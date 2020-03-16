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Все про:обстрел (8808) ранение (2345) Донбасс (20934) операция Объединенных сил (2200)

 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще двое - боевые травмы, за сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

15 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:

- трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды рядом с Лебединским - из 120-мм минометов - 35 мин, из минометов калибра 82 мм - 38 мин, также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Невельского - из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Широкино - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи населенного пункта Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- неподалеку от Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевые травмы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли,
потерь нет.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще двое - боевые травмы, за сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181621
 
 
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В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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у Харківський військовий госпіталь 15.03.20 прибуло кілька бортів гелікоптерів з пораненими.. тому не забуваємо допомагати коштами, водою, їжею тощо Харківському військовому госпіталю - українські воїни повинні знати, що ми, українці, про них пам'ятаємо щодня.
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За тиждень Україна втратила 5 своїх вірних синів.Вічна пам'ять Воїнам.
Кажеш, "пострілюють" вава?"Платформа примирення"?
Сядемо за стіл переговорів з терористами?
Окупанти братимуть участь в змінах до Конституції?
А мордяка в тебе не трісне?
Геть зрадників!
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какие обстрелы??? Это пострелушки! Главное поднять рейтинг и примириться с оккупантами!
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянським окупантам та путін-*****!!!! Ось цікаво, 73 міни під Лебедінським це більше часу,... Скільки наші воїни чекалимщоб відповісти рогатим!!???
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