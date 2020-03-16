 COVID-19: США и ряд стран вводят налоговые льготы для бизнеса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Белого дома.
Такое решение принято для того, чтобы сгладить экономические последствия коронавируса COVID-19, заявил президент Дональд Трамп.
Американский президент также сообщил, что намерен поручить Управлению по делам малого бизнеса (SBA) "использовать имеющиеся полномочия для предоставления капитала и ликвидности фирмам, пострадавшим от коронавируса". Управление будет выделять дешевые кредиты компаниям в пострадавших отраслях.
Также Трамп собирается обратиться к конгрессу с просьбой увеличить финансирование программы кредитования SBA на дополнительные $50 миллиардов.
Министерству финансов будет поручено приостановить сбор налогов с некоторых физических и юридических лиц, пострадавших от коронавируса, без взимания последующих неустоек. Эта мера, как отмечается, обеспечит экономике дополнительную ликвидность на сумму более $200 миллиардов.
Президент призвал конгресс "незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату". Он также объявил, что в ближайшее время примет чрезвычайные меры для оказания финансовой помощи работникам, которые больны, находятся в карантине или ухаживают за другими из-за коронавируса.
В конце февраля американские чиновники в сфере здравоохранения предупредили, что коронавирус почти наверняка распространится по стране, хотя неизвестно, насколько серьезным будет его воздействие.
В среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжающимся распространением коронавируса в глобальном масштабе.
Как пишет "Экономическая правда", помимо США, некоторые страны также вводят налоговые льготы для бизнеса, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии коронавируса. Украинское правительство пока молчит.
Так, в Дании дадут отсрочку плательщикам по уплате НДС из-за коронавируса, чтобы смягчить удар.
В Австралии собираются принять пакет мер, направленный на спасение бизнеса от последствий коронавируса в виде налоговых льгот для инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса и льгот для пенсионеров.
В Китае срочно вводятся налоговые льготы для защиты экономики от коронавируса. Не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом медицинские принадлежности и препараты, которые приобретаются по безналичному расчету и выдаются сотрудникам в учреждениях и общественных организациях.
От НДС освобождаются логистические и курьерские компании, обеспечивающие доставку гражданам жизненно необходимых товаров.
Налоговые льготы также ждут предприятия в области транспорта, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, которые из-за коронавируса несут значительные убытки.
Кроме того, поощрительные премии будут выдаваться врачам и другим участникам общенациональной программы по борьбе с заболеванием.
Министерство финансов Великобритании объявило о плане стимулировании экономики в связи с кризисом.
Финансовые стимулы, которые подготовило бизнесу правительство будут включать снижение налогов и выдачу кредитов малому бизнесу.
Финансовую помощь Минфин согласовал с Банком Англии — центральным банком Великобритании.
Последний 11 марта снизил уровень ключевой ставки с 0,75% годовых до 0,25% годовых, то есть в три раза!
Рассматривается возможность снижения НДС как ответ коронавирусу.
Вот, как надо с "короновирусом":
Бурятии шаманы из религиозной организации Тэнгэр провели обряд ради подавления эпидемии коронавируса. Об этом сообщил глава Тэнгэри Баир Цырендоржиев, пишут российские СМИ.
"Чтобы донести до божественных сил, что мы понимаем, какую опасность несет болезнь, мы, как и все религии мира по всей Бурятии, молимся", - заявил Цырендоржиев.
Глава организации также добавил, что болезни приходят, когда материальное начинает преобладать над духовным.
Баир Цырендоржиев посоветовал всем верующим молиться.
Также он отметил, что эпидемия COVID-19 пойдет на спад "в течение трех-четырех месяцев".
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Поки жирний схудне, худий здохне