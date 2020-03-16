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 Политика Украины
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 Украинские консульские службы приостановили выдачу виз, - МИД

В связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса COVID-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы МИД Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины 16 марта.

Отмечается, что выдача виз приостановилась уже с 14 марта. Решение принято в связи с объявлением в Украине карантина.

Информацию о возобновлении работы будет обнародован дополнительно.

Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносим извинения за неудобства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дипломаты будут принимать обращения граждан не только по телефону, но также на мейл и через соцсети

С целью получения направления своих вопросов совершения, просьба обращаться по электронному адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.

Источник: https://censor.net.ua/n3181624
 
   
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фашисты были гуманнее. они убивали вручную. а эти твари выкинули вирус и кто выживет тот будет жить. а сами привиты давно. вот вам и 21 век.
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Что за чушь? Кто привит? Этот вирус костит и богатых, и бедных. Про жену Трюдо слышали?
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ху из трюдо ?? ( премьер канады) мелочь
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фашизм был в Италии при Дуче Муссолини
за весь период фашизма в Италии было вынесено около двух десятков смертных приговоров
на всяк случай для общего развития : Гитлер не был фашистом и Германия никогда не была фашистской
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