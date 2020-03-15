 Все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок с 16 марта закроют во Львове, - Садовый

Об этом в Facebook написал Львовский городской голова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - отметил он.

Также чиновник уведомил, что распространившаяся в сети информация, что во Львове зафиксировано два случая коронавируса, не соответствует действительности.

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"Сегодня во Львове действительно госпитализированы 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксирован коронавирус. Больные госпитализированы с признаками ОРЗ. Биоматериал отобран и направлен на исследование в Киев. Все лица молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть, они болеют в течение 2-3 дней. Состояние - средней тяжести, угрозы жизни нет", - уточнил Садовый.

Он также призвал прислушиваться только к официальным источникам информации.

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

С 13 марта во Львове запрещены все массовые мероприятия, однако в случае острой необходимости - по отдельному решению штаба, может быть разрешено собрание до 50 человек, если оно касается обеспечения жизнедеятельности города.

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