 В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса: сегодня первый из 45 волонтеров получит экспериментальную дозу, - АР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на источник в правительстве.
Испытания будут проводиться на 45 молодых, здоровых волонтерах в исследовательском институте в Сиэтле Kaiser Permanente Washington Health Research Institute с различными дозами вакцины, разработанной Национальными институтами здравоохранения США (NIH) и компанией Moderna Inc.
Источники в области здравоохранения отмечают, что на полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.
"Вероятность заражения участников эксперимента исключена, так как образцы не содержат вируса. Задача испытания - убедиться, что вакцины не имеют серьезных побочных эффектов, после чего можно будет приступить к более широким испытаниям", - отмечает источник агентства.
Кроме того, компания Inovio Pharmaceuticals попытается начать испытания своей вакцины в следующем месяце при участии нескольких десятков добровольцев в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити, штат Миссури.
На настоящий момент число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 3,5 тысячам, 65 человек погибли.
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надеюсь на крысах уже по-экспериментировали?
И такие бусики с МОЛОКОМ, хлебом, маслом, водой
Когда то молоко по дворам возили прямо с ферм - А СЕЙЧАС ОДИН ПОРОШЕК И СТАБИЛИЗАТОРЫ
Упаковывать и развозить будет несколько человек в защитных костюмах
А рынок - всегда был разносчиком болячек . И РЫНОК В УХАНЕ В ТОМ ЧИСЛЕ
Если привезут по заказу на дом - можно продезинфицировать все
в Киеве некоторые магазины возили для пенсионеров заказы, чтобы те не таскали сами тяжёлое . Абсолютно нормально ставится в коробки крупа, лук, морковь, молоко и т д
Вирус мутирует со временем, чем позже он нас коснётся тем больше шансов что не будет такой эпидемии в Украине.
А народ в маленьких городках вообще этого не понимает
Так же и с Чернобылем было - смеялись НЕТ ЗАПАХА И ЦВЕТА - и где теперь они?