 Из-за коронавируса закрывают учреждения культуры, ТРЦ, спорткомплексы, магазины и общепиты в Одессе, - распоряжение мэра Труханова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Одесского городского головы Геннадия Труханова, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, с полуночи 16 марта останавливается работа ряда объектов общего пользования всех форм собственности и подчинения с присутствием более 10 человек "до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер".
Ограничения касаются:
- кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
- детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
- фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
- зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
- всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
- торгово-развлекательных центров;
- строительных рынков и других (кроме продуктовых)
- ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
- других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).
Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.
С 13 марта во Львове запрещены все массовые мероприятия, однако в случае острой необходимости - по отдельному решению штаба, может быть разрешено собрание до 50 человек, если оно касается обеспечения жизнедеятельности города. С 16 марта там закроются все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
Как им выживать...?
Ну, а дальше, как говорится - дело техники
bamr@bamr69
В Италии отменили плату за коммунальные услуги, жилье, выплату кредитов на период карантина.
Дитячий письменник@chemodanov_di 3 ч
В нас введуть жорстку пеню за несвоєчасну сплату. Навіть не сумнівайтесь.
Ми не знаємо, на скільки це розтягнеться.
Я теж хотіла ще одні чорні туфельки купити (інший каблучок, інший фасон), але це не є нагальна потреба. Що, у мене нема що взути ? Почекають.
У Волмарті в п*ятницю жодної людини не бачила ні у відділі взуття, ні у відділі одягу.
Продукти і миючі та гігієнічні засоби.
kärma pölice@dr_blackerny 7 ч
Интересно будет послушать мамкиных атлантов, если им в случае ******* предложат покупать их место в реанимации на аукционе.
"Судячи з переповнених торговельних центрів у Києві, залюдненого Хрещатика і поки що повних ресторанів, барів та кафе, українці ще не зрозуміли небезпеку коронавірусу. Банально тому, що епідемія не дійшла сюди. Поки що.У п'ятницю в київських лікарнях з'явилися тести. Моя родичка, яка працює в одній з лікарень, тестувала хворих із запаленням легенів, в тому числі підключеного до апарату вентиляції легенів. Усі тести виявилися чітко негативні. Лікарів попередили, що все почнеться через тижнів два... Наші знайомі в Італії та Іспанії переказують сцени апокаліпсису. Я не буду постити фото і переповідати в деталях, щоб не лякати, але суть в тому, що це приватні історії, без статистичних даних і тд. Але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти: всесвіт милосердно дає нам час підготуватися. Чи вистачить Україні розуму ним скористатися - вже інше питання."
В полиции принимают заяления по поводу словесного оскорбления личности (мелочь в сравнении с заражением смертельной болезней), а по поводу плевка в лицо спидоноса или корононосителя ничего не известно! Может кроме закрытия границ ещё и закон подправить?
КОРОНАВИРУС З АЗІЇ ПРОНИК В ЄВРОПУ В АМЕРИКУ... СУМНО АЛЕ ВІН ПРОНИК І ДО УКРАЇНИ. 73% УКРАЇНЦІВ
ЗАХВОРІЛИ ЦІЄЮ СМЕРТЕЛЬНОЮ ХВОРОБОЮ. А ЗАРАЗИВ ЇХ ПРОДАЖНИЙ ЗЕБІЛ - КАПІТУЛЯНТ. ПОКИ ЩО ВДАЛОСЯ ВИЛІКУВАТИ
ПОЛОВИНУ З 73% ЗАРАЖЕНИХ ЗРАДОЮ. Є ВЕЛИКА НАДІЯ ЩО ЩО І ІНШІ УКРАЇНЦІ БУДУТЬ ВИЛІКУВАНІ КРІМ ХІБА ЩО
ПРОДАЖНОГО ....РЕЗИДЕНТА ЗЕБІЛА - КАПІТУЛЯНТА, НАЖАЛЬ У НЬОГО ДІАГНОЗ ЗРАДА БУДЕ З НИМ ВЖЕ НАЗАВЖДИ!
Из-за коронавируса в Нидерландах выстроились огромные очереди за марихуаной
По данным на конец 2019 года, в Амстердаме находится 173 кофешопа, где легально продаётся марихуана и гашиш.
А тут ще олігархи по всім своїм ТБ каналам показують фільми про смертельні віруси і карантини такі як "Оселя зла"
Репетиція перед тотальним контролем населення під різними приводами.
І не кажіть після цього що це збіг.
Труханов- полезный идиот.