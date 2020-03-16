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 Киевские новости, Здоровье
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 Человек с реальным подозрением на коронавирус не может пройти тест на него уже третий день, - киевлянин Моргун о готовности Украины к пандемии

Не бывает так, что в странах Европы за день подтверждают более 100 случаев в сутки, а в Украине за неделю только 3 (!) случая.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал житель Киева Александр Моргун, передает Цензор.НЕТ.

"Всем день добрый и крепкого здоровья!

Хочу рассказать как Украина "готова" к пандемии Covid-19.

Уже который день ощущаю это на собственной шкуре, в лице родной матери, у которой диагностировано подозрение на вирусную пневмонию.

Предыстория. С 07.03.2020 повысилась температура (39оС), общее недомогание, легкий кашель. Все признаки обычной простуды.
Но... температура не сбивалась жаропонижающими надолго.

5-й день 11.03.2020 было обращение в поликлинику по месту жительства со всеми "прелестями": семейный врач на курсах, дежурный хз где. Диагноз: ОРВИ. Назначение: пить жаропонижающие. Ни анализа, ни рентгена не назначено!!!

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Вечер 11.03.2020 состояние только ухудшается. Обращаемся в частую клинику "Viva". Рентген легких, диагноз - правосторонняя пневмония. Ставят капельницу.

В четверг 12.03.2020 ещё две капельницы. Результата - 0,0.

13.03.2020 звоню в скорую. Советуют везти в приемное Киевская Городская Клиническая Больница #3. Привезли. Обследование, анализ крови, рентген легких.

Диагноз: бронхит, в легких чисто, кровь-норма.

Госпитализация. Настоял на помещении в пульмонологию, а не в терапевтическое.

Назначены очередные капельницы антибиотика.

Сразу (!) прошу направление на экспресс-тест на Covid-19. Ответ лечащего и дежурного врачей: "не накручивайте себя, все в норме...".

14.03.2020 вечером температура 40*С, что подтверждает нулевую еффективность назначенного лечения. Записываю на утро следующего дня в Медична мережа "Добробут".

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15.03.2020 (сегодня) в 8.00 у терапевта в "Добробут"-е: развёрнутый анализ крови, КТ грудной клетки, тест на грипп.

Диагноз: грипп- нет, подозрение на двустороннюю вирусную пневмонию. Рекомендован тест на Covid-19.

Еду в Киевская Городская Детская Клиническая Больница 2, как больницу анонсированную властями, где можно сделать экспресс-тест.

Ответ в приемном: идите в инфекционное.

В инфекционном- "мы такого не делаем пусть вам Добробут делает".

Звоню в Александровская Клиническая Больница, инфекционное отделение. Говорят не будут делать и бросают трубку. Звоню ещё - не берут.

Тягать человека с температурой под 40 не стал", - рассказал он.

"Коротко о главном: человек с реальным подозрением на "карантинный" вирус Covid-19 НЕ МОЖЕТ пройти тест на него уже 3-й день!!!!Не бывает так, что в странах Европы за день подтверждают более 100 случаев в сутки, а в Украине за неделю только 3 (!) случая!!!! Правда: нечем ставить правильный диагноз!!! Лечим пневмонию или то, что умеем. Пост немного панический! надеюсь, что это действительно просто пневмония. Но после "кипиша" в пульмонологии, маму перевели в отделение интенсивной терапии. Врач снова не даёт направление на тест. Виталий Кличко , Міністерство охорони здоров'я України, для кого тесты были куплены в анонсированные вами больницы??? Или если не тестировать, то и подтверждённых случаев не будет? Кабінет Міністрів України, вы говорите о готовности к эпидемии, но в профильных отделениях больниц, пульмонологиях отсутствуют тесты на covid-19 когда просишь дать направление- врачи его не дают!!! Это специально???для картины- все под контролем????
Всех размещают в общих палатах с диагнозом пневмония. Итого, если вы думаете, что в Киеве- столице(!!!!) можно сделать тест на этот китайский вирус, то вы очень(!) глубоко ошибаетесь. Печаль", - резюмировал Моргун.

Человек с реальным подозрением на коронавирус не может пройти тест на него уже третий день, - киевлянин Моргун о готовности Украины к пандемии 01
Человек с реальным подозрением на коронавирус не может пройти тест на него уже третий день, - киевлянин Моргун о готовности Украины к пандемии 02
Человек с реальным подозрением на коронавирус не может пройти тест на него уже третий день, - киевлянин Моргун о готовности Украины к пандемии 03

Источник: https://censor.net.ua/n3181653
 
   
 Топ комментарии
 
Вот поэтому в Украине зафиксировано только 3 случая.

Все прекрасно!!! ЗЕбанарий работает...
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Пусть этот человек идет на прием к Емцу...
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К счастью для этой конкретной пациентки - почти наверняка у нее не ковид.
діагноз - правобічна пневмонія - при ковиде - равномерная, по всем лёгким, пневмония, насколько я знаю.
Это не отменяет того, что у нас во власти дилетанты, и это дорого обойдется всем, даже тем, кто не заболеет.
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гребаная наша медицинская бюрократия...
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з таким відношенням Україна через три місяці перетвориться на державу без громадян
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Супрун, що ти робиш... Зупинись нарешті. Человек с реальным подозрением на коронавирус не может пройти тест на него уже третий день, - киевлянин Моргун о готовности Украины к пандемии - Цензор.НЕТ 3569
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нужно Зе запилить еще одно видео...- про всяких там симулянтов, дикунов и паникеров с Средневековья..
Успокоить и пристыдить народец....
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как при ссср секса небыло так и в Украине коронавируса нету
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Покупайте гробы, граждане. Наша медицина способна только добить.
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гробы нынче дорогие. в простыночках..
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Вот поэтому в Украине зафиксировано только 3 случая.

Все прекрасно!!! ЗЕбанарий работает...
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Это "звиздец". Они(власть ЗеБилов) думают что бессмертны ? Эта зараза цепляется ко всем будь ты президентом или бомжом.....Где инстинкт самосохранения..если рванет то так что страшно вслух говорить....
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О готовности Украины отчетливо свидетельствует онлайн карта распространения вируса:
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Во всех соседних странах количество зараженных больше 20ти. В одной только Молдове на этот момент 29 случаев и ни одной смерти. А у нас територия 20 ти Молдов и всего 3 случая. Обосрались зеленые клоуны по полной и ничего не контролируют.
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Они тест на вирус держат для себя, белых и пушистых. человек голым в этот мир приходит, голым и уйдет.
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Ой да ладно, как будто при Пете медицина была другой.
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Мужик, у тебя лопата из задницы торчит.
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Орали: "Супрун - доктор Смерть", получили доктора Емца. По делам и воздалось!
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Я уже убедился давно, что в Украине медицины нет, совсем
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Италия где медицина одна из лучших в мире на грани катастрофы а как это сравнять с нищей,обворованной и отсталой Украиной.
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У нас будет лучше ситуация - у нас мало кто до 80 доживает. Поэтому у нас народ крепкий без медицины - естественный отбор.
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В Италии ОЧЕНЬ старое население, % людей в возрасте за 60 очень большое.
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Вот такая и готовность у Украины и нарИда...

Иранские власти - вон, запасливые, заранее могилы на кладбищах роют.
Человек с реальным подозрением на коронавирус не может пройти тест на него уже третий день, - киевлянин Моргун о готовности Украины к пандемии - Цензор.НЕТ 6161
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Последние 10 лет официально взят курс на вымирание населения! Вы что не видите? Все законы , все действия направлены именно на это. Очнитесь! От властей ничего путного не будет! Это только начало , и не факт что по всему миру не реализовывается план ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА! Кто не знает что это -гуглите.
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Вот потому и нет случаев заражения что никто тестов не делает.
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И это столица...на периферии можно время и не тратить, а потихоньку собираться на кладбище...
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Власть в Украине если наступит пандемия просто разбежится кто куда. Украина в это тяжелое время не имеет лидеров и патриотов у власти а шоу 95-го квартала...
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Мама Моргуна не депутат, за неї спікер парламенту з секретарем РНБО не похлопочуть.
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https://minfin.com.ua/blogs/irvin/21556/

Ничего не напоминает? Включите мозги и проанализируйте события.
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При владі неосовки, а очільник МОЗ - копія Брєжнєва, так що правду ми не взнаємо.
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Если кого-то это успокоит, ЗЕбанарий действует так же, как Лука в Беларуси и ***** на Роисе - молчумба и несознанка о масштабах коронавируса в стране.

В целом понятно почему - ЗЕбанарий разлит из той же совковой бочки, что и ***** с Лукой.
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В РФ лікарства хоть є їхнього виробництва в деяких випадках ефективні та сама калетра в них по ліцензії виробляється дешевша в декілька разів і ще багато ефективних препаратів які не дають довести до ускладнення, у нас наша фармацевтика не готова поки що взагалі...
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В Украине все красиво только на словах а на деле все идет к тому что катастрофа скоро накроет ее. Люди не надейтесь на эту власть клоунов и олигархов. Думайте о себе и своих родных. Вам никто не поможет. Это не США,ЕС где кто то еще как то думает о людях.
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шел 2020, недавно отметили 100-летие испанки, а по сути то особо ничего не изменилось: наша медицина может гордиться своей качественно неизменяемой стабильностью, дебилы у власти , пандемия , набирающая обороты...ах да, из новенького - инет, помогающий наблюдать этот неизменный круговорот в обществе, не выходя из дому.
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Кто бы сомневался
Инфа от киевских врачей- лекарств нет, аппаратов вентиляции легких - ДВА
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Киянин. Видно,з-за хвороби голова не так працює.
1.Йдеш на Грушевського 7,або на Банкову,11 поближче до входу.
2. Два-три рази гарненько кашляєш,розповідаючи про свою проблему.
Все.
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Самое время криворожскому недомерку снять сериал про то, как он побеждает вирус. Дебилы схавали слугу народа - и это съедят.
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Напомню... евролаб Людина з реальною підозрою на коронавірус не може пройти тест на нього вже третій день, - киянин Моргун про готовність до пандемії - Цензор.НЕТ 2825 evrolab это там, где Зеленский сдавал анализы, где забор анализов делал актёр и массажист и где перепутали цифры в анализах))) А сегодня вы можете там сделать анализы на коронавирус за 16 000 грн.
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если после такого материала небудет заявления от власти то это не власть а ***** с ушами
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