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Все про:Азовское море (1413) Бердянск (174) пропажа (68) рыбаки (156) ГСЧС (2537)

 Трое рыбаков, вышедших в Азовское море на деревянном баркасе, пропали, их поиски продолжаются, - ГСЧС

В Азовском море недалеко от Бердянска пропали рыбаки, место их нахождения неизвестно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"14-15 марта проводились поисковые работы пропавших рыбаков с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС, которые результата не дали. Всего обследовано более 900 км2. В поисковых работах были задействованы два катера Госпогранслужбы, один катер Государственного морского спасательно-координационного центра, один катер Вооруженных сил Украины и вертолет ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжение поисковых работ запланировано на 16 марта.

14 марта в ГСЧС поступила информация, что в Азовском море вблизи г. Бердянск вышли в море на деревянном баркасе 3 рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь. Место их нахождения неизвестно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181637
 
 
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плен - квартира - 100000 гривен. заробитчаны
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это первая новость за сегодня не про коронавирус! не порядок! надо и дальше отвлекать народ от провалов в экономике!
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Самоизолировались на необитаемом острове.
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Шукати не на морі, а в закутках фесебе
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