 Борьбу с пророссийской пропагандой на "112 Украина" и NewsOne пытались представить "цензурой" при поддержке американских сенаторов, - CNN

Об этом CNN рассказал редактор украинского журнала Odessa Review Владислав Давидзон, пишет Цензор.НЕТ.
По его словам, Телиженко предложил ему 5000 долларов в 2018 году, чтобы уговорить заметных республиканцев выступить против "попыток Киева сдержать влияние" двух телевизионных компаний в Украине.
CNN изучил переписку между Давидзоном и Телиженко, которое происходило на фоне попытки украинских законодателей осудить два канала, "112 Украина" и NewsOne, за трансляцию российской пропаганды после оккупации Крыма.
В октябре 2018 года, в том же месяце, когда приняли резолюцию о санкциях в отношении "112 Украина" и News One, Телиженко написал Давидзону: "Вопрос: есть ли у вас или вашего отца контакты с сенаторами США? Мне действительно нужна услуга, за которую я могу заплатить до 5 тыс.".
Позже Телиженко уточнил, что его интересовала возможность получить официальный комментарий сенаторов (Рэнда Пола, Линдси Грэма) о цензуре в Украине, на что Давидзон ответил: "Хорошо. У меня есть немного времени. Но не уверен, что смогу что-то сделать".
По словам редактора Odessa Review, он считает предложение денег таким сенаторам, как Грэм, "ненадлежащим", а потому не обратился к американским законодателям с подобными вопросами.
В телефонном интервью в пятницу, 13 марта, Телиженко заявил, что он действительно связался с небольшим количеством людей, включая Давидзона, от имени телеканалов "112 Украина" и News One. Он сказал, что это была его собственная инициатива и деньги, которые он предложил, были его собственными.
Офис сенатора Грэма отказался от комментариев, так же как и представители Рэнда Пола или телеканалов "112 Украина" и News One.
Как отмечает издание, бывший украинский дипломат Андрей Телиженко - союзник личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и был активным сторонником опровергнутого заявления, что Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы 2016 года в США.
Телиженко также поддержал утверждение республиканцев о том, что соперник Трампа на выборах демократ Джо Байден "прекратил расследование" о деятельности украинской газовой компании Burisma, когда его сын Хантер входил в ее правление. Байден всегда отрицал любые правонарушения.
Напомним, в январе 2018 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканала "NewsOne" за пропагандистские высказывания относительно Революции достоинства, а также за популяризацию Вооруженных сил России, на основании запроса группы народных депутатов и обращения СБУ.
В октябре 2018 года Верховная Рада приняла постановление об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (№9157) относительно юрлиц-учредителей телеканалов "112 Украина" и "NewsOne".
В 2019 году украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Однако такая идея вызвала возмущение в Украине. Впоследствии NewsOne сообщил об отмене "первого неполитического телемоста между людьми из Украины и России". Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 июля назначил проверку телеканала NewsОne, на основании которой будет возможно подать иск об аннулировании лицензии.
15 июля генпродюсера NewsOne Василия Голованова допросили в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 24".
16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.
Позже, 18 июля, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила о том, что представители телеканала NewsOne отказываются получать уведомление о проведении проверки. Того же дня на сайте регулятора уточнили дату проверки - 24-25 июля.
Наконец 24 июля представители телеканала NewsOne позволили членам рабочей группы Нацсовета провести проверку в своей редакции.
Кроме того, Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала лицензиата за другие нарушения, начиная с конца декабря 2017 года.
тот самый Евролаб, где друзья вислюка типа делали ему анализы)
Вчера 1050.. Сегодня - уже 16 000 гривень за перевірку на коронавірус😎👏
Тестуй.Тє.Ся. Євролаб ім.Зєліних_аналізів запрошує.
Приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавирусную інфекцію.
https://ukranews.com/ua/news/689964-16-000-gryven-za-perevirku-na-koronavirus-v-pryvatni-kliniky-kyyeva-zavezly-ekspres-testy
Власник Євролаб Андрій Пальчевський.
Питання про його російське громадянство гостро постало 2010 року, коли він, уже в Україні, кілька місяців пробув заступником міністра у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Миколи Азарова. Тоді в міністерстві офіційно заявили, що Пальчевський, уже вочевидь громадянин України, не має російського громадянства, але доказів цього не надали.На такому тлі саме у клініці «Євролаб» Андрія Пальчевського здав свій єдиний аналіз крові Володимир Зеленський; https://www.radiosvoboda.org/a/eurolab-palchevskyj-rosija/29873344.html
Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Пустым полкам в российских продуктовых магазинах нашлось объяснение
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