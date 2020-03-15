 Подозрение на коронавирус не подтвердилось еще у троих жителей Житомирщины, - лабораторный центр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного лабораторного центра.
"По результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра подозрение на COVID-19 у двух больных из Емильчинского и одного больного из Хорошевского районов не подтвердилось", - говорится в сообщении.
Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле Житомирской области 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.
Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.
Дмитрий@dmitriypaut
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