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 Общество, За рубежом
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 COVID-19: продажи оружия, амуниции и наборов для выживания в США выросли в разы

Жители США в связи с распространением коронавируса стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и всевозможные наборы для выживания.

Об этом сообщает Fox 2, передает Цензор.НЕТ.

"Я за два часа продал 12 пистолетов", - приводит телеканал слова владельца оружейного магазина в Калифорнии Гэбриэла Вона.

По его словам, продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз. "Всегда, когда люди не чувствуют себя в безопасности, продажи оружия идут вверх", - отмечает Вон.

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Как объясняют сами американцы, они опасаются того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка, подчеркивает телеканал.

"Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы, кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи", - заявил один из покупателей в оружейном магазине в Калифорнии.

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Опасаясь того, что вспышка вызываемого коронавирусом заболевания прервет цепочки поставок продуктов в магазины, жители страны также скупают сухие пайки и наборы для выживания.

"Люди хотят, чтобы у них были запасы под рукой, если поставки продовольствия прервутся", - говорит менеджер одного из магазинов Джо Мэйсон.

Источник: https://censor.net.ua/n3181648
 
   
 Топ комментарии
 
Все правильно роблять - для чого купувати гречку і макарони? в кого буде зброя - в того буде і гречка і макарони COVID-19: продажи оружия, амуниции и наборов для выживания в США выросли в разы - Цензор.НЕТ 3328
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Які ж все таки розсудливі та приємні люди ці американці. Та і везе ж їм - бо вільна країна, а в колоніях вільний продаж зброї заборонено.
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это против мародеров берут оружие
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Все готовятся по голливудским фильмам о зомби апокалипсисе.
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это против мародеров берут оружие
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Які ж все таки розсудливі та приємні люди ці американці. Та і везе ж їм - бо вільна країна, а в колоніях вільний продаж зброї заборонено.
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не скільке везе а скільки люди для цього зробили за 300 років.
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Ну за Штаты я спокоен. Зомбаки не пройдут. Будут встречены метким и сварливым огнем домохозяек. COVID-19: продажи оружия, амуниции и наборов для выживания в США выросли в разы - Цензор.НЕТ 3559
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Все правильно роблять - для чого купувати гречку і макарони? в кого буде зброя - в того буде і гречка і макарони COVID-19: продажи оружия, амуниции и наборов для выживания в США выросли в разы - Цензор.НЕТ 3328
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Когда в магазинах закончится туалетная бумага и гречка понадобятся пистолеты.
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В США у населения 500 миллион единиц огнестрельного оружия.
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вот это правильно... - американцы знают как надо... - покупать полуавтоматическое оружие отбиваться от со-граждан...

это вам не селяне с Н.Санжар с их камушками.....
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Прочиталось...продажи оружия, амуниции и наборов для выживания в Украине выросли в разы,подумалось...на конец то COVID-19: продажи оружия, амуниции и наборов для выживания в США выросли в разы - Цензор.НЕТ 7753
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везет кому то можно с наганом и маузер в атб пойти--не нравится разрядить ее в охраника и кассиршу.от бедра с двух рук и забрать контик и шнягу каку то пивко чипсы.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Кому зря не дают,дают разрешение тем кто имеет собственность ,если у тебя нет собственности то тебя будет защищать полиция,а полиция тебя дополнительно защитит если оплатишь услугу. COVID-19: продажі зброї, амуніції та наборів для виживання у США значно зросли - Цензор.НЕТ 470
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пистолеты скупать бесполезно . они в моменты бунтов и анархии не эффективное оружие . полуавтоматические винтовки АР15 это то самое что поможет .
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Если есть пистолет ,то ловкостью можно обменять на винтовку АР15
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Українцям, фактично казацьому племені, не дозволяють мати при собі зброю тому, що всі українські президенти були російськими ставлениками, а фактично шпигунами.
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Зєлю геть. Обираймо справжнього патріота своїм Лідером. Це питання бути, або не бути.
Починаймо політкомпанію "Зєлю геть. Досторкові". Кожен може взяти участь у політкомпанії, якщо причепить собі на груди емблему політкомпанії:
COVID-19: продажі зброї, амуніції та наборів для виживання у США значно зросли - Цензор.НЕТ 2675
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Рабы скуповывают еду а американцы - оружие. Молодцы, свободные люди.
COVID-19: продажі зброї, амуніції та наборів для виживання у США значно зросли - Цензор.НЕТ 7892
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