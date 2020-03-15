 Все участки на довыборах на Харьковщине закрылись вовремя, грубых нарушений общественного порядка не допущено, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"В течение дня во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса. 11 обращений касались выявления агитационных листовок на территории Лозовского, Красноградского и Кегичевского районов. Также в полицию позвонила женщина и выразила недовольство тем, что избирательные участки работают во время карантина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.
"Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в помещениях избирательных комиссий, при перевозке бюллетеней и другой избирательной документации", - сообщают в пресс-службе.
Напомним, 15 марта в 179 округе на Харьковщине проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. Все избирательные участки открылись вовремя.
Нардепом-мажоритарщиком в этом округе был избран Алексей Кучер от "Слуги народа". Владимир Зеленский 5 ноября 2019-го назначил его главой Харьковской облгосадминистрации.3 декабря Рада досрочно прекратила полномочия нардепа. ЦИК назначил довыборы на 15 марта.
Светличная Юлия (самовыдвижение) - 71,28%.
Пташник Виктория («Европейская Солидарность») - 10,98%.
Егорова-Луценко Татьяна (самовыдвижение) - 7,41%.
Испортил бюллетень - 2,21%.
Другие кандидаты набрали меньше 2%.
Допущенны грубые нарушения при голосовании.