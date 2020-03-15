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 Украина готова была продать 2 млн масок и запросила оплату наличными, но заказ перехватил перекупщик из ФРГ, - премьер Словакии Пеллегрини

В условиях нехватки масок внутри страны Украина готова была продать Словакии партию в 2 млн шт., но в итоге продала маски в Германию.

Об этом в эфире словацкого телеканала Ta3 заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Словакия забронировала в Украине 2 миллиона медицинских масок. Продавец потребовал оплату наличными.

"Мы уже приготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их", — сказал Пеллегрини.

Премьер-министр Словакии не уточнил, с кем именно в Украине вел переговоры о покупке масок — частным лицом, предприятием или госучреждением. Не сказал он и когда должна была состояться сделка.

Смотрите на Цензор.НЕТ: 10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль. ФОТОрепортаж

Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничения действуют до 6 июня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает, что в понедельник, 16 марта, в медучреждения поступят 10 млн медицинских масок.

Источник: https://censor.net.ua/n3181600
 
   
 Топ комментарии
 
Какая прелесть! Вы сделали это вместе, президенты 73%-ные! Украина готова была продать 2 млн масок и запросила оплату наличными, но заказ перехватил перекупщик из ФРГ, - премьер Словакии Пеллегрини - Цензор.НЕТ 7185
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Зеленые твари, вы продаете маски при нехватке их в Украине? Вот истинная ваша поднаготная. Вы геноцидные убийцы, черная сатанва с рогами и копытами, которая не думает про людей, только про свое бабло, только про свои доходы. А народ для вас пустое место. Геть, иуды из Рады и из власти!
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Зебилы будут что угодно писать, ктоме того. что они выбрали полное говно во власть. Какие вопросы к европейцам? Они закон нарушают? Нет. Если Украине маски не нужны, то почему бы не купить. И ведь власть выбрана народом. Да, наиболее тупой часть, но большиснтвом.
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...Британія готується ізолювати людей віком понад 70 роківУряд Британії у найближчі тижні готується ізолювати на тривалий період всіх громадян, яким більше ніж 70 років, щоб захистити їх від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
За словами міністра охорони здоров'я Метта Хенкока, ця вказівка надійде не негайно, але коли це станеться, то ізоляція літніх людей, а також молодших, в яких є ускладнений стан здоров'я, триватиме "дуже довго".
Уряд Британії перебуває під тиском у той час, як кількість загиблих у країні зросла до 21 в суботу. Усі померлі - це люди, старші за 60 років чи із супутніми захворюваннями.
Ізольованим громадянам накажуть залишатися вдома та запастися продуктами і життєво важливими ліками.
Хенкок заявив, що люди без симптомів зможуть відвідувати старших родичів та друзів, але залишатися на відстані до них за два метри.
За його словами, службі охорони здоров'я не вистачає апаратів штучної вентиляції легень, тому уряд запропонує виробникам автомобілів, зброї та армійським постачальникам переорієнтувати свої нинішні виробничі лінії.
Крім того, готелі можуть бути реквізовані в Британії, щоб збільшити кількість ліжок, а лікарі та медсестри, які вийшли на пенсію, повернуться на роботу.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/365267-britanija_gotujetjsja_izoljuvati_ljudej_vikom_ponad_70_rokiv
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ну и шо ? какая разница .зато крАвага барыгу по приколу убрали , шыкаладный всю сваю радню убил .типерь у нас не Вальцман какой нибуть . так шо утритесь парахаботики .
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Просто прелестно! Злёная власть своим зелёбобикам похоже уже все глаза той жидкостью, что из органа, которым президент на рояле играет, повыедала.
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"Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает, что в понедельник, 16 марта, в медучреждения поступят 10 млн.масок."---этим дал понять словацким друзьям,чтобы чемоданы с евро (наличкой)далеко не прятали))
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