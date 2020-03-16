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 До 24 марта введен карантин на всей территории Чехии, - посольство Украины

В связи с распространением нового типа коронавируса чешское правительство приняло решение об установлении карантина на всей территории республики с 16 до 24 марта.

Все новые ограничения направлены на минимизацию межличностных контактов между людьми в нерабочее время, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Праге.

"Правительство ограничивает свободное передвижение людей в городе и между городами без необходимости. Это означает, что разрешено передвигаться к месту работы и обратно, на самые необходимые закупки, в больницу и тому подобное", - отмечается в сообщении.

Также запрещается скопление людей на улице и деятельность несертифицированных служб такси.

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До 24 марта введен карантин на всей территории Чехии, - посольство Украины 01

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3181619
 
 
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