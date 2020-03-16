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 Политика Украины, Общество
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Все про:больница (656) Яценюк (7809)

 Яценюк был в клинике на плановой процедуре, просьба не распространять панику и домыслы, - пресс-секретарь Лаппо

Пресс-секретарь премьер-министра в 2014-2016 годах, лидера "Народного фронта" Ольга Лаппо опровергла информацию о том, что визит Арсения Яценюка в столичную клинику связан с диагностикой вирусного заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.

"Просьба не распространять панику и домыслы. В сети появилась новость, что Арсения Яценюка увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ", - говорится в сообщении.

По ее словам, это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что Яценюка заметили в медицинской маске у одной из столичных клиник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому не нужно ехать 9 мая на парад Путина, - Яценюк

Яценюк был в клинике на плановой процедуре, просьба не распространять панику и домыслы, - пресс-секретарь Лаппо 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181642
 
 
 Топ комментарии
 
Какая может быть паника из-за здоровья Яценюка?
Кому он нужен?
Насмешили...
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При чому тут зебiльнi малороси до українцiв? Яценюк був у клініці на плановій процедурі, прохання не поширювати паніку і домисли, - речниця Лаппо - Цензор.НЕТ 4206
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слава тебе Господи - с ним все в порядке....
а то я изашелся весь за эти 2 дня - есть, пить не мог....
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Какая может быть паника из-за здоровья Яценюка?
Кому он нужен?
Насмешили...
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Це спеціальна інформаційна технологія. Постійно нагадують широким народним масам, що ще є такий на світі мудрий державний муж.
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Страну. сру нагадывает от страха своего, пиши что то поумней
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действительно, зачем быдлу умные руководители, на вас и зели с портновым достаточно))) черви не переборчивы))
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Что же этого "умного руководителя" Порошенка выгнал под зад ногой еще в 2016 году??? Яценюк був у клініці на плановій процедурі, прохання не поширювати паніку і домисли, - речниця Лаппо - Цензор.НЕТ 5042
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Кадыров убивал вас руЦких теперь герой, а Яценюк у вас мололетка - боевик, как ВЫ на парАше умом двинулись из за брехни своего ТВ
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Умный руководитель и лживый вор и пи....ас кролик,две большие разницы !
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Поднял Украину со дна глубокого , вот народ из - за зависти захлебывается кислородом..
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Это не от зависти, это от огромной любви ))
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Проверятся надо,а то из за "чеченского следа" можно ждать от Кремля всё,начиная от Новичка и кончая Холеры.
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слава тебе Господи - с ним все в порядке....
а то я изашелся весь за эти 2 дня - есть, пить не мог....
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Интересно как Сеня относится к Портнову и как к Коломойскому?
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Українці розчаровані, адже таке свято зірвалося.
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При чому тут зебiльнi малороси до українцiв? Яценюк був у клініці на плановій процедурі, прохання не поширювати паніку і домисли, - речниця Лаппо - Цензор.НЕТ 4206
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ага, дай їм тільки потоптатися по незалежності... Вони навіть вишиванки натягнуть...
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невже сьогодні навіть коробки рошенок не цілував?
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Вот эти Українці сто пудово с паРаши хла или топять кремлядь
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Яценюк був у клініці на плановій процедурі, прохання не поширювати паніку і домисли, - речниця Лаппо - Цензор.НЕТ 6330И об этом...Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая., в АП Украины решили тоже поехать,для этого подготовят муляжи знамён 1-4 Украинских фронтов,а также муляж боевого знамени Украинского фронта 2014-2020г, украинские советские солдаты будут нести четыре замени,а украинские солдаты будут нести боевое знамя с украинской символикой.А представители мэрии Харькова подарят Москве памятник Жукову.
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Так пиши правильно про плаченные путиным хлом его агенты в США
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А то вы не знаете, что Фидель Кастро был Фёдором Кастровым, так и ....
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Детский сад все про свой панос несет
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В карантин его срочно! В одиночку с конфискацией!
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А шо через сетку про лесть не можешь что злой такой
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былобы на много приятней прочитать: ЗАРАЗИЛСЯ И СДОХ. пвесте с ближайим окружинием
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Да классно вам морковку он в зад вставил , что так воете еще...
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Морковку наращивал. Выйдет з ликарни - продолжит угощать ушастое население Украины.
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Вы морковку путина хла лучше пережовуйте и в тишине...
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Паника только в одном,почему в больнице а не в тюрьме видели эту тварь ?
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А где ваши доки, или одна злость от морковки в одном месте.
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Его кореша и сподвижники по воровскому фронту ,бывшие смотрящие за потоками в армии в полном шоколаде,знаю лично по фамилиям и кто что купил.
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