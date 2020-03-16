 COVID-19: Количество инфицированных и умерших в мире превысило количество инфицированных и умерших в Китае

По состоянию на 07:00 понедельника, в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По сравнению с тем же временем воскресенья число больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тыс., скончавшихся - на 709 человек.

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Общее число инфицированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,860 тыс., по состоянию на утро понедельника, число больных в остальных странах мира превысило число больных в Китае, достигнув 87,9 тыс.

Число скончавшихся в других странах мира также превысило число летальных исходов в Китае на 84 случая.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.