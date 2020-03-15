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 Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни украинцев пытаются выехать из Польши до 17 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Львів, выезжающие штурмуют автобусы и выстраиваются в очереди на пешем переходе. Перевозчики установили завышенные тарифы.

Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 01
Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 02
Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 03
Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 04

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Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 05
Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 06
Фото: lviv.depo.ua

По словам консула Украины в Люблине Артема Валаха, около двух часов дня польские пограничники разрешили водителям перевозить пассажиров.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше в Twitter, формируются списки граждан, у которых возникли трудности с возвратом в страну из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Чтобы попасть в списки, нужно заполнить форму.

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Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 07

Напомним, 14 марта в Польше приняли решение приостановить международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, запретить въезд в страну иностранцам, а также ограничить работу торговых центров и проведение массовых мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3181601
 
 
 Топ комментарии
 
по сравнению с ЗЕленой заразой, это просто простуда... увы
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І це говорить про те, що це перш за все інформаційна диверсія. І глобальна маніпуляція свідомістю людей.

А итальянцы харакири себе делают, чтобы её поддержать?
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Alter Nator Так.В нас війна.І грошей немає.Європейські країни витрачають великі гроші,в нас їх немає.Московити цьому допоможуть.
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В Италии только за последние сутки заболело 3600 человек... Мытье рук 20-30 раз на день - это ритуал, который успокаивает и не дает паниковать, а не средство профилактики. Если ты ничего не касался или не выходил из дому, какой смысл мыть руки? Руки нужно мыть по ситуации, а не по времени.
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якраз основна маса людей може працювати дистанційно і навчатись дистанційно
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Alter Nator Ні.не може.В нас для цього нічого немає.Це можуть робити тільки люди.які наближені до інформаційних технологій.
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переважна більшість українців вже давно наближена
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Не преувеличивай. Доля IT в ВВП всего несколько процентов.
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Работают из дому***. Не существует. Едем работать в автосертификатом.
До 3 месяцев тюрьмы** - не существует.
Кривлялись не больше украинцев.
Гулять с детьми на детских площадках можно. Выйти погулять в своём квартале можно.
И за продуктами можно. И никуда мы быстро не бежим.
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Добро пожалувати. Ось тільки питання, Ви завжди так любили батьківщину, чи розповідали,яка вона кончена, нах.ра вона взагалі потрібна, а какая разница?
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ти мене з кимось поплутав. Я ніколи не розповідав про "погану" Україну.
Бидлонаселення яке любить халяву - то так, я завжди це казав і буду казати.
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Тому перші два слова, що я написав, саме такі.
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а чим вони "менше" "любили" Батьківщину від онних інших....- якщо з різних причин - в основі від Батьківщини( вони не змогли знайти себе - ти не повіриш і в Україні е іменоване "безробіття), не захотіли працювати за ті рабські копійки ) ....., то яка і в чому їх вина....
Та і в загальному Батьківщина не в накладі - понад 12 -15 мільярдів зЄлені "заходить щорічно в Україну....
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У світі набагато більше людей помирає від серцево-судинних захворювань щодня, ніж померло від цього вірусу за весь період паніки. Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки - Цензор.НЕТ 7066
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Та хай йдуть пішки. Полякам яка різниця..
А взагалі - краще там нехай сидять, ще що принесуть...
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з Польщі, весь цей натовп, принесе значно менше, ніж один літак МІлан - Київ....а таких літаків вже приземлилося чимало....
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А чего вы ожидали от порохоботской твари?
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Гнида Зебільна, це ви ублюдки в Нових Санжарах шабаш влаштували. Порохоботи за націю, а той хто за націю, ніколи не буде проти власних громадня, навіть тих, кому важко.
А вам, плядям зеленим - какая разница.
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Там, кроме всего, много наших студентов. ВУЗы закрыли. Студентам сказали - освободить общаги
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Правильно сидите как наказанные в Польше. По рус 24 сказали в Горловке 13 инфицированных.
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Не впускать их в Украину . пускай в Польше сидят.
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тіт інше питання - як ти , кАцапо-НЕДОРАЗУМЕНИЕ" , е в Українському інформпросторі.... Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки - Цензор.НЕТ 3173
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Ублюдки тупорылые все без масок толпой . явно дегенераты недоразвитые .
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Пулемёт поставитьв Украине и отсекать недоразвитых.пускай в Польше сидят.
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Пипец. И ты еще себя наверное украинцем называешь.
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Конечно .Чтобы сохранить нацию ,нужно принимать радикальные , жёсткие решения как в Китае - большие штрафы за нарушения ,расстрелы и тюрьма и посмотри какая у них дисциплина . А ты посмотри на этих недоразвитых в очередях,масок нету , толпой лазят туда сюда .Одна уже 71 - летняя здохла ,а перед этим половину Украины обьездила .
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ти ж хочеш розстрілів? - по історії такі, які таке хочуть - йдуть першими..
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Ерунда . куча примеров ,когда убийцы спокойно жили и здравствовали .В современном мире Брейвик и путин .
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А если этого возного обмазать навозом,то сразу всё наладится.
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По примеру коломойши, билеты барыги тоже наверняка установят космические.
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Ви запитайте себе. Чому Україна знущається над своїми співвітчизниками, а потім залицяйтесь до Рашки та Китаю. Та не забувайте хоча б трішечки випрямлятися у тій Європі-Америці та в себе на батьківщині. І, як ви думаєте, кому це найбільше вигідно втілювати свої плани по узурпації влади і досягати своїх цілей по захопленню та ослабленню життєвого простору (життєздатності) населення країни, кому вигідно сіяти паніку і діяти за принципом розділяй та володарюй. Не зазіхайте на небо не дивлячись собі під ноги. Будьте уважнішими на місці та не дайте себе обдурити містечковим володарям, які виправдовують свої злодіяння тикаючи пальцем в захмарну далечінь. Свідомість полягає в тверезому обгрунтуванні ситуації та інформації, а не скотському потаканні пропаганді.
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читаешь этот весь маразм и диву даешься ....запретить любое передвижение ..никакая экономика не помрет за 2 недели а вы да ...не будет дисциплины помрете все как мухи.... паники никакой нет просто соблюдать нужно элементарные правила карантина !!!!! а не лазить по бутикам ....детей не на каникулы отправили а на карантин !!!!!!!!!!!
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Нами рискуют из за сотни каких-то барыжников и предателей, которые давно нас похерили!!!
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це повертаються ті, хто при Петі поїхав на каву в Європу?
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Ні, це повертаються ті, кому Зе обіцяв робочі місця і гіднє життя при його президентстві на відміну від кави від проклятого бариги
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Странное мероприятие. Ну ладно не впускают но почему не выпускают?
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Всех кто пересекает границу нужно на домашний карантин отправлять (в городах), участковые должны их регистрировать, а семейные врачи ставить на учет, у каждого должен быть телефон и участкового и семейного врача, участковые должны проверять соблюдение карантина, хотя бы выборочно, если нарушают режим - штрафовать, наказывать вплоть до ареста или принудительного помещения на карантин, законодательство позволяет проводить подобного рода превентивные меры, если есть угроза распространения эпидемии.
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Да все уже. Про нас неконтролируемый. Прут десятки тысяч мешочников. Значит пару десятков инфицированных проникнут всенепременно.
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Массовые передвижения людей из зараженных регионов Европы в незараженные регионы, в том числе и в Украину, это намеренная вирусная бомба замедленного действия, цель которой уничтожить как можно больше людей старшего возраста в Европе устроив пандемию мирового уровня.
Эти люди из зараженных регионов Европы несут эпидемию и в Украину и украинская власть сделала все, чтобы эпидемия настигла Украину, а учитывая жалкий уровень медицины, обеспеченность масками, создала все условия, чтобы умерло как можно больше людей в Украине.
Те шаги, которые сейчас предпринимаются, по большей части Украину уже не спасут, намеренная запоздалая реакция украинской власти лишь ненамного отсрочит эпидемию.
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Как это у них так технично получилось провернуть вообще? Без Вермахта, без овчарок, теплушек.. сами погрузились, за свой счёт, на своих харчах - к месту работы, нет транспорта - сумку в руки, и пешком через границу. Сами, сами. Гитлер - точно поцем был. Столько солдат зря положил.
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не понял поляков . запретить въезд это ладно , хоть и глупо . почему выехать не дают ?
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а марадьор на приватному літачку і в англіях дітей провідав і на віллі в іспанії було і красти назад повернулося
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