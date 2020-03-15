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 Все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок с 16 марта закроют во Львове, - Садовый

С понедельника, 16 марта, во Львове закроются все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Об этом в Facebook написал Львовский городской голова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - отметил он.

Также чиновник уведомил, что распространившаяся в сети информация, что во Львове зафиксировано два случая коронавируса, не соответствует действительности.

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"Сегодня во Львове действительно госпитализированы 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксирован коронавирус. Больные госпитализированы с признаками ОРЗ. Биоматериал отобран и направлен на исследование в Киев. Все лица молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть, они болеют в течение 2-3 дней. Состояние - средней тяжести, угрозы жизни нет", - уточнил Садовый.

Он также призвал прислушиваться только к официальным источникам информации.

Все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок с 16 марта закроют во Львове, - Садовый 01

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

С 13 марта во Львове запрещены все массовые мероприятия, однако в случае острой необходимости - по отдельному решению штаба, может быть разрешено собрание до 50 человек, если оно касается обеспечения жизнедеятельности города.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181607
 
   
 Топ комментарии
 
Хм. До моменту можливого переходу у інший вимір існування є ще трошки часу. У когось більше, у когось менше. Що хочу донести. Хто бажає скласти руки і у сльозах "переходити", нагадаю, що ми всі Там будемо, рано чи пізно. Хто відчуває у собі сили для боротьби - треба боротись, і не тільки за себе, а і за оточуючих. І завжди треба залишатись людиною. Крапка....
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Электорстанция роботизирована? Смех.
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Работу электростанции будет обеспечивать государство. Что смешного, я не понимаю. Можно конечно не запасаться и потом звонить в службу спасения и просить прислать туалетную бумагу и лампочку. Но они могут сказать, что и без них можно пока пожить.
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Типа если семья на долго в изоляции окажется... ну вот бумага и пригодится. Конечно, если продукты есть. Может быть из бумаги можно маску одноразовую сделать.
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Ещё раз простите, не хотите ли Вы сказать что в ванной комнате бидэ не стоит? я не верю.
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Без понятия. Может быть в США во всех домах биде. Не интересовался.
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объясняю как я это вижу Люди готовятся к ситуации, когда на улицу без причины выпускать не будут. Туалетная бумага элемент санитарии. Второй момент...здесь много китайцев владующих мелкими магазинчиками...скупают, что бы перепродать позже. И потом, китайцы уже прошли часть эпидемии и как никто знают на чем можно срубить. Никто пока не знает, сколько это продлится. Но это мое мнение.
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это как заглянуть в будущуе на пару тройку месяцев вперед.
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Ну с одной Черновицкой обл минимум 100000 чел работают в Италии и не на югах,а на севере где полная опа. Вот теперь представь что будет если они домой ломанутся? И первый подтвержденный приехал с Италии
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Что? Где не живёт? В области? Население Новоселицкого, Герцаевского и Глыбоцкого районов массово работают в Италии. + С других районов и самих Черновцов
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Простите, а бумага туалетная почему в разряд дефицита попадает? Из неё маски делают?
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Сьогодні призупинила абонемент в Спортлайф. Думала вони не працюють, а хрін. Повно людей, купа дітей, карантин. Мы не щаслуговуємо жити краще з такою дисципліною і тоталтним пох..мом
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Спортлайф молодці! Є ще розумні люди з мізками в цій країні.
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Маніфест «Нової пошти»
15.03.2020
Бізнес не може залишатися осторонь, коли країна переживає нелегкі часи: економічну кризу помножену на загрозу епідемії коронавірусу.
Зараз, у нових реаліях життя, нашого включення потребують саме ті, для кого ми будували бізнес - громадяни України.
Тому ми виділяємо 25 млн гривень на обладнання і додаткові матеріали для лікарень. Це наша допомога медикам для перемоги над вірусом і задля збереження здоров'я людей.
Ми віримо, що майбутнє можна будувати тільки разом.
Ми віримо у тісну співпрацю між бізнесом і медичними закладами, щоб оперативно надати допомогу там, де вона найбільше потрібна. Ніхто не зможе зробити це швидше та якісніше, ніж свідомий бізнес.
Ми, «Нова пошта», закликаємо український і іноземний бізнес, який працює в Україні, приєднатися до нашого маніфесту.
Це - наша країна, нам тут працювати, жити та виховувати дітей.
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Главное,чтобы КП Садового вовремя вывозили мусор с города на полигон ТБО и соблюдали чистоту на районе, а то уже были пренценденты, понимаешь.
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садовый, чючело, а на что жить людям, которые не работают в аптеках, магазинах и запарвках?
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Каждый пытается опередить друг дружку в ведении ЧП у себя в городе и области.И все ради любви к людям!Сердобольные, аж расплакался от счастья. Всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок з 16 березня закриють у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 6478 Всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок з 16 березня закриють у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 6953
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