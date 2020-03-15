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 Политика Украины
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Все про:эвакуация (602) Криклий (93) COVID-19 (908)

 Криклий заявил, что не допустит сбоев в грузоперевозках

Министерство инфраструктуры продолжит проводить эвакуацию украинских граждан из стран, где введены ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

Об этом на брифинге представителей правительства по поводу спецрейса Тревизо-Киев компании SkyUp рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все меняется быстро, не ежедневно и не ежечасно, ежеминутно меняются вводные данные. Мы проговаривали с коллегами - работать будем по модели хаба, выберем 5-6 направлений, откуда можно будет организовать перевозку", - отметил Криклий.

Министр заявил, что провел встречу с туристическими операторами - важно, чтобы туристы из стран, где пока нет карантинных мер, скорее вернулись домой.

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Криклий подчеркнул, что министерство будет делать все, чтобы в период кризиса не допустить сбоев в движении грузового транспорта - морские, наземные и воздушные грузоперевозки - продолжаются бесперебойно.

"Мир не был готов. Но каждую минуту мы становимся более организованными. Три наших министерства и другие демонстрируют очень высокий уровень мобилизации", - отметил глава инфраструктурного ведомства. Также Владислав Криклий поблагодарил мобильных операторов за то, что позволили украинцам звонить на горячие линии посольств без платы за роуминг и разослали предупреждающие сообщения от Минздрава.

Напомним, 15 марта возвращаются 123 украинца, заблокированные на границе Италии и Словении. Их обследовали итальянские медики, на борту работали эпидемиологи. Все необходимые процедуры пассажиры прошли. Люди здоровы и после приземления в аэропорту "Борисполь" будут направлены на самоизоляцию в домашних условиях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181605
 
 
 Топ комментарии
 
Дай угадаю дипутата - Рабинович или Медведчук ? На крайний случай из банды Порошенко .
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Порохобот Березовец закрыл для чужих комментарии на своей странице в соц сети... к чему бы это? Криклий заявил, что не допустит сбоев в грузоперевозках - Цензор.НЕТ 9074
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Дай угадаю дипутата - Рабинович или Медведчук ? На крайний случай из банды Порошенко .
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Порохобот Березовец закрыл для чужих комментарии на своей странице в соц сети... к чему бы это? Криклий заявил, что не допустит сбоев в грузоперевозках - Цензор.НЕТ 9074
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таке враження, що у зелених гільмінтів стоїть конкретна задача: звезти в Україну якможна більше хворих людей..
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Из позитивчика:
ИГ призвало своих последователей не ездить в Европу из-за коронавируса
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Еще одного порохобота лепишь!

Такую галиматью только идиоты могут писать! А ты сам пойдешь с коронавирусом в плен, даже за деньги, не зная что тебя могут сразу расстрелять или сжечь как осиновый лист! Криклий заявил, что не допустит сбоев в грузоперевозках - Цензор.НЕТ 7352
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...Українці застрягли на кордоні з Польщею, консули саджають їх в "авто небайдужих"Українські громадяни у неділю, 15 березня, застрягли на польському кордоні через обмеження Польщею можливості перетину кордону у зв'язку з коронавірусом.
Про це пише "Європейська правда" посилаючись на МЗС.
Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика-Шегині, багато громадян, які планували перейти пішки, "застрягли" з боку Польщі, повідомили в міністерстві.
Консули розміщують їх в авто "небайдужих співвітчизників у черзі на перетин", додали в МЗС
Сотні громадян, кажуть в міністерстві, вже змогли таким чином повернутися до України.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/365270-ukrajintsi_zastrjagli_na_kordoni_z_poljshcheju_konsuli_sadhajutj_jih_v_avto_nebajduhih
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Я знаю, де взяти кошти на боротьбу з коронавірусом. В Радуцького. Він наварив на масках 230 мільйонів. Нехай поверне в бюджет на боротьбу з коронавірусом. Не захоче повертати - повна конфіскація всього, що намародерив на здоров'ї людей за все своє нікчемне життя..
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ви в це вірите ?
ніхто вам тих грошей не віддасть.
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не понял этого крикливого. почему прекращают пассажирское автосообщение и продолжают грузовое? это опять какая то многослойность.
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Грузовые контейнеры не чихают на окружающих и вирусы на них живут минут 10.
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