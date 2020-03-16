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Все про:Франция (2203) COVID-19 (945)

 Коронавирус пойдет на убыль, заразив до 70% населения, - министр образования Франции Бланке

Пандемия COVID-19 отступит, когда вирусом заразится и переболеет большая часть населения, считает министр образования Франции Жан-Мишель Бланке

Распространение коронавируса SARS-CoV-2 пойдет на убыль после того, как им переболеют до 70% населения страны и у большинства появится иммунитет. Об этом заявил французский министр образования Жан-Мишель Бланке, соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы считаем, что в итоге от 50 до 70% населения заразится, что положит конец вирусу, так как у большинства людей появится иммунитет - и вирус исчезнет сам по себе", - считает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция с понедельника закрывает на карантин все учебные заведения для борьбы с распространением коронавируса

Чиновник сказал, что полностью сдержать эпидемию COVID-19 в стране власти не в состоянии и потому просто пытаются растянуть этот процесс во времени, чтобы от наплыва пациентов (тех самых 1-5% "тяжелых") не застопорилась система здравоохранения.

Бланке призвал не паниковать, наблюдая за ростом числа инфицированных.

Франция - на частичном карантине: со вчерашнего дня закрыты кафе/рестораны, кинотеатры, все магазины, кроме продуктовых; работают аптеки, онлайн-торговля и службы доставки. Вскоре ограничат движение общественного транспорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3181635
 
 
 Топ комментарии
 
А Вы видели того нехра- председателя ВОЗ?

Набрали везде нехров и питерасов в мировые политические институты и хотят не болеть ?
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Про роналду фейк. Директор сяоми точно пожертвовал а наши олигархи сидят по бункерам им пох у них там своя болтница с лучшим оборудыванием
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Про роналду фейк. Директор сяоми точно пожертвовал а наши олигархи сидят по бункерам им пох у них там своя болтница с лучшим оборудыванием
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Брехня, билеты купленные перед вылетом всегда очень дорогие. Коломойский конечно говно, но МАУ цен не менялаэ
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... владельцы "Нова пошта" выделила 25 млн. для больниц в родной Полтавской обл.
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Пандемия COVID-19 отступит, когда вирусом заразится и переболеет большая часть населения, считает министр образования Франции Жан-Мишель Бланке Источник: https://censor.net.ua/n3181635

ню-ню….
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так этим ковидом запросто идет повторное заражение, в Китае об этом знают, а во Франции министр не знает?
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Нет. На данный момент, по данным китайских врачей - 0 человек повторно заразились.
Это все мифы из интернета для поддержания истерии и паники.
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И последний француз "уходя" выключит за собой свет...
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А де міністр МОЗ, пішов в школах викладати.
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это очень большая цифра до 70% и очень много будет трупов, если так и будет... смысл карантина уменьшить это на порядок
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Тебе же сказали, все умрут, смысл карантина?
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Не факт, у нас часто до пенсионного возраста не доживают , вирусы при власти 30 лет..
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Ніфіга ! Всі пенсіонери не вимруть . Вимре лише десь 70 відсотків групи , хоча є імовірність відхилення в сторону незначного зменшення . В глобальному плані твердження про 70% стосується тільки пенсіонерів країн колишнього совка , без країн Балтії . Тобто в тих країнах де стара система охорони здоров'я зруйнована контролерами грошових потоків , а нову звісно ніхто не формував . Бо ні мізків ні бажання цим зайнятись . Лише нестримна тяга "партій" та всяких бєнь до контролю за грошовими потоками . Зате настільки стане "молодшою" нація !
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А куди поділись свинячий і пташиний грипи?
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24 января в Днепре из-за молниеносной формы свиного гриппа скончался 2-летний малыш.
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Фармацевтам нужны новые вызовы, нужно поддерживать рентабельность продажи прессованного мела и намордников из марли. А выздоровление наступит как всегда, после выработанного иммунитета...
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Іспа́нський грип, або «іспа́нка» (фр. La Grippe Espagnole, або ісп. La Pesadilla) - найбільша за смертністю пандемія грипу за всю історію людства. У 1918-1919 роках (18 місяців) у всьому світі від іспанки померло приблизно 50-100 млн людей або 2,6-5,2 % населення Землі. Було заражено близько 400 млн людей, або більше, ніж 20 % населення планети. Пандемія почалася в останні місяці Першої світової війни і швидко затьмарила це найбільше кровопролиття за масштабом жертв. Пандемію грипу 2009 року спричинив вірус того ж серотипу (A / H1N1), хоча за смертністю вона була однією з найменших.
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Нікуди вони не поділись. З часом пройшла мутація і вони стали майже як звичайний грип.
З короною те саме буде через рік-два. Гулятиме вільно як сотні інших високозаразних вірусів і особливо не турбуватиме.
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Идиотов хватает везде. Министру незнакомо сильнейшее значение самовнушения?
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А Вы видели того нехра- председателя ВОЗ?

Набрали везде нехров и питерасов в мировые политические институты и хотят не болеть ?
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окромя нехров и питерасов еще и бабы везде в правительство и политику лезут.
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"Мы считаем, что в итоге от 50 до 70% населения заразится, что положит конец вирусу, так как у большинства людей появится иммунитет - и вирус исчезнет сам по себе"

************
А якшо прєдварітєльно евтаназіровать всєх пєнсіонєрів, то вірус не завдасть великої шкоди оставшемуся насєлєнію.
Конгєніально, Кіса!
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В Китае 1,5 млрд
Переболело до 100 000
И вроде начал убывать ?
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Но пока главный вопрос, уже не ваши голоса, а руки тех, кто считает результаты.
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Статистика , в крайньому разі матстатистика .
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а мы еще тогда удивлялись - нахрена там армия перекапывает дороги и отрезает всю провинцию.. эффект есть
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Точнее смогли диагностировать/лечить 100к
Тех, кто не пошёл в больницу или не хватило места на порядок больше.
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Класно.Как там у" классиков" типа Супрун:деньги идут за больным-слава!,нахера вам эти бесполезные койкоместа-слава!,сделаем одну окружную больницу-слава!,позакрываем специализированные больницы,заведения-слава!,парамедик и семейный доктор вас вылечат-слава!,скорая не должна ехать если температура меньше 40-Ура!Ура!Ура!!! и т.д...Ну и что теперь делать с этими тупыми дебилам которые разрушали остатки созданной не ими как оказалось,правильной,системы
здравоохранения.А это два президента Порошенко и Зеленский,Супрун со Скалецкой,два состава СНБО и прочие поменьше..Ладно эти всякие испанцы с итальянцами и прочими американцами ничего подобного даже и не имели,им убогим не с чем сравнивать,а мы свое тупо разломали и разрушили.
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65 млн *0,7=45,5 млн. При смертности 5% - это 2,275 млн умерших. Во Франции тоже немало клоунов при власти. Коронавирус пойдет на убыль, заразив до 70% населения, - министр образования Франции Бланке - Цензор.НЕТ 7437
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Паніка велікая вешчь і руйнує імунітет.
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Посмотрите про медицину . Латынина хоть и кацапка , но интересные вещи рассказывает про медицину на Западе
https://youtu.be/iaMKEVB5sdM
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Епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до наступної весни і може привести до госпіталізації 7,9 мільйона осіб.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian, посилаючись на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров'я (NHS).
"Це перший документ, в якому керівники охорони здоров'я, що займаються цим вірусом, визнали, що очікують його поширення ще 12 місяців, що призведе до величезного додаткового навантаження на і без того перевантажену NHS", - йдеться в статті.
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Население Китая - 1,5 млрд. Там что было 1 млрд переболевших????????????
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Вот и я о том же
Может он имеет ввиду, что болеть будут несколько лет?
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Герцог: Господа офицеры, сверим часы! Сколько сейчас?
А: 15:00!
Б: 15 с четвертью!
Герцог: А точнее?
Главнокомандующий: Плюс 22!
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і там є ідіоти, не лише у нас.китайці справились швидко, і чомусь вирішили не чекати 70% зараження. реально європейці вимруть,але не через цей вірус- бо програють азіатам, в першу чергу інтелектуально
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Вообще то Китай надо наказать за создание вирусов свиного птичьего и короновируса
Эбола видимо тоже искусственный
А ООН- прикормленное кацапами импотентное общество
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Такие заявления приводят к подозрению, что происходит банальная вакцинация-чипизация населения планеты. Потом безнал и на этом финал.
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55% умерших старше 50-ти лет, при этом 15% умерших моложе 40-ка лет. Эвропа
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Ну да, это ж не совки или зеленые мрази, которые скрывают жертвы, при этом успевая обдирать свой народ
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да, голая статистика, чистая информация - делаем выводы
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Уже есть даже онлайн тест на шанс заразиться коронавирусом
https://coronavirus-test.info/ru-ua/
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Китай остановил эпидемию у себя, а французы уже сдались, так и не повоевав как обычно.
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Он идиот, уже доказано что вирусом заражаются вновь а значит никакой иммунитет не появляется, это как грипп которым можно болеть каждый год.
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Это ложные данные. Нет никаких доказанных случаев повторного заражения, ни в Китае ни в остальном Мире. Об вирусе уже много известно, так как он повсюду на планете.
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Кардинал и Минобразования - это сила, они спасут Францию!
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Конечно пойдет на спад - людей к тому времени почти не останется)) Этот француз тоже из Кватралл-95? ))
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Коронавирус пойдет на убыль, заразив до 70% населения..

Ну так быстренько маски в сторну, все в толпу и побыстрей заражаться. За неделю 70% заразятся и все, пойдет на убыль. Зачем растягивать это на годы?
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Пропускная например "двери" или " трубы" , "такси", "места в ресторане".... ну и "КОЙКОМЕСТА" 10 единиц - как пример ...- а если 100...., или 1000 условных единиц сразу- вот и здесь.....аналогичная ...

Чиновник сказал, что полностью сдержать эпидемию COVID-19 в стране власти не в состоянии и потому просто пытаются растянуть этот процесс во времени, чтобы от наплыва пациентов (тех самых 1-5% "тяжелых") не застопорилась система здравоохранения.

...что не понимать
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А фигня какая, а то что половина лёгких уже будет атрофированна, то таке. Поширення коронавірусу піде на спад, заразивши до 70% населення, - міністр освіти Франції Бланке - Цензор.НЕТ 4590
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82% - населения перенесут его как обычную простуду или грипп, скорей всего большинство даже не будет знать чем болели, легкие и средние случаи.
13% - нужна будет медицинская помощь в лечении, возможно госпитализация, средние и тяжелые случаи.
5% - нужна серьезная медицинская помощь, обязательная госпитализация, вентиляция легких, критические случаи.
Такова статистика из Европейских стран и Америки, Китая, ВООЗ. Об вирусе уже много что известно и уже определенная статистика есть.
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На счет легких, те, кто перенес серьезную и длительную пневмонию Covid-19, имеют некоторые проблемы с легкими, но в следствие кардиотренировок легкие полностью восстанавливают свою нормальную функциональность. - Это данные китайских врачей.
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я бы на некоторое время запретил официальным лицам высказываться о короновирусе . эти идиоты сеют панику и нагнетают истерию не помогая ничем реальным .
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министр образования Франции - дурак-попугай, повторяющий бред за выжившей из ума старухой Меркель
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