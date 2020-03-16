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 COVID-19: шестеро украинцев получают лечение за рубежом, пятеро - выздоровели, - МИД. ИНФОГРАФИКА

Шестеро украинцев, которые находятся за рубежом, получают лечение от Covid-19, еще пятеро уже выздоровели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в инфографике МИД Украины.

По состоянию на 23 час 15 марта по двое граждан Украины лечатся в Германии и Италии. Также по одному украинцу лечатся в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.

Одна украинка умерла за границей.

Как сообщили в МИД, за время распространения вируса всего эвакуировали 170 украинских граждан из Китая, круизного лайнера "Grand Princess" и Италии.

COVID-19: шестеро украинцев получают лечение за рубежом, пятеро - выздоровели, - МИД 01

Ранее в МИД сообщили, что украинцы смогут бесплатно звонить из роуминга на горячие линии госучреждений

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

В Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Обновленная информация об ограничительных мерах в разных странах - здесь: https://bit.ly/38SVXx5 

Подробно, что нужно знать о въезде на территорию Украины и консульскую помощь в связи с # COVID19: https://bit.ly/3cTMSY1 

Источник: https://censor.net.ua/n3181623
 
 
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Судячи по цифрам гірше ніж в Італії, лікуватись тільки у Франції, цікаво де одужали?
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сегодня впервые количество инфицированных ВНЕ Китая - - 88367 ;
превысило количество инфицированных В Китае - - 81020 ;

к сожалению необходимо констатировать , что
статистику по умершим топорно "подогнали" так
чтобы кричать из каждого утюга "не сцЦыте лОхи смертность всего 5 %"
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843

сравнение должно быть полноценным .
поэтому необходимо обнародовать также количество выздоровевших
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414 ;
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843 ;

выздоровевших в Китае в 7,2 РАЗА больше чем вне Китая !
это означает что
смертность ВНЕ Китая в 7-РАЗ ВЫШЕ то есть около 35 %% !!!

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В США первый участник клинического испытания вакцины для защиты от нового коронавируса получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта. Для тестирования вакцины пригласили 45 молодых, здоровых добровольцев. Для безопасности, их личности остаются засекреченными, передает AP.

Исследование проводит Вашингтонский научно-исследовательский институт здравоохранения имени Кайзера Перманенте в Сиэтле, при финансировании Национального института здравоохранения США.

Для полной проверки действия и безопасности вакцины понадобится 12-18 месяцев. Тестирование начнется с добровольцев с различными дозами прививок, совместно разработанных NIH и Moderna Inc.

"Нет никаких шансов, что участники могут заразиться от прививок, потому что они не содержат самого вируса. Цель состоит в том, чтобы просто убедиться, что вакцины не вызывают никаких тревожных побочных эффектов, и подготовить почву для больших испытаний", - говорится в сообщении агентства.

Даже если первоначальные тесты на безопасность пройдут успешно, пройдет больше года, прежде чем любая вакцина будет готова к широкому применению.

В мире уже более 169 тысяч людей заражены коронавирусом . Лекарств от заболевания COVID-19 еще нет, однако врачи выдают рекомендации исходя из уже существующих препаратов. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что при заражении коронавирусом , который вызывает пневмонию COVID-19, категорически з апрещено употреблять противовоспалительные средства , такие как ибупрофен или кортизон. Эти лекарства могут привести к значительным осложнениям.
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Дивно, вакцина мала б містити отой вірус.
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