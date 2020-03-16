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 COVID-19: Количество инфицированных и умерших в мире превысило количество инфицированных и умерших в Китае

За сутки количество зараженных коронавирусом в мире выросло на 15,8 тыс., скончавшихся - на 709 человек.

По состоянию на 07:00 понедельника, в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По сравнению с тем же временем воскресенья число больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тыс., скончавшихся - на 709 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Италии от коронавируса умерли 368 человек, 369 - выздоровели

Общее число инфицированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,860 тыс., по состоянию на утро понедельника, число больных в остальных странах мира превысило число больных в Китае, достигнув 87,9 тыс.

Число скончавшихся в других странах мира также превысило число летальных исходов в Китае на 84 случая.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.

Источник: https://censor.net.ua/n3181630
 
 
 Топ комментарии
 
Компартія вже про Голодомор відзвітувала.
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Не підходить, в сенсі можливої наживи не підходить, економіки обваляться набагато більше, ніж потенційний заробіток.
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Кое-кто и на обвале экономик , нехило стрижёт капусту.
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Це якби в СРСР була епідемія, і компартія звітувала перед ООН та ВОЗ про хворих. Чи вірити?)))
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Компартія вже про Голодомор відзвітувала.
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Що за ідіотський заголовок?
Навіть якщо поза кордонами Китаю буде лише один захворівший, то значить що в світі буде більше захворівших, ніж в Китаї.
Чи на погляд автора - Китай не є частиною цього світу?
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"Ну граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы - Кто на песчаный каръер..."
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Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек.

650 000 / 365 = 1780 человек в день.


Власть имущие очень хорошо наживаются на этой шумихе...
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Не підходить, в сенсі можливої наживи не підходить, економіки обваляться набагато більше, ніж потенційний заробіток.
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да. действительно...
что-то непонятное.

путен шантажирует планету? начал с Китая...
Украину не трогает потому как считай это уже его рабы - осталось ещё немного закрепить юридически...

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Кое-кто и на обвале экономик , нехило стрижёт капусту.
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Подивіться на екваторіальні та тропічні пояси Землі. Захворюваних майже немає. Отже версія, що температура вище за плюс 20 та вітер на свіжому повітрі, вбивчі для короновірусу.
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ваши предложения ? выйти с открытым забралом в толпу заражённых коронавирусом ? тут главное что нет лечения, вот в чём вся фишка ! все кто выздоровел , это сугубо все на своей хорошей имунке . Всё !
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кто считал количество в Китае ? сами китайцы ? ну тогда конечно у них меньше . косоглазые вообще вопят что это американцы им вирус занесли . Пора послать Китай , который ежегодно привносит в мир неизлечимые вирусы . Каждый год от гриппа до короны ! Начать размещать производства на важнейшие для экономики медицины , электроники вне комуняцкой империи косоглазых дабы исключить влияние одной страны на экономику всего мира .
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Если б Китай сразу закрыл границы - китайцы б не растащили эту заразу, как тараканы" по всему свету.😞
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Швейцария: резко возросло число инфицированных коронавирусом, до 1660
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От скажіть будь ласка - а хтось ВІРИТЬ що в Україні є тільки 3!!! випадки захворювання коронавірусом??? Це найменше в Європі та чи не в цілому Світі крім Антарктиди!!!
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може бути і так, бо в Узбекістані немає взагалі (глибоко континентальна країна)
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Це дивина? Так і повинно бути, китайців лише сьома частина населення планети, тож за кордонами Китаю захворіє як мінімум всемеро більше людей, ніж у самому Китаї. Питання треба ставити про інше - як покарати Китай за те, що розробляє біологічну зброю, а головне, за те, що нехтує заходами безпеки при розробці, наражаючи на небезпеку весь світ.
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Те, що Китай розробляє Біол. зброю нікого не дивує: Китай готується до глобальної війни за життєвий простір, китайцям нікуди діватися. Дивує, що дебіли з "цивілізованих демократій" самі, власними силами і засобами розвезли заразу у власні країни по всьому світу під приводом "порятунку співвітчизників". У порушення всіх протиепідемічних і карантинних норм, написаних віками і кров"ю мільонів.
Якщо це елементи бактеріологічної війни, то китайці просто генії, гідні спадкоємці Конфуція: без єдиної бомби, ракети, без агресії, затрат сил і засобів заразили території противника руками самого (дебільного) противника.
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куда трупы девают//
в склепы там где ромео и джульетта и тот большой с скелетами в одежде шоб потом прийти посмотреть в паутине?????????????????????????????? COVID-19: Кількість інфікованих та померлих у світі перевищила кількість інфікованих та померлих у Китаї - Цензор.НЕТ 4601
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