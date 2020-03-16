EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  5686  21
Материалы по теме:
Все про:вакцина (432) США (16214) COVID-19 (945)

 В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса: сегодня первый из 45 волонтеров получит экспериментальную дозу, - АР

Первый участник клинических испытаний вакцины для защиты от коронавируса получит экспериментальную дозу 16 марта, в понедельник.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на источник в правительстве.

Испытания будут проводиться на 45 молодых, здоровых волонтерах в исследовательском институте в Сиэтле Kaiser Permanente Washington Health Research Institute с различными дозами вакцины, разработанной Национальными институтами здравоохранения США (NIH) и компанией Moderna Inc.

Источники в области здравоохранения отмечают, что на полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США начали применять экспресс-тест на коронавирус, работающий в 10 раз быстрее существующих

"Вероятность заражения участников эксперимента исключена, так как образцы не содержат вируса. Задача испытания - убедиться, что вакцины не имеют серьезных побочных эффектов, после чего можно будет приступить к более широким испытаниям", - отмечает источник агентства.

Кроме того, компания Inovio Pharmaceuticals попытается начать испытания своей вакцины в следующем месяце при участии нескольких десятков добровольцев в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити, штат Миссури.

На настоящий момент число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 3,5 тысячам, 65 человек погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3181633
 
   
 Топ комментарии
 
австралийцы обещали пол-года. но куда им до Комаровского. В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса: сегодня первый из 45 волонтеров получит экспериментальную дозу, - АР - Цензор.НЕТ 4477
 показать весь комментарий
 
Вакцина буде через рік-півтора, як і казав раніше Комаровський, але не вірте, бо він ватник.
 показать весь комментарий
 
Вы не правы .

Упаковывать и развозить будет несколько человек в защитных костюмах
А рынок - всегда был разносчиком болячек . И РЫНОК В УХАНЕ В ТОМ ЧИСЛЕ
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вакцина это не лечение … хотя очень важный шаг к этому.
 показать весь комментарий
 
 
Вакцина буде через рік-півтора, як і казав раніше Комаровський, але не вірте, бо він ватник.
 показать весь комментарий
 
 
австралийцы обещали пол-года. но куда им до Комаровского.
 показать весь комментарий
 
 
А помните атипичную пневмонию, когда Юля торжественно получала лекарства, терамифлю? Они ещё просроченные оказались. Много в закромах запасов осталось?
 показать весь комментарий
 
 
Проснись, ты серешь...
...Тимошенко рассказала, зачем покупала "Тамифлю": "Мне было страшно, извините"...
https://censor.net.ua/news/131124/timoshenko_rasskazala_zachem_pokupala_quottamiflyuquot_quotmne_bylo_strashno_izvinitequot
 показать весь комментарий
 
ширнут и будут наблюдать - обгадится или нет. ну и прочие побочные эффекты. В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса: сегодня первый из 45 волонтеров получит экспериментальную дозу, - АР - Цензор.НЕТ 1720
надеюсь на крысах уже по-экспериментировали?
 показать весь комментарий
 
Власть могла бы организовать супермаркеты на развозку заказов
И такие бусики с МОЛОКОМ, хлебом, маслом, водой
Когда то молоко по дворам возили прямо с ферм - А СЕЙЧАС ОДИН ПОРОШЕК И СТАБИЛИЗАТОРЫ
 показать весь комментарий
 
 
И что это даст?производить упаковывать развозить продавать все равно будут люди.щас самое безопасное место для покупок это рынки
 показать весь комментарий
 
Вы не правы .

Упаковывать и развозить будет несколько человек в защитных костюмах
А рынок - всегда был разносчиком болячек . И РЫНОК В УХАНЕ В ТОМ ЧИСЛЕ
 показать весь комментарий
 
 
Да какие у нас защитные костюмы щас все продсети будут стараться побольше срубить бабла.в супермаркете больше вероятность хапануть заразы
 показать весь комментарий
 
Если ходить по супермаркетам и базарам - да
Если привезут по заказу на дом - можно продезинфицировать все

в Киеве некоторые магазины возили для пенсионеров заказы, чтобы те не таскали сами тяжёлое . Абсолютно нормально ставится в коробки крупа, лук, морковь, молоко и т д
 показать весь комментарий
 
выживут 100% те кто запасся травой заранее и будет сидеть курить по тихому. )))
 показать весь комментарий
 
 
https://el-murid.livejournal.com/4395042.html#comments

Вирус мутирует со временем, чем позже он нас коснётся тем больше шансов что не будет такой эпидемии в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Для этого надо сидеть дома и не шастать по улицам
А народ в маленьких городках вообще этого не понимает
Так же и с Чернобылем было - смеялись НЕТ ЗАПАХА И ЦВЕТА - и где теперь они?
 показать весь комментарий
 
 
Правильнее будет до минимума сократить живые контакты, прогуливаться по свежему воздуху необходимо, чтобы лёгкие вентилировались. В магазины желательно хотя бы раз в неделю, закупаешься на неделю и ОК.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх