 Украинские консульские службы приостановили выдачу виз, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины 16 марта.

Отмечается, что выдача виз приостановилась уже с 14 марта. Решение принято в связи с объявлением в Украине карантина.

Информацию о возобновлении работы будет обнародован дополнительно.

Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносим извинения за неудобства.

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