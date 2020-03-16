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 В Украине подтверждены два новых случая COVID-19, - ЦОЗ

По состоянию на 16 марта 2020 года в Украине подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получены 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

С начала года Центром общественного здоровья Украины получены 94 подозрения на коронавирус.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181650
 
 
 Топ комментарии
 
Проффесор кловунських наук. В Украине подтверждены пять случаев COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 6839
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В других странах огромный по сравнению с Украиной международный пассажиропоток, неудивительно что они заражаются больше наших. Хотя в связи с возвратом тысяч заробитчан и "отдыхающих" - и у нас ситуация еще может ухудшиться в разы.
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Маю надію що посилання на відео де таке говорить Зеленський Ви привести можете ?
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Я фізично не зможу всі відео з ним подивитись, а "квартал 95" та "слуги народу" - психічно не здолаю. А щодо фотожаби, то вважайте це звичайним сарказмом.
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тобто користуючись твоєю логікой я можу з впевніностью стверджувати що ти латентний гомік який бомжує на вокзалі?
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Ти - зедебіл. Звісно, воно такого не казало. Але факти по динаміці "зе-росту" економіки показують саме це...
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..моємо надію, що кількість з 73 відсотків ідіотів значно зменьшилась! Комусь достатньо будл послухати один , два виступи лідера ідіотів, щоб зрозуміти, куди потрапили,іншим пізніше стало соромно за вибір... Але є і реальні ідіоти,яки нічого не бачать, нічого не чують і нічого зрозуміти не можуть.... Нажаль...!!!
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На фоне других стран всё равно похоже на неправду...
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В других странах огромный по сравнению с Украиной международный пассажиропоток, неудивительно что они заражаются больше наших. Хотя в связи с возвратом тысяч заробитчан и "отдыхающих" - и у нас ситуация еще может ухудшиться в разы.
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А в 50000 повіриш?
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Кто в теме: сколько времени идет на лечение?
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Никто не знает кроме величайшего 73 процентного
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вы знаете , своим ответом на простой вопрос человека, вы больше похожи на невменяемого .
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*** трухан протухший, сам себе лайкает …….. ))) вас там невменяемых уже двое …
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справедливости ради - нельзя быть более похожим на невменяемого, чем голосующие за клоуна на президентских выборах
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справедливости ради не могу понять как можно было клоуну проиграть на выборах ????? но тут статья не об этом .
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Гм...
А как тогда назвать человека, который проиграл клоуну на выборах?
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выборы это не спортивное состязание, где все зависит от самого спортсмена. в выборах решение принимают избиратели. и победа клоуна - это приговор и диагноз избирателям, а не другим участникам выборов
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абиляпнуь....
скоро по супрунячій рехформі дурдоми закриють. де вас всіх подіти?
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"супруняча рехформа"? це та, де ліки стали закуповувати вдвічі дешевше, а до сімейного можна записатись незалежно від прописки і він зацікавлений тебе якісно обслуговувати, бо від тебе залежить його зарплата?
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боюсь вам не дадут точный ответ … одни говорят 5 недель, вторые 7 недель, третьи уже ничего не говорят , к сожалению .
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Ежу понятно, что речь идет о среднем значении - от начала болезни до излечения.
Понятно тому же ежу, что доп. фактор ошибки - бессимптомное протекание у молодежи. Могут заметить лишь легкое недомогание на 1 день, а на самом деле организм 2 недели добивал заразу.
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На западе, в частности в Британии и США говорят, что пандемия короновируса будет до 2021 года и потом пойдёт на спад.
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5-7 недель при здоровом организме , не ослабленым алкоголем, и другими болезнями.... если повезет 2 штама словить - то шансы выжить ничтожно малы.... также как и после повторного заражения, которое возможно через 5 дней после выздоровления.
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Повторное заражение - так ведь иммунитет появляется
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Вот на счет повторного непонятно. А как же иммунитет?
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+ Нема поняття лікування, нема лікарські І НЕ буде в найближчий рік

+ Є поняття або перехворів або зіграв у ..., При чому перехворів це не означає що ти не можеш ще раз ним захворіти

+ Також ти можеш вже бути зараженими але ця штука мінімум місяць буде тебе вивчати А саме буде неактивною при цьому експрес тести її не виявлять
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читал дневник учителя австралийского, 25 лет, жил и заболел в Ухани 25 ноября! у него на выздоровление ушло порядка 3 недель! симптоматика жесткая была! не дай Бог
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Согласно новому исследованию опубликованному в The Lancet средний период выделения вируса из дых. путей заболевшими составил 20!!! дней.Минимальный период -8 ,максимальный - 37!!!дней. (c)

В Україні підтверджено п'ять випадків COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2718
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Если без осложнений, то столько, сколько и обычный грипп.
Если с осложнением в виде пневмонии, то дольше.
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однозначный ответ вряд ли будет. в принципе возможен только усреднённый результат по различным выборкам. слишком здоровый разброс начальных параметров: возраст, наличие и сочетание факторов риска на старте, как позно обратился,....
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Оппа! Еще 5!
Завезите еще тестов - найдут и еще зараженных!
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не еще 5, а пока что только 5.. но инкубационный период 14 дней от первого появившегося зараженного на територии Украины пока не прошел - вот тогда начнется жара
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Условно говоря, сколько тестов завезли - столько и определили.
Учитывая, что точность самых точных тестов не более 40%... вот и считай.
На самом деле в Украине уже эпидемия. Власти это осознали, потому и истеричная реакция.
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Как можно говорить о пяти если тестов не хватает или они стоят заоблачно.
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- В Украине подтверждены 5 случаев короновируса нового типа.
- А сколько сделали тестов?
- 5.

В Україні підтверджено п'ять випадків COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6540
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Бой в Черновицкой области разгорается
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Природа создавала мир мудро. Кесарю кесарево... Тысячи лет люди ели и едят что ни поподя и не было проблем. Болезни животных никогда ранее с человеческими не путались и вдруг...... "птичий" ,"свиной" и наконец "смертельный"...... И скажите что это не проделки военных "микробиологов" Знатная штука у них получилась !
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в Украине подтверждены 5 случаев заражения..

Маловато. А давайте со всего мира свозить людей в Украину! Они там за границей дурачки: закрывают границы и прекращают перемещения людей. А мы наоборот, всех будем запускать в страну..
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Самолеты не летают. Заводы не работают. Грета, детка, ты довольна?


В Україні підтверджено два нові випадки COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6
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