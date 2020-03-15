 Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Львів, выезжающие штурмуют автобусы и выстраиваются в очереди на пешем переходе. Перевозчики установили завышенные тарифы.
По словам консула Украины в Люблине Артема Валаха, около двух часов дня польские пограничники разрешили водителям перевозить пассажиров.
Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше в Twitter, формируются списки граждан, у которых возникли трудности с возвратом в страну из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Чтобы попасть в списки, нужно заполнить форму.
Напомним, 14 марта в Польше приняли решение приостановить международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, запретить въезд в страну иностранцам, а также ограничить работу торговых центров и проведение массовых мероприятий.
До 3 месяцев тюрьмы** - не существует.
Кривлялись не больше украинцев.
Гулять с детьми на детских площадках можно. Выйти погулять в своём квартале можно.
И за продуктами можно. И никуда мы быстро не бежим.
Бидлонаселення яке любить халяву - то так, я завжди це казав і буду казати.
Та і в загальному Батьківщина не в накладі - понад 12 -15 мільярдів зЄлені "заходить щорічно в Україну....
На паРашке свои правила...
А взагалі - краще там нехай сидять, ще що принесуть...
А вам, плядям зеленим - какая разница.
Эти люди из зараженных регионов Европы несут эпидемию и в Украину и украинская власть сделала все, чтобы эпидемия настигла Украину, а учитывая жалкий уровень медицины, обеспеченность масками, создала все условия, чтобы умерло как можно больше людей в Украине.
Те шаги, которые сейчас предпринимаются, по большей части Украину уже не спасут, намеренная запоздалая реакция украинской власти лишь ненамного отсрочит эпидемию.