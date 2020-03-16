 В Украине подтверждены два новых случая COVID-19, - ЦОЗ

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получены 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

С начала года Центром общественного здоровья Украины получены 94 подозрения на коронавирус.

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