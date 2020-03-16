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 В российских войсках на Донбассе вспыхнула эпидемия оспы, - "Народная милиция ДНР"

В ходе проверки выявлено 17 случаев заболевания террористов РФ оспой.

Об этом на брифинге заявил "официальный представитель Управления Народной милиции ДНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Necro Mancer.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба. ФОТО

По данным ВОЗ, 9 декабря 1979 года было подтверждено, что оспа в мире ликвидирована. Этому предшествовала широкая кампания по вакцинации от оспы. Пять месяцев спустя, в мае 1980 года, 33-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла официальное заявление о том, что "мир и все его народы обрели свободу от оспы". 

Источник: https://censor.net.ua/n3181613
 
   
 Топ комментарии
 
Поряд з Україною (на північному сході) - чорна діра, населена зомбі.
Од них реально треба відгородитися.
Бо діра здатна засмоктувати все живе і знищувати його.

Там не тільки віспа, там ще повно всякої гидоти є.
Цур їм, пек !
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Чума на кацапські війська де б вони не були і ізоляція від них всіх людей В российских войсках на Донбассе вспыхнула эпидемия оспы, - "Народная милиция ДНР" - Цензор.НЕТ 1738
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Оспа - это им в нагрузку к коронавирусу - чтобы никто живым не ушел.
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"Чума на оба ваших ЛУГАНДОНА ! "

Уильям Шекспир
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Холера им в печень.
Коронавирус в единственную извилину.
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Чума на кацапські війська де б вони не були і ізоляція від них всіх людей В российских войсках на Донбассе вспыхнула эпидемия оспы, - "Народная милиция ДНР" - Цензор.НЕТ 1738
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шо то там кацапы портки начинают менять а еще не утро=))

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очень вероятно, что 25 за Брент - это всерьез и надолго. с апреля арабы начинают поставки по таким ценам (и это с ДОСТАВКОЙ) в Европу.. Значит на рынке цена на брент будет 18..20 долларов уже к лету, если не раньше
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Так їм після оспи і коронавірус не птічій гріп.
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Еще чуть и их вседонбасским потопом смоет.
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Ой ні! Швидше до преісподньої проваляться... у прямому сенсі того слова!!! Обвал забоїв, штреків зазвичай призводить до провалль на поверхні.
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Поряд з Україною (на північному сході) - чорна діра, населена зомбі.
Од них реально треба відгородитися.
Бо діра здатна засмоктувати все живе і знищувати його.

Там не тільки віспа, там ще повно всякої гидоти є.
Цур їм, пек !
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Да! Единственно верный выход - отгородиться нахрен! За 6 лет там выпестовали зомби "на берлин!", там шиза ряды уже не косит, бо ряды шизанутые ... Это просто гангрена
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Я в шоке! Первое апреля когда? ????? Какая оспа? вы че, разумом тронулись?
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Видимо, обыкновенная - прививок-то не делали, на скрепы положились.
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Последнюю прививку от оспьі в мире делали кажется в 85г.
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Это рожденные в 86, мутанты и алкоголики в одном флаконе.
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До 1 апреля ещё как вылечить коронавирус в Китае.
Там в затопленных шахтах повсплывали захоронения всего что только можно,
так что всё возможно.
Молодогвардейцы всем шлют привет.
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Какой ты впечатлительный. Ну не дочитал лугандон одно слово, он все равно не понимал, что читал. А ты сразу в акуй выпал. . А там дело то.... "Ветряная оспа, которую также обычно называют «ветрянка», является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Это вызвано первичным инфицированием вирусом ветряной оспы (ВВО). Ветряная оспа возникает во всем мире и в отсутствие программы иммунизации поражает практически каждого человека до среднего возраста." В российских войсках на Донбассе вспыхнула эпидемия оспы, - "Народная милиция ДНР" - Цензор.НЕТ 6960
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Оспа - это им в нагрузку к коронавирусу - чтобы никто живым не ушел.
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Итить, яка оспа?! Там тотальный менингит головного мозга
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ну да, понимаю. Кому-то наше ООС, как оспой по роже, да?
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- Фильтрующийся вирус ящура особенно бурно развивается в организме... <...> ослабленном никотином, алкоголем и…
- Излишествами нехорошими…
- Да.
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Нехорошие излишества оборачиваются сифилисом и другими не менее неприятными последствиями ( Ленин знает )
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ну .... это.... того .... гибридная оспа ... в отпуску .... КоронаВирусаТамНет
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Вот вам и ответ на вопрос - нужна ли разработка вакцины после эпидемии. И, заметьте, ОРДЛО к нам значительно ближе Китая и перемещение людей без карантина - это десятки тысяч в день.
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9 мая вся вата на парад за чумой и короновирусом в рашку
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После взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года людям долго не рассказывали о трагедии. А партийное руководство с Москвы вообще сказало, чтобы в Киеве не отменяли парад к 1 Мая.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук. Во время взрыва он был членом ЦК Компартии Украины. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/kravchuk-rasskazal-kak-gorbachev-zastavil-provesti-parad-v-kieve-posle-vzryva-na-chaes-1366002.html
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"Опаа-а-а-чя" - цитуючи Зехєра... Та не слід забувати, що у гебєнних лабораторіях ********** збережено зразки не лише вірусу віспи... А якщо то виявиться дійсно віспою, ***** Вальдемарвич буде зазвичай віднєкуватись, що то шахцёры нарили у копальнях... Хоча швидше згендлювали у військсупермаркеті тьмутараканського Ростову!
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Так, *уйло не заморачуецця з назвами. Оспа чи новичок... Какая разница! А шо, шахтьоры еще и оспу в древних шахтах откопали?! Ну то ваще! Мировая общественность жеж может встревожицца! А потом как озабоченность выразит! )
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ось оспа ще один людський вірус, "горилла идет, крокодила ведет"...
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Там еще чума, холера, эбола будут. Орки создали руский мир, а прививки от бешенства не делают. Отгородить стеной, а кто против, то по законам военного времени. Тут без вариантов.
Пенсии пусть получают у карлика и королевской.
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Карацупу с овчаркой Ингусом на границу! Бдительного! ( Задержал 338 нарушителей гос.границы- из них 336 хотели смыться из совдепии, а 2 придурка зачем то притащились)
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Главное чтоб не начали вспоминать что там наши люди.и срочно нужно эвакуировать
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Так пусть все ,,вспоминатели,,и переселятся к своим людям. Какого хрена они у нас околачиваются
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Ну только оспы мне не хватает к короне... Ну ******!
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То собача чумка у іхтамнєтов+сказ+скрєпонутість.Це не лікується
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Лугандонская шаурма далася взнаки.
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Бурятский неизлечимый сифилис оставил там значительный след.
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Сейчас многие поведутся на этот фейк! Только потом не удивляйтесь почему кацапы протащились от распятого мальчика! А завтра во всех кацапских СМИ вы увидите новость какие хохлы дебилы. И в этот раз они будут правы.
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Вспомнилось, еще лет 10 назад Ю. Тимошенко предлагала огородить эту часть Украины колючей проволокой. Тогда возмущались.
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Лугандон - это не только разбойничий рай и ватная земля обетованная, но и дурдом, лепрозорий, источник опасных болезней для окружающих территорий. Не удивлюсь ,если скоро там появится и чума и холера. Главное надо закрыть этот гадюшник и никого не пускать на территорию свободной Украины.
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