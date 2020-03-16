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 Пока не существует лекарств от COVID-19, не занимайтесь самолечением, при первых симптомах звоните семейному врачу, - Минздрав

Министерство здравоохранения предупреждает, что лекарств от COVID-19 пока нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19. МЗ Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты. В случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение. Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19. Будьте бдительны, не занимайтесь самолечением и при первых симптомах ОРВИ позвоните семейному врачу. Врачи имеют четкий алгоритм действий на все случаи", - говорится в сообщении.

В ведомстве также обратились к тем, "кто пытается спекулировать вокруг темы коронавируса": "Просим быть сознательными и не вводить людей в заблуждение в сложное для мира время. Жизнь и здоровье должны быть главными ценностями".

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Кроме того сообщается, что Минздрав и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине.

"В ленте новостей автоматически будут появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже появится search modules - оповещение для тех, кто сам ищет информацию о коронавирусе. Также Facebook будет поддерживать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины. Язык оповещения будет соответствовать настройке профиля пользователя", - отмечается в сообщении.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

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В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.

Источник: https://censor.net.ua/n3181620
 
 
 Топ комментарии
 
отвезут и кинут подыхать на полу в коридоре,
кто будет кормить и чем лечить,
если ещё и общественный транспорт прикрывать собрались ?
вся медицина Украины построена на том,
чтобы родственники приносили жрачку и деньги с лекарствами,
так что лучше дома сдохнуть,
заявить о себе - хуже сделать,
в больнице только осложнения, всё равно ивл
будет недоступна
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Так если лекарств не существует, какой смысл к семейному врачу обращаться ?
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В нас такі лікарні,що в них точно загнешся.В нас нажаль будуть самі лікуватися.
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В нас такі лікарні,що в них точно загнешся.В нас нажаль будуть самі лікуватися.
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любопытно) а чем семейный врач поможет? Тут батюшка нужен, и то наверное грехи будет отпускать по скайпу или вайберу)
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отвезут и кинут подыхать на полу в коридоре,
кто будет кормить и чем лечить,
если ещё и общественный транспорт прикрывать собрались ?
вся медицина Украины построена на том,
чтобы родственники приносили жрачку и деньги с лекарствами,
так что лучше дома сдохнуть,
заявить о себе - хуже сделать,
в больнице только осложнения, всё равно ивл
будет недоступна
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В гето будут свозить чтоб не портили статстику.
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Так если лекарств не существует, какой смысл к семейному врачу обращаться ?
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чтоб его заразить а он дальше понесет заразу
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чтобы мусора зеленского знали, где можно поживиться
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а если не ПАДПИСАЛ ДИКЛАРАДЦИЮ то какому врачу звонить ?
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Паталогоанатому, вроде с ним договор не нужен?
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