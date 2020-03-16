 COVID-19: шестеро украинцев получают лечение за рубежом, пятеро - выздоровели, - МИД. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в инфографике МИД Украины.
По состоянию на 23 час 15 марта по двое граждан Украины лечатся в Германии и Италии. Также по одному украинцу лечатся в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.
Одна украинка умерла за границей.
Как сообщили в МИД, за время распространения вируса всего эвакуировали 170 украинских граждан из Китая, круизного лайнера "Grand Princess" и Италии.
Ранее в МИД сообщили, что украинцы смогут бесплатно звонить из роуминга на горячие линии госучреждений
В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
В Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
Обновленная информация об ограничительных мерах в разных странах - здесь: https://bit.ly/38SVXx5
Подробно, что нужно знать о въезде на территорию Украины и консульскую помощь в связи с # COVID19: https://bit.ly/3cTMSY1
превысило количество инфицированных В Китае - - 81020 ;
к сожалению необходимо констатировать , что
статистику по умершим топорно "подогнали" так
чтобы кричать из каждого утюга "не сцЦыте лОхи смертность всего 5 %"
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843
сравнение должно быть полноценным .
поэтому необходимо обнародовать также количество выздоровевших
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414 ;
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843 ;
выздоровевших в Китае в 7,2 РАЗА больше чем вне Китая !
это означает что
смертность ВНЕ Китая в 7-РАЗ ВЫШЕ то есть около 35 %% !!!
Исследование проводит Вашингтонский научно-исследовательский институт здравоохранения имени Кайзера Перманенте в Сиэтле, при финансировании Национального института здравоохранения США.
Для полной проверки действия и безопасности вакцины понадобится 12-18 месяцев. Тестирование начнется с добровольцев с различными дозами прививок, совместно разработанных NIH и Moderna Inc.
"Нет никаких шансов, что участники могут заразиться от прививок, потому что они не содержат самого вируса. Цель состоит в том, чтобы просто убедиться, что вакцины не вызывают никаких тревожных побочных эффектов, и подготовить почву для больших испытаний", - говорится в сообщении агентства.
Даже если первоначальные тесты на безопасность пройдут успешно, пройдет больше года, прежде чем любая вакцина будет готова к широкому применению.
В мире уже более 169 тысяч людей заражены коронавирусом . Лекарств от заболевания COVID-19 еще нет, однако врачи выдают рекомендации исходя из уже существующих препаратов. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что при заражении коронавирусом , который вызывает пневмонию COVID-19, категорически з апрещено употреблять противовоспалительные средства , такие как ибупрофен или кортизон. Эти лекарства могут привести к значительным осложнениям.