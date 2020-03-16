 На довыборах в ВР в 179-м округе на Харьковщине проголосовали чуть больше 27% избирателей, - ЦИК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.
В ЦИК отмечают, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОИО №179 составила 51,01%, а в целом по Украине - 49,2%.
По словам члена ЦИК Ирины Ефремовой, чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня не зафиксировано.
Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО №179 должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 30 марта включительно.
Напомним, 15 марта в 179 округе на Харьковщине прошли промежуточные выборы народного депутата Украины. Все избирательные участки открылись вовремя.
Нардепом-мажоритарщиком в этом округе во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года был избран Алексей Кучер от "Слуги народа". Владимир Зеленский 5 ноября 2019-го назначил его главой Харьковской облгосадминистрации.3 декабря Рада досрочно прекратила полномочия нардепа. ЦИК назначил довыборы на 15 марта.