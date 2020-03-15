 Минздрав инициирует ограничение работы общественного транспорта, - главный санврач Ляшко

Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Мы будем рекомендовать изменения графика общественного транспорта для того, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте, так как одна из эффективных мер профилактики - дистанция от человека к человеку", - сказал он.

Чиновник напомнил, что на расстоянии 1,5 метра риск заболеть минимален.

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"МЗ будет рекомендовать (ограничить работу общественного транспорта. - Ред.), а отдельно уже на заседании правительства будет рассматриваться и приниматься решение в отношении любого общественного транспорта", - уточнил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.

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