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 Политика Украины, Происшествия
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 Все участки на довыборах на Харьковщине закрылись вовремя, грубых нарушений общественного порядка не допущено, - полиция

Все 189 избирательных участков в Харьковской области закрылись вовремя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"В течение дня во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса. 11 обращений касались выявления агитационных листовок на территории Лозовского, Красноградского и Кегичевского районов. Также в полицию позвонила женщина и выразила недовольство тем, что избирательные участки работают во время карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.

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"Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в помещениях избирательных комиссий, при перевозке бюллетеней и другой избирательной документации", - сообщают в пресс-службе.

Напомним, 15 марта в 179 округе на Харьковщине проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. Все избирательные участки открылись вовремя.

Нардепом-мажоритарщиком в этом округе был избран Алексей Кучер от "Слуги народа". Владимир Зеленский 5 ноября 2019-го назначил его главой Харьковской облгосадминистрации.3 декабря Рада досрочно прекратила полномочия нардепа. ЦИК назначил довыборы на 15 марта. 

Также смотрите: ОПОРА заявляет о нарушениях на довыборах в 179 округе на Харьковщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3181602
 
 
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Пташник Виктория («Европейская Солидарность») - 10,98%.
Егорова-Луценко Татьяна (самовыдвижение) - 7,41%.
Испортил бюллетень - 2,21%.
Другие кандидаты набрали меньше 2%.
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скоро услышим на этих участках: "Опять обма-а-а-анули !"
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Грубых нарушений общественного порядка не допущено.
Допущенны грубые нарушения при голосовании.
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Все участки на довыборах на Харьковщине закрылись...вместе с избирателями и кандидатами на двухнедельный карантин)))))))
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Нужно было раздолбить все участки Всі дільниці на довиборах на Харківщині закрилися вчасно, грубих порушень громадського порядку не допущено, - поліція - Цензор.НЕТ 4416 и никому за ето ни чего бы не было. Всі дільниці на довиборах на Харківщині закрилися вчасно, грубих порушень громадського порядку не допущено, - поліція - Цензор.НЕТ 2599
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