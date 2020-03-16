 В российских войсках на Донбассе вспыхнула эпидемия оспы, - "Народная милиция ДНР"

Об этом на брифинге заявил "официальный представитель Управления Народной милиции ДНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Necro Mancer.
"В ходе проверки выявлено 17 случаев заболевания военнослужащих оспой". Серьёзно? Скажите кто-нибудь бакланам, что последний случай оспы был зафиксирован в 1978 году, а то они, похоже, не в курсе #кормимватуговном https://t.co/0y1yPdQPFZ #1ак #роа #роспроп pic.twitter.com/djAmJgZcNK— Necro Mancer (@666_mancer) March 15, 2020
По данным ВОЗ, 9 декабря 1979 года было подтверждено, что оспа в мире ликвидирована. Этому предшествовала широкая кампания по вакцинации от оспы. Пять месяцев спустя, в мае 1980 года, 33-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла официальное заявление о том, что "мир и все его народы обрели свободу от оспы".
Уильям Шекспир
Коронавирус в единственную извилину.
Од них реально треба відгородитися.
Бо діра здатна засмоктувати все живе і знищувати його.
Там не тільки віспа, там ще повно всякої гидоти є.
Цур їм, пек !
Там в затопленных шахтах повсплывали захоронения всего что только можно,
так что всё возможно.
Молодогвардейцы всем шлют привет.
- Излишествами нехорошими…
- Да.
Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук. Во время взрыва он был членом ЦК Компартии Украины. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/kravchuk-rasskazal-kak-gorbachev-zastavil-provesti-parad-v-kieve-posle-vzryva-na-chaes-1366002.html
Пенсии пусть получают у карлика и королевской.
https://www.facebook.com/skitalec/posts/3145603048804968
https://spektrnews.in.ua/news/prikolisty---roman-donik/94420