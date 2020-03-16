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 Эвакуированным из Италии украинцам сделали быстрый тест на COVID-19, вирус не выявили, - Минздрав

В аэропорту "Борисполь" 123 эвакуированным из Италии провели экспресс-тест на COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено.

"Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров до посадки в самолет. Был осуществлен также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

По прибытии самолета в Украине в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.

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Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода)", - говорится в сообщении.

Эвакуированным из Италии украинцам сделали быстрый тест на COVID-19, вирус не выявили, - Минздрав 01

Отметим, что во время брифинга 15 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, двое из эвакуированных имеют вид на жительство в Украине, у еще двух есть паспорта других государств.

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"Два автобуса застряли на границе Италии со Словенией. Консулам удалось их проблемы решить одну за другой. Последняя ночь со вчера на сегодня - удалось обеспечить проживание граждан в отеле, обеспечить их питанием. Сделали все, чтобы организовать комфортные условия для граждан. 98 человек - группа из 2 автобусов, также мы к ним добавили 27 человек, изъявивших желание эвакуироваться из Италии", - рассказал Кулеба.

По его словам, после объявления об эвакуации многие согласились, но потом начали отказываться.

Министр напомнил, что согласно принятому правительством постановлению, в Украину имеют право въезжать только граждане и лица, имеющие вид на жительство в нашей стране, и члены их семей.

Напомним, группа украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускали их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Решение об эвакуации украинцев из Италии правительство приняло на внеочередном заседании в субботу, 14 марта.

15 марта в Италию вылетел борт за 95 украинцами, не попавшими родину из-за перекрытых Словенией границ. Позже он приземлился в "Борисполе".

Источник: https://censor.net.ua/n3181617
 
 
 Топ комментарии
 
быстрый тест это когда градусником по лбу поводили ? Эвакуированным из Италии украинцам сделали быстрый тест на COVID-19, вирус не выявили, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3739
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Как не порадоваться за наших светил медицины. Оказывается тот факт, что на начальном этапе заболевания тест может быть отрицательным это бредни китайских вирусологов. Тогда объясните мне невеже в вопросах медицины, а зачем тогда им самоизолироваться!?
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аполитично рассуждаете, у нас же турборежим...
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быстрый тест это когда градусником по лбу поводили ?
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аполитично рассуждаете, у нас же турборежим...
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Так чого їм ніхто досі не вказав, що в них за турборежимом ЦНС не встигає?
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Грета Тунберг призвала перестать убивать вирусы ради корон
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Как не порадоваться за наших светил медицины. Оказывается тот факт, что на начальном этапе заболевания тест может быть отрицательным это бредни китайских вирусологов. Тогда объясните мне невеже в вопросах медицины, а зачем тогда им самоизолироваться!?
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Бо вони не впевнені, що то були тести на к/в, а нє на вагітність...
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Мне тоже непонятны эти игры с экспресс-тестами. Если после этого теста надо сидеть в изоляции, то зачем он нужен? Если этот тест выявляет вирус, только если заболевание перешло в активную фазу, то это видно и по температуре.
И как-то очень подозрительно быстро провели тесты с 123 человеками. Анализ крови - это не очень быстрое действие.
И почему не делали экспресс-тесты в Новых Санжарах, чтобы отпустить всех по домам?
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с нашей медициной,только слух пошел что зараза гдето на планете все нахрен позакрывать и круговую оборону занять! а то у нас ежели не люди разнесут заразу,так врачи это сделают.Картину наблюдал врачи на скоряке в этих бумажных саркофагах,зато водила как обычно одет
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Правильно сделали, если эти тесты не мистификация.
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тесты не мистификация.

Правильно сделали.
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Как меняется подход к одним и тем же ситуациям. Н-Санжарская шумиха на которой все успели попиариться и аналогичный борт с прибывшими из такого же очага инфекции. В одном случае 2 недельный карантин , во втором тест и домой. В Черновцах в одном случае по требованию пикетчиков изоляция на 2 недели, во втором случае - отправляйся своим ходом в спальный микрорайон. Теперь становятся понятными мероприятия по подготовке мед сил и средств к наплыву инфецированных.
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зеленский празднует успешную сделку по продаже радуцкого ?
где новый номер квартала ?
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