 В Украине подтверждены два новых случая COVID-19, - ЦОЗ

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получены 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.
Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.
С начала года Центром общественного здоровья Украины получены 94 подозрения на коронавирус.
А как тогда назвать человека, который проиграл клоуну на выборах?
скоро по супрунячій рехформі дурдоми закриють. де вас всіх подіти?
Понятно тому же ежу, что доп. фактор ошибки - бессимптомное протекание у молодежи. Могут заметить лишь легкое недомогание на 1 день, а на самом деле организм 2 недели добивал заразу.
+ Є поняття або перехворів або зіграв у ..., При чому перехворів це не означає що ти не можеш ще раз ним захворіти
+ Також ти можеш вже бути зараженими але ця штука мінімум місяць буде тебе вивчати А саме буде неактивною при цьому експрес тести її не виявлять
Если с осложнением в виде пневмонии, то дольше.
https://antikor.com.ua/articles/364902-glaza_goreli_gorlo_hglo_zabolevshij_koronavirusom_rasskazal_kak_protekala_boleznjИсточник:https://www.dailymail.co.uk/news/article-8075633/First-British-victim-25-describes-coronavirus.html
Завезите еще тестов - найдут и еще зараженных!
Учитывая, что точность самых точных тестов не более 40%... вот и считай.
На самом деле в Украине уже эпидемия. Власти это осознали, потому и истеричная реакция.
- А сколько сделали тестов?
- 5.
Маловато. А давайте со всего мира свозить людей в Украину! Они там за границей дурачки: закрывают границы и прекращают перемещения людей. А мы наоборот, всех будем запускать в страну..