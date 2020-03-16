 Украинские консульские службы приостановили выдачу виз, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины 16 марта.
Отмечается, что выдача виз приостановилась уже с 14 марта. Решение принято в связи с объявлением в Украине карантина.
Информацию о возобновлении работы будет обнародован дополнительно.
Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносим извинения за неудобства.
С целью получения направления своих вопросов совершения, просьба обращаться по электронному адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.
за весь период фашизма в Италии было вынесено около двух десятков смертных приговоров
на всяк случай для общего развития : Гитлер не был фашистом и Германия никогда не была фашистской