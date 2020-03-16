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 На довыборах в ВР в 179-м округе на Харьковщине проголосовали чуть больше 27% избирателей, - ЦИК

Явка избирателей на момент закрытия избирательных участков на выборах народного депутата в одномандатном округе №179 в Харьковской области составила 27,47%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК отмечают, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОИО №179 составила 51,01%, а в целом по Украине - 49,2%.

По словам члена ЦИК Ирины Ефремовой, чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня не зафиксировано.

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Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО №179 должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 30 марта включительно.

Напомним, 15 марта в 179 округе на Харьковщине прошли промежуточные выборы народного депутата Украины. Все избирательные участки открылись вовремя.

Нардепом-мажоритарщиком в этом округе во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года был избран Алексей Кучер от "Слуги народа". Владимир Зеленский 5 ноября 2019-го назначил его главой Харьковской облгосадминистрации.3 декабря Рада досрочно прекратила полномочия нардепа. ЦИК назначил довыборы на 15 марта.

Также смотрите: На довыборах в 179 округе провокаторы пугают избирателей коронавирусом, - КИУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3181616
 
 
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