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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:пропаганда (2434) США (16214) цензура (1162) CNN (25) 112_Украина (55) Newsone (73)

 Борьбу с пророссийской пропагандой на "112 Украина" и NewsOne пытались представить "цензурой" при поддержке американских сенаторов, - CNN

Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко предлагал украинским СМИ взять интервью у американских сенаторов Рэнда Пола и Линдси Грэма.

Об этом CNN рассказал редактор украинского журнала Odessa Review Владислав Давидзон, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, Телиженко предложил ему 5000 долларов в 2018 году, чтобы уговорить заметных республиканцев выступить против "попыток Киева сдержать влияние" двух телевизионных компаний в Украине.

CNN изучил переписку между Давидзоном и Телиженко, которое происходило на фоне попытки украинских законодателей осудить два канала, "112 Украина" и NewsOne, за трансляцию российской пропаганды после оккупации Крыма.

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В октябре 2018 года, в том же месяце, когда приняли резолюцию о санкциях в отношении "112 Украина" и News One, Телиженко написал Давидзону: "Вопрос: есть ли у вас или вашего отца контакты с сенаторами США? Мне действительно нужна услуга, за которую я могу заплатить до 5 тыс.".

Позже Телиженко уточнил, что его интересовала возможность получить официальный комментарий сенаторов (Рэнда Пола, Линдси Грэма) о цензуре в Украине, на что Давидзон ответил: "Хорошо. У меня есть немного времени. Но не уверен, что смогу что-то сделать".

По словам редактора Odessa Review, он считает предложение денег таким сенаторам, как Грэм, "ненадлежащим", а потому не обратился к американским законодателям с подобными вопросами.

В телефонном интервью в пятницу, 13 марта, Телиженко заявил, что он действительно связался с небольшим количеством людей, включая Давидзона, от имени телеканалов "112 Украина" и News One. Он сказал, что это была его собственная инициатива и деньги, которые он предложил, были его собственными.

Офис сенатора Грэма отказался от комментариев, так же как и представители Рэнда Пола или телеканалов "112 Украина" и News One.

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Как отмечает издание, бывший украинский дипломат Андрей Телиженко - союзник личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и был активным сторонником опровергнутого заявления, что Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы 2016 года в США.

Телиженко также поддержал утверждение республиканцев о том, что соперник Трампа на выборах демократ Джо Байден "прекратил расследование" о деятельности украинской газовой компании Burisma, когда его сын Хантер входил в ее правление. Байден всегда отрицал любые правонарушения.

Напомним, в январе 2018 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканала "NewsOne" за пропагандистские высказывания относительно Революции достоинства, а также за популяризацию Вооруженных сил России, на основании запроса группы народных депутатов и обращения СБУ.

В октябре 2018 года Верховная Рада приняла постановление об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (№9157) относительно юрлиц-учредителей телеканалов "112 Украина" и "NewsOne".

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В 2019 году украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Однако такая идея вызвала возмущение в Украине. Впоследствии NewsOne сообщил об отмене "первого неполитического телемоста между людьми из Украины и России". Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 июля назначил проверку телеканала NewsОne, на основании которой будет возможно подать иск об аннулировании лицензии.

15 июля генпродюсера NewsOne Василия Голованова допросили в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 24".

16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.

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Позже, 18 июля, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила о том, что представители телеканала NewsOne отказываются получать уведомление о проведении проверки. Того же дня на сайте регулятора уточнили дату проверки - 24-25 июля.

Наконец 24 июля представители телеканала NewsOne позволили членам рабочей группы Нацсовета провести проверку в своей редакции.

Кроме того, Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала лицензиата за другие нарушения, начиная с конца декабря 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3181599
 
   
 Топ комментарии
 
Все эту кацапские помойку будут закрыты.после гонение зеЛЕных на ростов.будет жесткая зачистка ватнкиков/шарийцев/и прочих.БОЛЬШЕ ПАНЬКАТЬСЯ НЕ БУДЕМ.ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ.
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что там вислюк кричал о "пресечении" спекуляций?))
тот самый Евролаб, где друзья вислюка типа делали ему анализы)
Вчера 1050.. Сегодня - уже 16 000 гривень за перевірку на коронавірус😎👏
Тестуй.Тє.Ся. Євролаб ім.Зєліних_аналізів запрошує.
Приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавирусную інфекцію.
https://ukranews.com/ua/news/689964-16-000-gryven-za-perevirku-na-koronavirus-v-pryvatni-kliniky-kyyeva-zavezly-ekspres-testy
Борьбу с пророссийской пропагандой на "112 Украина" и NewsOne пытались представить "цензурой" при поддержке американских сенаторов, - CNN - Цензор.НЕТ 31
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ты стрелки, то не переводи. барыга масочный почитай год при власти. Ты бы еще Щербицкого вспомнил.
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что там вислюк кричал о "пресечении" спекуляций?))
тот самый Евролаб, где друзья вислюка типа делали ему анализы)
Вчера 1050.. Сегодня - уже 16 000 гривень за перевірку на коронавірус😎👏
Тестуй.Тє.Ся. Євролаб ім.Зєліних_аналізів запрошує.
Приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавирусную інфекцію.
https://ukranews.com/ua/news/689964-16-000-gryven-za-perevirku-na-koronavirus-v-pryvatni-kliniky-kyyeva-zavezly-ekspres-testy
Борьбу с пророссийской пропагандой на "112 Украина" и NewsOne пытались представить "цензурой" при поддержке американских сенаторов, - CNN - Цензор.НЕТ 31
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Ето же сколько государственного бабла можно отмыть за ети тесты которые никто никогда не докажет. Ето даже лучше чем нефть качать и продавать по $100 Борьбу с пророссийской пропагандой на "112 Украина" и NewsOne пытались представить "цензурой" при поддержке американских сенаторов, - CNN - Цензор.НЕТ 6788
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Нехай фахівці пояснять що ПЦР-діагностика - глючна і ненадійна річ. Що називається "одна молекула поруч пролітала", а ПЦР на неї відреагує. Був очевидцем скандалу коли страхова компанія замість належного виконання своїх обов'язків направила пацієнта на ПЦР з теми навіть не другорядної, а третього-четвертого плану і знайшли буквально одну бактерію, яка може жити у кожної дорослої людини. При тому що провідний фахівець з іншої клініки написав висновок що симптоматики (якоїсь триади) нема і той аналіз - фейковий, чувака зняли зі страхового обслуговування. Десь так.
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Все эту кацапские помойку будут закрыты.после гонение зеЛЕных на ростов.будет жесткая зачистка ватнкиков/шарийцев/и прочих.БОЛЬШЕ ПАНЬКАТЬСЯ НЕ БУДЕМ.ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ.
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а кто подскажет. когда эти кацапьи помойки начали свое грязное дело. не при винницком реформисте?
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ты стрелки, то не переводи. барыга масочный почитай год при власти. Ты бы еще Щербицкого вспомнил.
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стоп. А мертвячук разве шыкаладному цеху не брат навек и не его подельник?
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Нет не подельник иначе Мертвейчук с кумом ****** не крычали что "КТО УГОДНО ТОЛЬКО НЕ ПОРОХ"!
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а еще они крычали в 14 году - вадинтур тамжынашилюди.
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Wevelsburg. Пока Мертвечук регулярно летал к Х**лу, Порошенко пожертвовал на оборону сотни тысяч долларов.
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100%..Потом-миллиард "отбил"...одна "Гюрза" от которой узбеки отказались,взамен нормальных корветов,оставленных "ху*лу" в Крыму ,чего стоит?? Или свою липецкую он продал??
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А за какие же деньги барыга восстановил ППО Киева?или можеш подскажешь, сколько украл барыга если на начало своего президенства на щетах казначейства было 100тыс грн, а когда уходил через 5 лет на щетах было уже 100 миллиардов гривен, и сколько заработал зебил для государства, если за полгода своего зебильного правления денег на счетах казначейства стало в 10 раз меньше, то биш со 100лярдов стало 10 лярдов., или может подскажешь сколько ***** платит зебилу за каждого уничтоженого украинца???
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"Небоскребы,небоскребы-а я маленький такой..."/Вилли Токарев./
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Почали ще при Янику... Але да, ні Петя, ні Зеля не удосужилися їх закрити і взяти за одне місце їх власника...
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Цікаво, коли це зелох казав, що закриє Євролаб? Він з пальчевським друзі. Для довідки: у клініці «Євролаб» здав свій єдиний аналіз крові Володимир Зеленський.https://www.radiosvoboda.org/a/eurolab-palchevskyj-rosija/29873344.html
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Да, после Майдана власть опять отдали олигархату и пока власть будет отдаваться криминальным олигархам, пока и не будет в стране мира и порядка.
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Нам бы надо главарей наших мафиозных кланов называть "мафиози" а не "олигархи" дабы не приукрашивать их отвратительную сущность. Даже здесь огромное количество ботов работают на того или иного мафиози, а в итоге усердно трудятся на сохранение мафиозного строя в стране который сам по себе просто так не уйдет(
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Ні!!!

Власник Євролаб Андрій Пальчевський.

Питання про його російське громадянство гостро постало 2010 року, коли він, уже в Україні, кілька місяців пробув заступником міністра у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Миколи Азарова. Тоді в міністерстві офіційно заявили, що Пальчевський, уже вочевидь громадянин України, не має російського громадянства, але доказів цього не надали.На такому тлі саме у клініці «Євролаб» Андрія Пальчевського здав свій єдиний аналіз крові Володимир Зеленський; https://www.radiosvoboda.org/a/eurolab-palchevskyj-rosija/29873344.html
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Эти гнилые предательские каналы, свободно вещающие антиукраинскую пропаганду в стране, которая воюет будут закрыты только тогда, когда криминальный олигархат будет изгнан из страны или посажен в тюрьмы.
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Да никто не закроет. Просто бла бла от вас тупой биомассы. Только ответь на воарос был такой ведущий на Канале прямой Евгений Киселев. А тут он перешёл на канал Ахметова. Это как понять? Короче тут сидит одна тупая биомасса
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Помиляєтесь, на цей раз до Ростова ніхто не встигне добігти.
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Отбелить эти два кАнала от того дерьма в котором они плавают, даже америкосам было бы не в силу.
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каналы российской агентуры нужно закрыть немедленно!!! И владельцы должны быть арестованные по 111. статье гос измена!!!

Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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Несмотрю подобное гуано. Но иногда реклама партии кума Х.йла на ютубе всплывает. Физически противно ее смотреть ставлю дизлайки и пишу жалобы на их каналы всегда.
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ці москальські пропагандисти хвалять рускій мір і марадьора - тому мають бути закритими
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И еще ЗИК , давно пора закрыть эту Медведчуковскую помойку.
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15 марта 2020
Пустым полкам в российских продуктовых магазинах нашлось объяснение
В министерстве нашлось объяснение пустым полкам в ряде продуктовых магазинов. «Если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом - товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети», - отметили в ведомстве.
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Две опасности подстерегают Украину. Одна опасность приход во власть продажных казачков,которые говорят что они советский народ Украины, другая - для страны это оккупация Московией украинских земель, да и третья опасность это коронаRUвирус
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Доволі смішно, коли прихильники російської диктатури в Україні 112 Украина" ї NewsOne кричать про потребу демократії.
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Сколько в Украине достойных «сыновей» настоящих патриотов,отчаянно защищающих интересы...россии
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Боротьбу з проросійською пропагандою на "112 Україна" і NewsOne намагалися представити "цензурою" за підтримки американських сенаторів, - CNN - Цензор.НЕТ 2432 "112 Украина" и NewsOne ,куда вы нас украинцев тянете?
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В Албании кредитные каникулы на три месяца. За своевременно непогашенный кредит ничего не будет.
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Russia has been accused by the US of spreading conspiracy theories that coronavirus is a biological weapon created by the CIA, and now the UK has set up a unit to fight them

Уряд Великобританії створив спеціальний підрозділ, призначений для боротьби з російською дезінформацією щодо нового коронавірусу
'Захист країни від дезінформації та цифрових втручань є головним пріоритетом', - заявив міністр цифрових технологій Великобританії Олівер Дауден.
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