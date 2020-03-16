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 В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова

Почти 1000 граждан Украины будут находиться на карантине в трех отелях Египта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала депутат Верховной Рады VIII созыва, член фракции "Самопомич" Анна Романова, занимавшая также должность председатель подкомитета по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности.

"Почти 1000 украинцев будут на карантине в трех отелях Египта: Reef Oasis Beach Hotel (Шарм), Sentido Reef Oasis Senses Resort (Шарм), Labranda Royal Makadi (Хургада)", - написала она.

Как отметитила Романова, в гостиницах у иностранных туристов был обнаружен коронавирус COVID-19. Одна туристка умерла. Список отелей на карантине постоянно обновляется.

"По словам самих отдыхающих, хотя им и сказали сидеть в номерах, но в данные отели продолжают заселять новых туристов", - добавила она.

Также Романова отметила, что в Египте уже более 100 зараженных, а украинских отдыхающих в Египте на момент закрытия Украине границ было более 60 000: "Некоторые туроператоры продолжают вывозить украинцев на отдых уже после обращения президента о закрытии границ и после призыва министра иностранных дел воздержаться от посещения Египта и еще 10 стран. Кроме того, после официального предостережения органов власти - страховщики отказываются возмещать лечение туриста за рубежом. Поэтому есть вероятность, что люди могут скрывать проявления болезни. Учитывая неудовлетворительное состояние санитарии, медицинских условий в Египте - есть огромный риск, когда десятки тысяч граждан, в необследованной состоянии, вернутся домой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди украинцев, находящихся на карантине в Египте, нет больных коронавирусом, - Кулеба

"Призываем Министерство здравоохранения Украины и Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховную Раду Украины предусмотреть тщательную проверку состояния здоровья туристов, которые будут возвращаться из Египта (также работников из Италии). Учитывая огромное количество туристов, которые будут возвращаться, заранее предусмотреть возможность обсервации людей с симптоматикой", - резюмировала она.

Вместе с тем, как передает "Украинская правда", пресс-секретарь МИД Украины Катерина Зеленко сообщила, что по информации руководства отеля "Reech Oasis Beach Hotel" (Шарм эль-Шейх, Египет), все туристы, среди которых 730 украинских граждан, помещены на 14-дневный карантин и не смогут покинуть территорию отеля".

"Посольством Украины в АР Египет установлена и поддерживается связь с руководством офисов туристических операторов и принимаются меры по своевременному возврату остальных украинских туристов, которые в настоящее время находятся в Египте".

По данным МИД, гостиница "Reech Oasis Beach Hotel" была закрыта на карантин 15 марта.

В свою очередь один из отдыхающих в "Reech Oasis Beach Hotel" сообщил в комментарии УП, что вылететь в Украину группа туристов должна была утром 15 марта с перевозчиком Join Up, который отменил вылет, а о карантине в отеле туристов уведомили вечером накануне.

"Руководство отеля не подтверждает официально информацию (о выявлении коронавируса у одного из отдыхающих - ред.). ... Карантин ввели с 21:30 (14 марта - ред.), при этом автобусы регулярно забирают и вывозят итальянских туристов, которые также должны находиться на карантине. Администрация рекомендует ждать дальнейших указаний и не выходить из номеров отеля.

Сколько будет длиться карантин - никто не знает. В отеле нас кормят, не по тарифу "all inclusive", а по тарифу "сухпай". Этого в принципе достаточно. Если нужны лекарства или какие-то памперсы, детсткое питание - у меня маленький ребенок - это готовы предоставить. Надеюсь государство не забудет о нас и не оставит в Египте", - сказал Валерий Стрелец, украинский турист в отеле Египта.

В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова 01

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.

Источник: https://censor.net.ua/n3181640
 
 
 Топ комментарии
 
В яку суму Україні обійдеться жадність її громадян, що спокусилися на дешеві тури?
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Сейчас дятлам делают дикие скидки, и эти жлобы прутся все на шарку на отдых, таким оленям насрать на окружающих и близких. Вы знали, что такая задница во всём мире, но вы все равно поперлись, мудачьё! Заберите нас пожалуйста, да пошли вы нахрен!
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В яку суму Україні обійдеться жадність її громадян, що спокусилися на дешеві тури?
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Це маже поголовна виборці Зеленського. Тому це природній відбір.
А якщо серйозно, то дійсно питання. Вони повелись на дешеві тури. Я би розмежував їх на дві категорії. Ті, що бронювали до початку епідемії і ті, що купували акційні тури. Перших би вивозив у першу чергу, других, не вивозив би взагалі.
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Долбодятлам жадным -- премию Дарвина !!! Пусть отдыхают на шару до всырачки -- дебилы У Єгипті перебуває близько 60 тис. українських туристів, через коронавірус майже 1000 закрили на карантин, - екснардепка Романова - Цензор.НЕТ 9358
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похоже бортом не обойдется. Может корабли послать за ними?
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60тис? Потрібно 10-ть таких, а це найбільший у світі!!!
У Єгипті перебуває близько 60 тис. українських туристів, через коронавірус майже 1000 закрили на карантин, - екснардепка Романова - Цензор.НЕТ 1744
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люди, вы ********? какой ***** вирус?! ЗЭвирус ща бушует, скоро останемся без страны! *******!
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ЗЕвірус запустили сюди ще рік тому і заражених 73%.
В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова - Цензор.НЕТ 8980
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Для чего всё это надо и какие законы « под шумок протянуты в Верховной Раде
Короновирус, говорите?)
Смотрите фильм «хвост виляет собакой»
Там всё подробно описано как это делается
Ниже ссылка на предстоящую неделю в ВР. И что же будут рассматривать под шумок (а шумок такой подняли, все блогеры, хайперы и ЛОМы трудятся, чтобы народ ни на что не отвлекался!)?
17 марта (вторник): Закон о земле. Мы под шумок о короновирусе просохатим землю страны.
Кроме того, в этот день протащат один счёт на уплату ЕСВ, особые условия на лекарства за счёт государственных средств (вотчина больниц и госпиталей, Клон Дайк для распила), закупка на оборону (ещё круче предыдущего), что-то про тендеры, и разные профиты для Антимонопольного комитета, чтобы усилить монополии. А, да, введут уголовную ответственность для тех, кто будет недоволен. В этот день это и рассмотрят. Ну и чтоб не бухтели дальше-послушают, как в стране с коррупцией борются успешно.
18 марта, в среду-будут пилить ЖКХ и пенсионеров. Немного протащат по спорту и то, что давно хотели, по Крыму и Донбассу.
19 марта (четверг): распил денег на дороги (как известно, цена одного километра дороги-13 млн грн), так что есть что пилить под шумок короновируса; потом решат, как тех, кто выехал из Донбасса, прищучить по долгам. А что, они ж разбогатели после того, как голыми из дома под пулями бежали. Далее в этот день введут новые сборы на авиаперелеты и перевоз багажа. Ибо нефиг. А, ещё протянут закон для аграриев, чтобы в отжатой у нас двумя днями назад земли можно было сажать рапс и подсолнечник, пока пустыней не станем.
20 марта (пятница): закон в оправдание кумовства в правительстве; Трудовой Кодекс с закреплением крепостного права; лобби по мусору протянут и деньги из бюджета на него;
Примут фееричный закон об использовании пестицидов и прочей химии на той земле, что отожмут 17 марта, то есть всей; По земле ещё парочку поправок, насчёт передачи водных объектов и земли с ней (ну а чего нет? Пилить так пилить, короновирус же! Столько вбухали на раскачку!).
Вторую неделю гляньте сами. У меня одни маты остались. Там ещё ярче. И легализация казино, и индульгенция НБУ за падение гривны в 2015-2017 и многое другое.
А потом, 3 апреля, когда все это примут, опасность короновируса резко пропадёт. И два ближайших поколения (мы и наши дети), будем выгребать последствия этих двух недель.
Вы реально не понимаете, что не от заботы о нас этот хайп подняли? Кому война, а этим-мать родна..
Автор утерян
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А когда они собирались на отдых, не думали, куда они едут? Пусть туроператоры и возвращают, автомобилями можно.
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Лучше на волах, заодно и обсервацию пройдут
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Я мав досвід спілкування із тим, хто там зараз застряг: це усе брехня, ніякого вірусу не існує, це усе розводняк і т.п....
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Ці любителі "халяви" самі вибрали свою долю! Вже більше місяця по всіх можливих каналах інформації трублять про загрозу пандемії і навіть епідемії коронавіруса - а їм головне "халява".
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Вы если не понимаете, уроды, заткнитесь. Многие, даже большинство людей, эти туры купили за долго до коронавируса- и больше месяца назад, и 2 и 3 месяца назад. Туроператор денег не возвращиет, что делать? Наверно , щедрые вы наши , подарили бы эти деньги, правда?Вот и приходится слушать от сволочей со своей страны, а верней от ипанутых зеленожопых,всякую херню по поводу жадности и т.п. вот таке как вы ,твари, и бросали камни в людей в Санжарах. Вот такие как вы, вечно уставшие на диване с пивом и "скотами" от войны, сейчас от своей тупости ит ненависти, несете по кремлевским методичкам чушь, и готовы угробить тысячи людей, чтобы разговоры об эвакуации вам бы не мешали жрать, срать, ржать. И ненавидеть людей.
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Это ещё раз доказывает, что вы безмозглые олени, деньги у вас на первом месте, нежели здоровье близких.
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Дело рук утопающих самих утопающих, разве не так?
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Я вище написав. Хто купив минулого року, того евакуювати, хто тепер, пішов .нах.й
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Слухай ти "УРОД" а відмінити ці тури ну ніяк не можна було тому що для таких як ти безмозглих тур вартістю кілька сотень чи навіть тисяч доларів важливіший за здоров'я чи навіть життя!!!
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То есть ради своей личной котомки ты готов подвергнуть риску жизни своих родных и близких? Жрать и срать говоришь? Х-хе!..
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Сейчас дятлам делают дикие скидки, и эти жлобы прутся все на шарку на отдых, таким оленям насрать на окружающих и близких. Вы знали, что такая задница во всём мире, но вы все равно поперлись, мудачьё! Заберите нас пожалуйста, да пошли вы нахрен!
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пипец просто.. по 30 тысяч почти украинцев в Хургаде и Шарме.. при том что океанский лайнер берет на борт 4-5 тысяч чел
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надо предупредить чтобы за буйки не заплывали..
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60 ТЫСЯЧ??? В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова - Цензор.НЕТ 3837
Что они там забыли? Ехали же, уже зная о пандемии!
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так скидки же хорошие были.... - как тут устоять....?
писали они наверное гневные посты о жестокости жителей Н.Санжар... - а потом рванули на халяву где все включено.. В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова - Цензор.НЕТ 4517
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Обычно эпидемия гриппа в теплое время идет на спад.
Но про этот уже пошли оценки, что он внесезонный. А значит, будет косить людей хоть при +40, хоть при -20.
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Та и хрен с ним! Знали что вирус по миру гуляет?Сейчас калапс на польской границы,только первая вспышка в Европе нужно было сваливать а не сидеть до последнего. Получите и распишитесь
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Змучєний і уставший нарід поперся атдихать после тяжолих трудовиебуднєй по дєшовкє. А Україна тих довбнів повинна за бюджетний кошт евакуйовувати бо приватні перевізники не хотять раздєлять всєх тягот і лішеній. МАУ яркій прімєр.
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А с чего вдруг частник должен позаботиться о тех кто решил похалявничать ?!
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Но он же позаботился о том, чтоб всех этих халявщиков вывезти из страны.
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Летели они по доброй воли! Ежели ты в Кацапстан попрешься и тебя в цугундер засунут,то что тот кто тебя вез должен тебя забрать?!
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Тур оператор оплачивает перелет,но не заведует авиоперелетами,есть другие организации которые регламентируют правило перелетаи ТД.Кстати эта организация регламентирует стандарт паспортов)
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В Египте - 60 тыс. украинских туристов...

Это только в одном Египте.. Значит всего по миру украинских туристов болтается не менее миллиона... И после этого кто-то еще будет говорить о самой бедной стране Европы?
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у нас не самая бедная страна, у нас самые вороватые чиновники .
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а мы любим плакаться и жаловаться на тяжелую долю ...
нас этому братья - евреи научили, для этого мы их и выбираем в руководство все время...
в современном мире выгодно быть убогим и несчастным...
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Саме страшне те скільки цієї "зарази" вони привезли і привезуть в Україну? А в нас всього 3!!! хворих - ось з цим як бути? В нас у Львові вчора бачив чотири "швидкі" в повній екіпіровці - я думаю судячи по екіпіровці не хворих на грип вони везли!!!
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Больше сотни наших "граждан" на польской границе, больше сотни на Словацкой, 60 тыс в Египте …. и т.п. Это не граждане Украины, это представители тупорылых жлобов , которые думают только о себе и им покуй всё что вокруг них . У них одинаковый только ор потом стоит …. почему Украина нас не спасает ??? Вот это и есть тупая биомасса страны.
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Халявщики! Которые в своей стране нихрена менять не хотят,орут что все хреново,готовые Карпаты выстрич до состояния головы Котовского,и рассказывать что им бедным нечего кушать! А что дальше будет для потомков уже *****!
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Вот пусть там и сидят. Нехер было перется в период пандемии! в Египет. Ещё бы в Китай на отдых полетели. В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова - Цензор.НЕТ 1981
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Коронавірус косить вже два місяці, а наші люди все ******* на халяву - і відпочити, і додому повернутись...
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Какие туристы? - то аниматоры, горничные и светские львицы.
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60 тысяч в одном Египте. ( в марте).. И мы еще говорим о "бедности", войне и кризисе, нищете. Мы это про одну страну говорим... А на фронт 30 тысяч набрать проблема. Но то такое.. У нас в Крым до вируса каждый год "жаждущих" табунами ехали не смотря на 5 лет войны. Гибридность во всем, этот вирус пришел тоже с востока и мы в нем по самые ВУХА!
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я завжди про це казав, а мені, усякі довб.би, тут про зарплати в 3 тис. гривень розповідали і т.п... Скліьки з цих туристів, мають субсидію на газ? відсотків 80? а скільки з них отримують допомогу як малозабезпечені?
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60 тысяч? Наконец то мы узнали сколько из Украины проституток на заработки выехало.
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Всех предупреждали сидите дома,нет самые умные на отдыхе! Вот и отдыхайте там 2-3 месяца ,пока у Египта деньги не кончатся на бесплатную кормежку.
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Надеюсь государство не забудет о нас и не оставит в Египте", - сказал Валерий Стрелец, украинский турист в отеле Египта.Источник: https://censor.net.ua/n3181640

А якого кондуктора ти попхався в Єгипет,та ще й з малою дитиною,коли лише глухий не чув про попередження не шастати по світу Коли поперся збирати заразу по єгипетських смітниках,про державу не думав,а тепер "каравул,держава врятуй туриста",який на зло мамі відморозив собі вуха
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Пагулять - то такое, а вот что они там нагуляют и с нами поделятся....? Нет у быдла мозгов.
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