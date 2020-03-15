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 Подозрение на коронавирус не подтвердилось еще у троих жителей Житомирщины, - лабораторный центр

Не подтвердилось подозрение на COVID-19 у двух больных из Емильчинского и одного больного из Хорошевского районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного лабораторного центра.

"По результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра подозрение на COVID-19 у двух больных из Емильчинского и одного больного из Хорошевского районов не подтвердилось", - говорится в сообщении.

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Подозрение на коронавирус не подтвердилось еще у троих жителей Житомирщины, - лабораторный центр 01

Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле  Житомирской области 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.

Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.

Также читайте: COVID-19: в Радомышле закрыли рынок, который несмотря на запрет продолжал работу

Источник: https://censor.net.ua/n3181610
 
 
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Ну и? А вон кассиры деньги бумажные руками считают и что ? Свобода совести и соответственно религиозных обрядов закреплена в Конституции Украины.
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Прыгать с высотки тоже не запрещено конституцией. Вперед!
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в твиттере много кто им напихивал за воротник. Говорят, что они постили фото 2ух годичной давности
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Половина новостей в ленте из разряда 'новости дурдома'. Все с ума сошли? Каждый день люди умирают в дтп, от инфарктов и инсультов, от шизофрении и запущенного геморроя. И что, новостная лента из этих событий состоять должна?
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Переходи на другой ресурс и нет проблем .кино посмотри.
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Дмитрий@dmitriypaut





Сабаков хочет срочно,не вводя ЧП сажать
В МВД разработали изменения в УК и Кодекс Украины об административных правонарушениях,которые предусматривают уг ответственность за заражение опасной инфекц болезнью,а также за самовольное оставление места обсервации карантина



Ветерок Боярского@v_b_14_9 ч

Фраза "чхати я на вас хотів" буде розцінюватись як погроза, а у відношенні зелених - як тероризм
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