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 Экономика, За рубежом
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Все про:Китай (1275) экономия (100) Компаниец (7)

 Экономика Китая показала одни из худших показателей за всю историю: падение промпроизводства на 13,5%, продаж - на 20,5%

Китай является одним из ключевых торговых партнеров Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экономист Владимир Компаниец, передает Цензор.НЕТ.

"Экономика Китая показала одни из худших показателей за всю историю, а Китай является одним из ключевых торговых партнеров Украины", - сообщил он.

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"Сегодня утром государственная служба статистики Китая обнародовала шоковые официальные показатели:
- промышленное производство упало на 13,5% в январе-феврале 2020 году до января-февраля 2019 года, прогноз экспертов был о снижении на 3%;
- розничные продажи падение на 20,5%, прогноз был снижение на 4%;
- инвестиций в основной капитал, падение на 24.5%, прогноз был на 2%", - рассказал он.

Экономика Китая показала одни из худших показателей за всю историю: падение промпроизводства на 13,5%, продаж - на 20,5% 01
Экономика Китая показала одни из худших показателей за всю историю: падение промпроизводства на 13,5%, продаж - на 20,5% 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181643
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь зеленое стадо начнет списывать все свои провалы в экономике на Китай и вирус...
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идет большой экономический кризис - а у власти - популисты - бедная моя Украина
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Тільки от розумні люди бачать, що падати економіка почала ДО епідемії в Китаї!
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Кто то на этом шухере поднимет не херовый куш
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Теперь зеленое стадо начнет списывать все свои провалы в экономике на Китай и вирус...
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Тільки от розумні люди бачать, що падати економіка почала ДО епідемії в Китаї!
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Об этом говорили еще в сентябре прошлого года...
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Все ждали кризиса и без вируса. Причём наибольшие проблемы были именно в Китае. Там был надут гигантский финансовый пузырь в 3 китайских ввп который по-любому должен был лопнуть.
Ну теперь всё спишут на вирус.
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Кек, ну вообщем-то вирус для этого и нужен был, чтоб на него все списать, очевидно же.
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идет большой экономический кризис - а у власти - популисты - бедная моя Украина
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впопу.листы у власти в Украине всегда были, есть и будут есть
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ідіоти, як можна називати Китай економічним партнером? якби не цей довбаний партнер, то більшість цих товарів, які їдуть сюди, могли б вироблятися в Україні..... і росла б наша економіка
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Гончарук с Миловановым уже вылетели спасать экономику Китая?...Может им здравоохранение надо спасать, то тоже Скалецкая свободна... Економіка Китаю продемонструвала одні з найгірших показників за всю історію: падіння промвиробництва на 13,5%, продажів - на 20,5%, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 4480
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Вот дебил зачем нам статистика китая если своя ниже плинтуса.
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Промышленность то они быстро запустят, но в ближайшие месяцы со сбытом точно будут проблемы.
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вся проблема - бизнес это принцип домино - все построено на производственных цепочках - не выполнение хотя бы одним из звеньев плана - не получение конечного продукта итак далее - короче - будет весело
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вот мне интересно - эти зеленые может сделают каникулы налоговые для бизнеса на время карантина ,я уже не говорю, за прямую финансовую помощь ,хотя бы реально бедным - а ведь налоги ,аренды ,комуналка ,проценты по кредитам и так далее - бизнесу платить - это просто пипец
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Кацапская многомиллиардная труба "сила сибири" китайцам нафиг не нужна с таким падением пр-ва
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Даже, если в Китае перемрёт половина населения, украинцев больше не станет. Ну а по экономике,- гаджеты подешевели? - кушайте вместе с контентом.
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кризис...
жесткий мировой кризис...
патронов надо бы докупить...
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надо помочь нашим ведущим партнёрам-китайцам...дать совет каких реформ им ещё не хватает
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а еще надо вывести из Китая все производство и распределить его между вменяемыми странами чтобы не зависеть от комунистического режима и не бороться с новыми вирусами поставляемыми из Китая каждый год
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А не захотят вменяемые брать --- отключить им газ!)
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