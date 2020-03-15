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 Политика Украины
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Все про:карантин (321) маска (26) Словакия (439) экспорт (595) Кулеба Дмитрий (292) COVID-19 (908)

 Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства, - Кулеба ответил на заявление премьера Пеллегрини

Попытки украинских компаний на заказ из-за рубежа экспортировать маски и респираторы незаконны и будут жестко блокироваться.

Об этом сообщил в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя публикацию Цензор.НЕТ, где со ссылкой на премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини сообщается, что Украина готова была продать этой стране партию в 2 млн шт., но в итоге продала маски в Германию.

"Нет сейчас в Европе страны, которая не охотилась бы во всем мире на маски и респираторы. Когда все это закончится, я смогу рассказать много интереснейших историй на эту тему.

А сейчас скажу одно: если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства. Экспорт минимум до 6 июня запрещен. Попытки наших компаний и дельцов на заказ кого-либо из-за рубежа экспортировать - незаконны. Мы будем жестко блокировать их вместе с МВД и таможней. Здоровьем граждан не торгуем", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав инициирует ограничение работы общественного транспорта, - главный санврач Ляшко

Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства, - Кулеба ответил на заявление премьера Пеллегрини 01

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Также до 6 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Также читайте: Цены на санитарные маски проверит Антимонопольный комитет, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3181606
 
 
 Топ комментарии
 


Mykola



Прийшла платіжка...Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись?...Смішно...


Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства, - Кулеба ответил на заявление премьера Пеллегрини - Цензор.НЕТ 8552
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самі знаєте хто Плямиsтьій 07



Дозвіл продати комерційній структурі СТРАТЕГІЧНИЙ ЗАПАС медичних масок може дати лише одна людина в Україні. Як думаєте, хто б це міг бути?
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Хтось бреше, і здається мені що не Словацька сторона
🤔
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Юли чё то не слышно,может вакцину от свиного гриппа закупает для Украины.
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для коротких перебежек сквозь толпу
Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 3660
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Так Словакия только пыталась купить, но шустрые немцы перехватили.
Теперь давай заявление о незаконных действиях Германии
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Комфортный для Кремля: в России интересно высказались о главе Офиса ЗеленскогоВоскресенье, 15 марта 2020, 14:04

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Российский политический деятель Марк Фейгин заявил, что глава ОПУ Андрей Ермак из-за своего прошлого - комфортный человек для Кремля.
Об этом он рассказал "Апострофу".
"Я считаю, что Ермак - комфортный партнер для Москвы в целом, не только для Козака. Думаю, что на него проще воздействовать. Эти рычаги воздействия связаны с его прошлым, бизнесом, связями с Ахметовым. Для русской политики очень важно, что с человеком есть личный контакт, всегда важно вместе выпить водку. Если они смогли "раскочегарить" человека на такое, то считается, что это человек, с которым можно решать вопросы. Ермак относится к такой категории. И поэтому Москва его именно так и воспринимает", - заявил он.
По его словам, Москва в конечном итоге видит своей целью не интеграцию Донбасса в Россию, а наоборот, чтобы ОРДЛО вошли в состав Украины, но на российских условиях.
"Для нее был бы идеальный вариант, чтобы Донбасс, оккупированный сейчас Россией, вошел в состав Украины, но продолжал оставаться по существу в своем нынешнем положении, когда граница контролируется Москвой, власть на этой территории контролируется спецслужбами, администрацией президента России, и экономическая сфера также находится под контролем доверенных лиц Москвы. Вот это их устраивает гораздо больше, нежели нести ответственность: навыдавали паспортов - содержите их. Они же не хотят содержать. Они хотят, чтобы украинский бюджет содержал граждан, проживающих в ОРДЛО", - считает он.
Вторым пунктом он выделил признание Крыма территорией России.
"Вот главная цель: чтобы Украина, наконец, согласилась с тем, что Крым перестал быть частью суверенной территории Украины. Москва ставит эту цель, причем это публичная цель, они об этом говорят. Это не то, что я какой-то инсайд выливаю, - это и так известно", - сказал Фейгин.
Полный текст материала "Апострофа" читайте здесь: Для русской политики важно, чтобы с человеком можно было выпить водку - Марк Фейгин.
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то есь БОгдан біл неудобньім и стало бьіть, патриотом Украиньі?
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нет, Богдан был наше лайно. а Ермак -откровенно кацапское говно. но результат один -*ОПА всей Украине- будеть это на месяц раньше или на 2 позже. И все благодаря таким , как ты -зебилам
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А где-то в Калифорнии заметили очередь...и не за масками!
Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 8853
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В Калифорнии сейчас на всем очереди во все магазины - в супермаркетах пустые полки - все разметают сразу же после открытия.
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Хто та гнида, яка ПРОДАЛА маски, поклавши гроші в кишеню, і не сплативши податки? Вже не кажучи про те, що цій паскуді абсолютно похрін чи виживе те стадо, яке привело цю плісняву вражину до влади
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Ослик весь год возил мешки и завидовал поросёнку, у того была житуха. А в Рождество перестал завидовать. Сели поросёнка. В наши ***** вирус в последнюю очередь дойдёт. Мы мирные люди но ружьё и собака заменят маску. А в осаде месяц не выходя со двора выдержим. Сперва всех кур, потом их корм. Вот без курева плохо. Но весна идёт это плюс. Кста всем "выживальщикам" хорошая практика выйдет.
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дык... курево же может лежать оЧЧень долго. не?
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Кроме курева всё что нужно для выживания ходит по двору, растёт в огороде, или хранится в бочке. Курево лежит оЧЧень долго. Но в магазине. А если завтра со двора не выйти.
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Получается неподкупный Нефедов пропустил через границу контрабанду в особо крупном размере?
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Запрет только с 11 числа, а даты сделки нет. До 11 марта эти маски тоннами перли.
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Этот нарид достоин того, что он выбрал...
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Хроника одного Президента ...

14.03.2020 г.

У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке. Подробностей пока нет.
"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - сказал Емец.

Вот классический пещерный уровень нашего министра ..
Сообщаем - дети в возрасте 0-12 лет составляют 3,16% от всех заболевших.по данным Чрезвычайного фонда общественного здравоохранения и социального обслуживания (Public Health and Social Services Emergency Fund) оглашенным на заседании сводной специальной группы (joint task force) созванной Государственным департаментом США 23 февраля 2020 года. Источник: https://censor.net.ua/v3181487

Наконец то определилось направление действий нового министра здравоохранения. Естественно это перераспределение бюджетных потоков. При том готовилось это в такой страшной тайне, что стало известно всем. Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Для несведущих: во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца. Во вторых ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране. Это может появиться минимум где то через год. А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.

Проходит закрытое заседание правительства посвященное борьбе с эпидемией COVID-19. Исключительным предметом рассмотрения на данном закрытом совещании являются... предложения г-на Зеленкого. Исходя из этого сообщаем когда вы будете обижаться на дурацкие действия нашего правительства, никогда не забывайте что у нас нет правительcтва. Есть кучка холуев, которые покорно выполняют дурацкие распоряжения дилетанта Зеленского, который и является основным организатором всех наших бед. Остальные идут по статье за соучастие.
Информация группы внешнего мониторинга tZE inform
Обстрел украинских позиций в районе н\п Пески 12 марта 2020 года проводился л\с специальной группы артиллерийского дивизиона 205-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с использованием комплекса управляемого оружия КМ-8 «Грань». Непосредственно в момент обстрела на позиции находилось два представителя предприятия-изготовителя данной системы.

Реальный охват лабораторными анализами за отчетную неделю населения страны во время фиксируемого превышения эпидемического порога составляет 0.013% (!!!).
Уверения Зеленского о "готовности к эпидемии коронавируса" оказались путым трепом некомпетентного и плохо информированного руководителя. Возможность предотвратить утеряна в шоу-играх с "заточением-увольнением" министра здравоохранения и полным провалом организационных мероприятий подготовки к эпидемии.
Зеленский продолжает тасовать замов у Баканова, пытаясь создать внутри СБУ хоть какой то плацдарм контроля за Бакановым. Баканов тихо улыбаясь за пару месяцев перетаскивает очередного назначенного на свою сторону. Кстати Зеленский назначает заместителя в ту структуру которую приказывал ликвидировать.

Минздрав с ходу провалил закупки закупки тест-систем анализа крови доноров для лечения онкобольных детей. К руководству пришел "крепкий и компетентный руководитель".
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Смолий давно написал "по собственному", скоро уйдет
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Карл Маркс был прав
«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы».
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Zinaida

@ZinaidaUa


Мировой лидер индустрии роскоши LVMH заявила, что с завтрашнего дня начнет использовать мощности своих парфюмерных линий для массового производства дезинфицирующего спиртового геля, который будет передаваться властям Франции бесплатно, чтобы устранить его дефицит.




Сделано в Германии

@DeHergestelltin


Химический концерн #BASF начинает производство дезинфекционных растворов для больниц Земли Rheinland-Pfalz #коронавирус #германия
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В мире не держат премьров брехунов и тем более министров ,так что больше верится Премьру Словакии ,чем зеленым ворам,сепарам и делетантам.
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премьер не пацан на самокате, если они даже приготовили бабло то какая то **** из правительства собиралась их продать, бизнесмену наличка не нужна, а нужна чиновнику.
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Це по дипломатичному кулеба плюнув в лице премьеру словакии, охі дебіли-Зебіли.
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Наш новый глава МИД - дурак.
Иностранцы ничего не нарушали, они просто делали то что им нужно. Нарушители в этом случае - наши компании. И то, если это происходило ПОСЛЕ запрета на экспорт.
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Не говори, ойойойой, Вове просто срочно нада идти в отставку и призначать перевыборы.
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Вове надо закрыться с зебильем в зраде и распылить свежую кровь зараженного короной и все в нашей стране наладится.
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Кулеба похоже в курсе этой сделки, и предупредил Пеллегрини чтоб тот замолк ибо у Кулебы кое-что имеется тоже в качестве компромата. А вообще, словаки не могут действовать вне украинского законодательства. Они действует в рамках своего. А украинские чиновники или бизнесмены должны в рамках украинского.вот и все. Так что со стороны Кулебы это просто наезд. Бандюк Кулеба одним словом
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продать запас во время пика пандемии....но то такэ,зебилы тащатся.
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а блокировать и не нужно, всё давно продано, как говорит чануша: в обход законодательства. вопрос к челу: так кто же продавец. нас держат за лохов. я улетаю от: обращайтесь в гбр.
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По рассказу премьера Словакии, Словакия пыталась купить, а ГЕРМАНИЯ КУПИЛА, что они там заблокировали?
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Словак действовал по приказу своего правительства.Кулеба тоже. Какая разница скажите.
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"какая разніца?" Та ніякої як виявилось ..барига офшорний із свинярчуками на зброї заробляли ..."Слуги народу" на коранувірусі....але й ті й інші на житті українців
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Бреше собака...продали перекупщикам з Німеччини ..за готівку..і лапшу вішають..премєр Словаччини брехати не стане..бо не Україна! Для окозамилення щось там затримали у Борисполі у лохів...а самі в цей час німцям продавали((
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Порошенко заробляв на крові - Зеленський заробляє на смерті.
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Как грится солдаты воют, а торговцы торгуют, бизнес не знает границ ткскзть. Барыги они такие, это не политическая принадлежность, это натура такая.
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"..то планировала это в обход нашего законодательства."

Непогану таку відмазку придумав. Наприклад, замочили когось на вулиці, а мєнти кажуть, що розслідувати не будемо, бо вбивство здійснювалось за рамками чинного законодавства.
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