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 Политика Украины, Общество
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 Среди украинцев, находящихся на карантине в Египте, нет больных коронавирусом, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев воздержаться от туристических поездок за границу в связи с пандемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Кулеба сказал на брифинге, который состоялся в воскресенье вечером.

"Есть те, кто все еще агитирует людей ехать за границу, продают путевки на чартеры. Я получил сообщение, что вчера вылетела группа, которой туристическая компания сказала, что они отлично отдохнут за небольшие деньги, все у них будет хорошо, а все что происходит - это блеф. Поэтому еще раз призываю граждан не выезжать сейчас в туристические поездки. Это существенно может осложнить вам жизнь и подвергнуть вас серьезным рискам", - отметил глава МИД.

Он рассказал, что с украинцами, которые оказались в карантине в Египте министерство поддерживает связь.

"Сидят в карантине. Здесь без выбора. Если закрыли весь отель, то находись там. Но как только карантин закончится, мы будем готовы оказывать им необходимую помощь. Сейчас с ними поддерживается связь. Пока карантин, никто эвакуирован быть не может. По состоянию на сейчас не зафиксировано больных коронавирусом среди граждан на карантине", - рассказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуированным из Италии украинцам сделали быстрый тест на COVID-19, вирус не выявили, - Минздрав

Министр отметил, что в дипломатической службе наблюдается полная мобилизация — в том числе привлечены все консульства.

"Несколько часов назад выяснилось, что застряла одна из украинских сборных в Греции, будем вытаскивать. Вчера занимались всю ночь, чтобы в Украину доехали четыре молодежные сборные по регби", - добавил глава МИД.

Как сообщалось, консул в Париже помог украинским юношеским командам по регби организовать досрочное возвращение на родину со стажировки во французском городе Бержерак - в общем это 65 детей и 20 взрослых.

Украина с 16 марта ввела временный запрет на въезд иностранных граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3181629
 
 
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Ой, вей! Бяда то кокая, - Владіміру Ляксандричю ніде буде й відпочити...

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Складывается ощущение что это вирус только украинцев не берет, как бы потом предъявы не было…
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Ага, а ты, дебил, в курсе, что нам две недели до пандемии дали -так что заставят вас, зеленых барыжных мразей, всем минималку выплатить, чтоб дома сидели...
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туристическая компания сказала, что они отлично отдохнут за небольшие деньгиИсточник: https://censor.net.ua/n3181629
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Прочитав, шо "ані атлічно подохнут за нєбальшиє дєньхі...".
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Бовкнув, щоб бовкнути і показати що у нас є МЗС...
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А в этих больницах на карантине люди изолированы по одиночке?
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