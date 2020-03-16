 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще двое - боевые травмы, за сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:
- трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды рядом с Лебединским - из 120-мм минометов - 35 мин, из минометов калибра 82 мм - 38 мин, также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Невельского - из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Широкино - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи населенного пункта Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- неподалеку от Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевые травмы", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли,
потерь нет.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
Кажеш, "пострілюють" вава?"Платформа примирення"?
Сядемо за стіл переговорів з терористами?
Окупанти братимуть участь в змінах до Конституції?
А мордяка в тебе не трісне?
Геть зрадників!
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах