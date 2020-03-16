 COVID-19: в мире инфицированы 169,3 тыс. человек, умерли 6513, вылечились более 77 тыс.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 24 747, выздоровели – 2335, умерли 1809 человек; Испании - 7844, выздоровели – 517, умерли 292; Германии – 5813, выздоровели - 46, умерли - 13; Франции – 5437, выздоровели – 12, умерли 127.
В материковом Китае - 81020 больных (скончались 3216), Иране - 13938 (724), Южной Корее - 8162 (75).
Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 129 странах и районах мира.
Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.
17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.
Стара приказка на новий лад
С атипичной пневмонией мы уже сталкиваемся не в первый раз. Есть также информация, отличная от первичной, о том , что это вирус якобы сильно контагиозный. Есть уже много примеров того, что даже семья заболевшего - здорова.
Ну чтобы было ясно: всё ли с головой у начальников ВОЗ, которые объявили "пандемией" то что больше похоже на ОРВИ средней тяжести.
О цифрах из Китая и Ирана можете забыть; там государства публикуют то что им выгодно, а не то что есть на самом деле.
Это не лёгочная чума.
превысило количество инфицированных В Китае - - 81020 ;
к сожалению необходимо констатировать , что
статистику по умершим топорно "подогнали" так
чтобы кричать из каждого утюга "не сцЦыте лОхи смертность всего 5 %"
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843
сравнение должно быть полноценным .
поэтому необходимо обнародовать также количество выздоровевших
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414 ;
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843 ;
выздоровевших в Китае в 7,2 РАЗА больше чем вне Китая !
это означает что
смертность ВНЕ Китая в 7-РАЗ ВЫШЕ то есть около 35 %% !!!