 COVID-19: Количество инфицированных и умерших в мире превысило количество инфицированных и умерших в Китае

По состоянию на 07:00 понедельника, в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По сравнению с тем же временем воскресенья число больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тыс., скончавшихся - на 709 человек.
Общее число инфицированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,860 тыс., по состоянию на утро понедельника, число больных в остальных странах мира превысило число больных в Китае, достигнув 87,9 тыс.
Число скончавшихся в других странах мира также превысило число летальных исходов в Китае на 84 случая.
Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.
17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.
Навіть якщо поза кордонами Китаю буде лише один захворівший, то значить що в світі буде більше захворівших, ніж в Китаї.
Чи на погляд автора - Китай не є частиною цього світу?
650 000 / 365 = 1780 человек в день.
Власть имущие очень хорошо наживаются на этой шумихе...
что-то непонятное.
путен шантажирует планету? начал с Китая...
Украину не трогает потому как считай это уже его рабы - осталось ещё немного закрепить юридически...
Якщо це елементи бактеріологічної війни, то китайці просто генії, гідні спадкоємці Конфуція: без єдиної бомби, ракети, без агресії, затрат сил і засобів заразили території противника руками самого (дебільного) противника.
в склепы там где ромео и джульетта и тот большой с скелетами в одежде шоб потом прийти посмотреть в паутине??????????????????????????????