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 Из-за коронавируса закрывают учреждения культуры, ТРЦ, спорткомплексы, магазины и общепиты в Одессе, - распоряжение мэра Труханова

В Одессе с 16 марта приостанавливают работу объекты общего пользования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Одесского городского головы Геннадия Труханова, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, с полуночи 16 марта останавливается работа ряда объектов общего пользования всех форм собственности и подчинения с присутствием более 10 человек "до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер".

Ограничения касаются:

  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
  • детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательных центров;
  • строительных рынков и других (кроме продуктовых)
  • ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
  • других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

С 13 марта во Львове запрещены все массовые мероприятия, однако в случае острой необходимости - по отдельному решению штаба, может быть разрешено собрание до 50 человек, если оно касается обеспечения жизнедеятельности города. С 16 марта там закроются все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Источник: https://censor.net.ua/n3181612
 
   
 Топ комментарии
 


bamr@bamr69





В Италии отменили плату за коммунальные услуги, жилье, выплату кредитов на период карантина.



Дитячий письменник@chemodanov_di 3 ч

В нас введуть жорстку пеню за несвоєчасну сплату. Навіть не сумнівайтесь.
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а работникам закрывшихся по приказу платить гос- во будет?
Как им выживать...?
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тебе что по приколу? Или ты не понимаешь, что оно не смотрит украинец или русский, бедный или богатый, всех могилу может положить
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Пушкина не читанёшь лишний раз? Сочувствую, бро! Крепись!
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Вже не чистити кулемети треба, а застосовувати їх!!!!
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а работникам закрывшихся по приказу платить гос- во будет?
Как им выживать...?
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Шукати того, в кого вони е
Ну, а дальше, как говорится - дело техники
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А вот вопрос, органы местного самоуправления могут вводить такие меры? Из-за коронавируса закрывают учреждения культуры, ТРЦ, спорткомплексы, магазины и общепиты в Одессе, - распоряжение мэра Труханова - Цензор.НЕТ 6891. Похоже, что Труха с Садовым сильно превышают свои полномочия.
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законодавством передбачено надзвичайний стан або військовий,а це схоже на самодіяльність.
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В том то и дело. По большому счету эти два деятеля даже не имеют возможности воплотить свои потуги в жизнь. Кто будет осуществлять контроль, на каком основании. Полиция, НГ, гарнизон, МЧС, да никто им не подчиняются. Кто будет регулировать финансовые вопросы? Да вообще, это все похоже на бред.
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У нас це назвали: надзвичайний санітарний стан.
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А як мер Уханю керував? Там взагалі пекельні рішення приймались.І є результат. Вони впорались
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Там не мэр казаковал, а правительство страны принимало решение.
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У всех на случай режима чрезвычайной ситуации должен всегда быть запас.
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А сёмик седня радостно отметил какой-то бабский шабаш и отчитался о том, что его ежедневно посещает 250 000 человек.
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bamr@bamr69





В Италии отменили плату за коммунальные услуги, жилье, выплату кредитов на период карантина.



Дитячий письменник@chemodanov_di 3 ч

В нас введуть жорстку пеню за несвоєчасну сплату. Навіть не сумнівайтесь.
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В нас закривають,всі магазини,крвм продуктових і аптек.А якщо комусь одяг потрібен? Це ж також необхідність.Хоча би частково були би якісь відкриті.Хіба що в інтернеті купляти,але ціни гарантовано підуть догори.
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Никаких покупок в нете, в посылках коронавирус и птичий грипп...
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Взуття будуть в аптеках продавати, як ортопедичне...також гамівні сорочки, можливо модними стануть...
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Ну, поки що ніхто по вулиці голий не бігає...
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Ніхто голий-босий не сидить.
Ми не знаємо, на скільки це розтягнеться.
Я теж хотіла ще одні чорні туфельки купити (інший каблучок, інший фасон), але це не є нагальна потреба. Що, у мене нема що взути ? Почекають.
У Волмарті в п*ятницю жодної людини не бачила ні у відділі взуття, ні у відділі одягу.
Продукти і миючі та гігієнічні засоби.
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Vedana Ну в нас ситуація гірша.ніж у вас.Особливо у райцентрах.
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дело в том что 7км,Эпицентры 3шт Новая линия 2шт Ашан 1.,Анжелика 1шт,и авторынок Яма 1 шт в Области ,а это уже обл Держ администрация! город отношение не имеет
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А как же бойцы на передовой, им можно по домам расходиться? Масками их обеспечили, и руки можно в окопе помыть? Просто удивительно, что случится с этим сбродом, которое называется человечеством, если случится действительно глобальный катаклизм, а не этот фарс и мистификация для дураков?
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Я помню как Чумак воду заряжал по телевизору.До кого не зайдеш,и банки возле телевизора стоят.
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заставь дурака воду заряжать так он і крєм зарядіт...
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Я думаю, що військові як у Китаї будуть ще й патрулювати населені пункти, допомагати. Через коронавірус закривають установи культури, ТРЦ, спорткомплекси, магазини і заклади громадського харчування в Одесі, - розпорядження мера Труханова - Цензор.НЕТ 4286
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А что забыли налоги повысить и кассовые аппараты поставить перед каждым больным,кашлянул - выбил чек на 5 гривен,зельки будет хорошо.
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Семёрка к Одессе не относится - Овидиопольский район области.
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kärma pölice@dr_blackerny 7 ч

Интересно будет послушать мамкиных атлантов, если им в случае ******* предложат покупать их место в реанимации на аукционе.

Из-за коронавируса закрывают учреждения культуры, ТРЦ, спорткомплексы, магазины и общепиты в Одессе, - распоряжение мэра Труханова - Цензор.НЕТ 9348
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_Злодеям, мародёром нужно хотя бы перед самим собой, внутренне хоть как-то, хоть чем-нибудь, но самооправдаться. Только в редких исключениях злодеи признают себя перед своим внутренним взором дерьмом.
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Кажется эту шизофрению не остановить. Хоть кто-то подумал что будет когда миллионы людей останутся без зарплаты? Ну вот что будет? Правильный ответ - грабежи, мародерством и полный коллапс . Чем думают те кто принимает такие решения?
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Я вже казав шо ще невідомо як гикнеться цей вірус.
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хто думає?людей ставлять перед вибором і те ,що ви кажете цілком реальний сценарій.
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Та ничо не случится без зарплаты. Ну посидят пару недель дома, повыедают залежи из укромных уголков холодильника и шкафчиков
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один урядовець обмовився про три місяці..
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У нормальної української родини завжди стоїть мішок борошна, цукру, олія. різні овочі и фрукти консервовані, долари, золото. Прожити невибагливо можна.
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Ну-ну. Только учтите, что многим уже некуда будет возвращаться.
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На своїй сторінці в Фейсбук Тетяна Даниленко написала допис -

"Судячи з переповнених торговельних центрів у Києві, залюдненого Хрещатика і поки що повних ресторанів, барів та кафе, українці ще не зрозуміли небезпеку коронавірусу. Банально тому, що епідемія не дійшла сюди. Поки що.У п'ятницю в київських лікарнях з'явилися тести. Моя родичка, яка працює в одній з лікарень, тестувала хворих із запаленням легенів, в тому числі підключеного до апарату вентиляції легенів. Усі тести виявилися чітко негативні. Лікарів попередили, що все почнеться через тижнів два... Наші знайомі в Італії та Іспанії переказують сцени апокаліпсису. Я не буду постити фото і переповідати в деталях, щоб не лякати, але суть в тому, що це приватні історії, без статистичних даних і тд. Але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти: всесвіт милосердно дає нам час підготуватися. Чи вистачить Україні розуму ним скористатися - вже інше питання."
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Про який розум може іти мова коли 73% обрали у владу придурків.
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Вот поэтому и эпидемия в Украине будет сильнее чем в Китае и Италии вместе взятых... сумно ***...
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Бери вище! За бабу Юлю не проголосувало 25%😂
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И обязательно всех паникеров на "Цензоре" копипастить?
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Пройдет этот вирус пандемии и мы еще будем шутить и смеяться над ним, но правда не все..
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А до ста лет вообще единицы доживут... Мы все умрем! Ааааа!!!!
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Татьяна Даниленко - 40 лет реанимационного стажа! Верьте ей! Мы все умрем! Все закрыть и всех разогнать! Ну одну кафешку специально для Тани оставить , Таня там будет пить кофе с коньком и угорать с идиотов добровольно и без принуждения спрыгнувших в пропасть хаоса.
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Да ладно! Все все поняли! Пройди квест "найти гречку в магазине"! В Форе - нет, в АТБ и Фоззи есть, но дорогая (в два раза дороже). Соль выметают (это для меня загадка)! Вы давно видели, чтобы в это время года люди по несколько пачек соли гребли? А отделы круп - это вообще печаль.
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А надо ли обращаться в полицию с заявлением на человека который на тебя СПЕЦИАЛЬНО чихнул, плюнул, кашлял тебе в лицо? Ведь учитывая то, что сейчас пандемия смертельного вируса ПОЧЕМУ не рассматривается чих как покушение на твоё здоровье или на саму жизнь?
В полиции принимают заяления по поводу словесного оскорбления личности (мелочь в сравнении с заражением смертельной болезней), а по поводу плевка в лицо спидоноса или корононосителя ничего не известно! Может кроме закрытия границ ещё и закон подправить?
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У вас есть аллергия? Если да, то смело идите тогда в тюрьму!
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вор труханов на наворованное может до конца жизни не работать, а остальные?
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Через коронавірус закривають установи культури, ТРЦ, спорткомплекси, магазини і заклади громадського харчування в Одесі, - розпорядження мера Труханова - Цензор.НЕТ 439
КОРОНАВИРУС З АЗІЇ ПРОНИК В ЄВРОПУ В АМЕРИКУ... СУМНО АЛЕ ВІН ПРОНИК І ДО УКРАЇНИ. 73% УКРАЇНЦІВ
ЗАХВОРІЛИ ЦІЄЮ СМЕРТЕЛЬНОЮ ХВОРОБОЮ. А ЗАРАЗИВ ЇХ ПРОДАЖНИЙ ЗЕБІЛ - КАПІТУЛЯНТ. ПОКИ ЩО ВДАЛОСЯ ВИЛІКУВАТИ
ПОЛОВИНУ З 73% ЗАРАЖЕНИХ ЗРАДОЮ. Є ВЕЛИКА НАДІЯ ЩО ЩО І ІНШІ УКРАЇНЦІ БУДУТЬ ВИЛІКУВАНІ КРІМ ХІБА ЩО
ПРОДАЖНОГО ....РЕЗИДЕНТА ЗЕБІЛА - КАПІТУЛЯНТА, НАЖАЛЬ У НЬОГО ДІАГНОЗ ЗРАДА БУДЕ З НИМ ВЖЕ НАЗАВЖДИ!
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Ой, сдаётся мне - не вирус привёл к кризису, а кризис ухватился за этот вирус, и поскакал на нём верхом по миру. Как в Золотом Телёнке - "после этого Воронья слободка не могла не сгореть, и действительно - ночью загорелась сразу в шести местах"
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Только у дятла голова не болит...
Из-за коронавируса в Нидерландах выстроились огромные очереди за марихуаной
По данным на конец 2019 года, в Амстердаме находится 173 кофешопа, где легально продаётся марихуана и гашиш.
Через коронавірус закривають установи культури, ТРЦ, спорткомплекси, магазини і заклади громадського харчування в Одесі, - розпорядження мера Труханова - Цензор.НЕТ 8936
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У банкоматов! У банкоматов срочно запрещайте собираться! Это завтра самые людные места будут.
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"с полуночи 16 марта останавливается работа ряда объектов общего пользования всех форм собственности и подчинения с присутствием более 10 человек "до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер" - приходишь в банк забрать депозит а там табличка карантин ути-пути как удобненько
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В Одессе с 16 марта приостанавливают работу объекты общего пользования. Источник: https://censor.net.ua/n3181612

А тут ще олігархи по всім своїм ТБ каналам показують фільми про смертельні віруси і карантини такі як "Оселя зла" Через коронавірус закривають установи культури, ТРЦ, спорткомплекси, магазини і заклади громадського харчування в Одесі, - розпорядження мера Труханова - Цензор.НЕТ 5567

Репетиція перед тотальним контролем населення під різними приводами.

І не кажіть після цього що це збіг.
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Любое такое решение должно быть сбалансированным. То есть параллельно должна идти отмена налогообложения и блокирование выплат по кредитам без штрафных санкций, отмена или возмещение коммуналки. А иначе на что это похоже?

Труханов- полезный идиот.
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Главное - Дом Профсоюзов не закрывать.
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