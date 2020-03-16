 Коронавирус пойдет на убыль, заразив до 70% населения, - министр образования Франции Бланке

Распространение коронавируса SARS-CoV-2 пойдет на убыль после того, как им переболеют до 70% населения страны и у большинства появится иммунитет. Об этом заявил французский министр образования Жан-Мишель Бланке, соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Мы считаем, что в итоге от 50 до 70% населения заразится, что положит конец вирусу, так как у большинства людей появится иммунитет - и вирус исчезнет сам по себе", - считает он.
Чиновник сказал, что полностью сдержать эпидемию COVID-19 в стране власти не в состоянии и потому просто пытаются растянуть этот процесс во времени, чтобы от наплыва пациентов (тех самых 1-5% "тяжелых") не застопорилась система здравоохранения.
Бланке призвал не паниковать, наблюдая за ростом числа инфицированных.
Франция - на частичном карантине: со вчерашнего дня закрыты кафе/рестораны, кинотеатры, все магазины, кроме продуктовых; работают аптеки, онлайн-торговля и службы доставки. Вскоре ограничат движение общественного транспорта.
Все вірно, бо ще
30% це молоді люди
ню-ню….
Это все мифы из интернета для поддержания истерии и паники.
https://censor.net.ua/news/131124/timoshenko_rasskazala_zachem_pokupala_quottamiflyuquot_quotmne_bylo_strashno_izvinitequot
З короною те саме буде через рік-два. Гулятиме вільно як сотні інших високозаразних вірусів і особливо не турбуватиме.
Набрали везде нехров и питерасов в мировые политические институты и хотят не болеть ?
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А якшо прєдварітєльно евтаназіровать всєх пєнсіонєрів, то вірус не завдасть великої шкоди оставшемуся насєлєнію.
Конгєніально, Кіса!
Переболело до 100 000
И вроде начал убывать ?
Тех, кто не пошёл в больницу или не хватило места на порядок больше.
здравоохранения.А это два президента Порошенко и Зеленский,Супрун со Скалецкой,два состава СНБО и прочие поменьше..Ладно эти всякие испанцы с итальянцами и прочими американцами ничего подобного даже и не имели,им убогим не с чем сравнивать,а мы свое тупо разломали и разрушили.
https://youtu.be/iaMKEVB5sdM
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian, посилаючись на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров'я (NHS).
"Це перший документ, в якому керівники охорони здоров'я, що займаються цим вірусом, визнали, що очікують його поширення ще 12 місяців, що призведе до величезного додаткового навантаження на і без того перевантажену NHS", - йдеться в статті.
Может он имеет ввиду, что болеть будут несколько лет?
А: 15:00!
Б: 15 с четвертью!
Герцог: А точнее?
Главнокомандующий: Плюс 22!
Эбола видимо тоже искусственный
А ООН- прикормленное кацапами импотентное общество
https://coronavirus-test.info/ru-ua/
Ну так быстренько маски в сторну, все в толпу и побыстрей заражаться. За неделю 70% заразятся и все, пойдет на убыль. Зачем растягивать это на годы?
Чиновник сказал, что полностью сдержать эпидемию COVID-19 в стране власти не в состоянии и потому просто пытаются растянуть этот процесс во времени, чтобы от наплыва пациентов (тех самых 1-5% "тяжелых") не застопорилась система здравоохранения.
...что не понимать
13% - нужна будет медицинская помощь в лечении, возможно госпитализация, средние и тяжелые случаи.
5% - нужна серьезная медицинская помощь, обязательная госпитализация, вентиляция легких, критические случаи.
Такова статистика из Европейских стран и Америки, Китая, ВООЗ. Об вирусе уже много что известно и уже определенная статистика есть.