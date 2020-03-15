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 Политика Украины
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 Минздрав инициирует ограничение работы общественного транспорта, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения в рамках борьбы с распространением коронавируса предлагает ограничить работу общественного транспорта, включая поезда между городами.

Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Мы будем рекомендовать изменения графика общественного транспорта для того, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте, так как одна из эффективных мер профилактики - дистанция от человека к человеку", - сказал он.

Чиновник напомнил, что на расстоянии 1,5 метра риск заболеть минимален.

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"МЗ будет рекомендовать (ограничить работу общественного транспорта. - Ред.), а отдельно уже на заседании правительства будет рассматриваться и приниматься решение в отношении любого общественного транспорта", - уточнил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.

Также читайте: Во время карантина через КПВВ будут пропускать только в одну сторону, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3181604
 
 
 Топ комментарии
 
А в тут не знаєш кого рятувати - себе від вірусу, чи країну від зелі з фуйлом.
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Ты полный дебил! Если ограничить, то и людей будет в разы больше набиваться...
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От курви блять йоб вашу мать сука блядь!

У Італії запустили більше транспорту, щоб уникнути скупчення людей. По кілька людей в автобусі в Римі.
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пока народ будет в панике и заботах-эти твари напринимают кучу "решений"..."сагласованых с народом и депутатами"...как 11-го марта в Минске...ТГК и Верховну Раду-тоже на КАРАНТИН...!!!
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У этого чиновника на фото какое-то нездоровое выражение лица - дибилкуватое
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"Он то плакал,то смеялся,
то щетинился как еж,
Он над нами издевался-
ну сумашедший,што возьмеш."
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Всех загнать в забитые маршрутки, генияльно! ))
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Во дебилы!!!А в реале будет так: маршруток будет меньше, люди будут потихоньку собираться на остановках, а потом как набьются в маршрутку! МОЗ ініціює обмеження роботи громадського транспорту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 777 МОЗ ініціює обмеження роботи громадського транспорту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9891
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Походу готовятся протянуть закон о продажи земли!
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Гляжу на Киев,вроде в Израиле живем,
гляжу на Украину-Сектор Газа.
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Вчера в Польше такси с улиц исчезли.И в автобусах отгородили первые ряды сидений и водителя от пассажиров.Но расписание движения общественного транспорта пока без изменений.
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Идиоты. Если вы ограничите и так недоразвитый общественный транспорт то давки будут еще больше. Лучше ограничте количество рабочих дней и часов, чтобы люди на разное время ездили на работу и с нее. Плюс распустите часть людей в отпуска
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И предоставить людям кредитные каникулы.
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Лісапет вам в поміч. Голобородько підтвердить.
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Це робиться для того для того, щоб коли Пэтро пiднiме народ на Майдан, люди не змогли доiхати до Киiва. Не буде Пэтра- не буде Украiни.
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Такие меры продиктованы шизофренией. Или желанием довести дело до продуктовых погромов с последующим обнулением долгов .
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Тоді відпускайте нарід у відпустки та платіть заробітню плату, кінець бідності
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Alex N Alex Noyt

Окей, я слышу про ограничения от зеленых - а что насчет компенсаций? Коммунальные, оплата жилья, потеря работы, остановившийся бизнес и т.п.
Молчат в тряпочку...
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