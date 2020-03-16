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 Общество, За рубежом
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Все про:Египет (683) карантин (321) МИД (5359) консул (107)

 Украинский консул вылетает в Шарм-эль-Шейх для предоставления помощи украинцам, - МИД

Украинский консул вылетает в Шарм-эль-Шейх и будет находиться там для постоянного предоставления помощи украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД на странице в сети Facebook.

"Немедленные шаги для помощи нашим гражданам в Египте. 16 марта, консул вылетает в Шарм-эль-Шейх и будет находится там на месте для постоянного предоставления помощи украинцам. Посол Украины в Египте получил от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поручение мобилизовать все ресурсы на поддержку связи с туристами. В Киеве в центральном аппарате МИД Украины создается специальная группа оперативного реагирования, чтобы оказывать всю необходимую помощь посольству Украины в Египте", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 1000 граждан Украины будут находиться на карантине в трех отелях Египта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди украинцев, находящихся на карантине в Египте, нет больных коронавирусом, - Кулеба

Украинский консул вылетает в Шарм-эль-Шейх для предоставления помощи украинцам, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181645
 
 
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сука на халяву поехали и на халяву приедут.. твою мать нехай пусть киснут там до осени.
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Бубуочка в цей час може вже десь на Сейшелах відпочивати від перевтоми.
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Так боремся с эпидемией,что с радостью притащим ее в Украину!?
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Буде така боротьба, що не залишиться каменя на камені.
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и накуя спрашивается ?
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хто знає які реагенти добавляють в оприскувачі ?
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**** на халяву поехали и на халяву приедут.. твою мать нехай пусть киснут там до осени.
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Куча народу повелось на халявные путевки, а теперь все будет зависеть от туроператора, оплатят им проживание или крутитесь сами. Вывезти десятки тысяч людей будет проблемой.
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Оні єщьо будут снімать гнєвниє відосікі мол почєму так долго іх нікто нє забірал.
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кинуть ****** вместе с консулом там. пусть разхлебываються как хотят. в Украине на 60000 населения 1 аппарат искуственного дыхания. а отдыхающим, на 50-150 человек предоставляют самалеты с консулами. пошли нах..... хозяева жизни
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Кажется президент дал ТРИ дня на возвращение.. После этого если кто выберется из своего турне на 45 суток карантина на удаленный остров Змеиный ( реально отдаленное карантинное место)
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Літуни відкладають рейси з Єгипту .
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там есть даже такие жлобы, шо три дня назад только улетели ...
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..Підтвердили ще два випадки зараження в Україні ! ТВ !
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