя, все в норме...".

14.03.2020 вечером температура 40*С, что подтверждает нулевую еффективность назначенного лечения. Записываю на утро следующего дня в Медична мережа "Добробут".

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15.03.2020 (сегодня) в 8.00 у терапевта в "Добробут"-е: развёрнутый анализ крови, КТ грудной клетки, тест на грипп.

Диагноз: грипп- нет, подозрение на двустороннюю вирусную пневмонию. Рекомендован тест на Covid-19.

Еду в Киевская Городская Детская Клиническая Больница 2, как больницу анонсированную властями, где можно сделать экспресс-тест.

Ответ в приемном: идите в инфекционное.

В инфекционном- "мы такого не делаем пусть вам Добробут делает".

Звоню в Александровская Клиническая Больница, инфекционное отделение. Говорят не будут делать и бросают трубку. Звоню ещё - не берут.

Тягать человека с температурой под 40 не стал", - рассказал он.

"Коротко о главном: человек с реальным подозрением на "карантинный" вирус Covid-19 НЕ МОЖЕТ пройти тест на него уже 3-й день!!!!Не бывает так, что в странах Европы за день подтверждают более 100 случаев в сутки, а в Украине за неделю только 3 (!) случая!!!! Правда: нечем ставить правильный диагноз!!! Лечим пневмонию или то, что умеем. Пост немного панический! надеюсь, что это действительно просто пневмония. Но после "кипиша" в пульмонологии, маму перевели в отделение интенсивной терапии. Врач снова не даёт направление на тест. Виталий Кличко , Міністерство охорони здоров'я України, для кого тесты были куплены в анонсированные вами больницы??? Или если не тестировать, то и подтверждённых случаев не будет? Кабінет Міністрів України, вы говорите о готовности к эпидемии, но в профильных отделениях больниц, пульмонологиях отсутствуют тесты на covid-19 когда просишь дать направление- врачи его не дают!!! Это специально???для картины- все под контролем????

Всех размещают в общих палатах с диагнозом пневмония. Итого, если вы думаете, что в Киеве- столице(!!!!) можно сделать тест на этот китайский вирус, то вы очень(!) глубоко ошибаетесь. Печаль", - резюмировал Моргун.





