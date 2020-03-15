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 В Австрии запретили выходить на улицу, нарушителей ждет штраф свыше €2000

Правительство Австрии ввело полный запрет собраний. Из дому можно выходить только за продуктами, в аптеку и для помощи другим людям, а также в случае неотложной профессиональной необходимости.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Ранее планировалось, что рестораны, кафе и бары в Австрии с понедельника будут работать только до 15.00, а новые меры предусматривают полное прекращение работы таких заведений. Обеспечение населения продуктами питания возложено на супермаркеты и службы доставки, которые продолжают свою работу.

Также с понедельника должны быть закрыты все магазины, торгующие товарами, которые не являются необходимыми для повседневной жизни.

Закрываются и все спортивные, игровые площадки и другие площадки общественного использования.

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На улицу можно выходить только в трех случаях: по неотложной профессиональной работе, за продуктами или в аптеку, или для помощи другим людям (которые, например, не могут сами купить себе продукты и лекарства).

Если же кто-то очень хочет выйти прогуляться, то это нужно делать только по одному, или с лицами, с которыми совместно проживаешь в квартире (частном доме).

С понедельника соблюдение этих ограничений будет контролировать полиция.

Согласно объяснению федеральной канцелярии, если полицейские будут встречать группу лиц, то порекомендуют им "разойтись". Так будет уже в воскресенье, а с понедельника возможно наложение административных штрафов в отношении таких нарушений в размере до 2180 евро. То же самое касается и нарушения запрета на использование спортивных и игровых площадок - здесь админштраф может быть в размере до 3600 евро.

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При этом в федеральной земле Тироль на границе с Италией, где зафиксировано уже более 200 случаев заражения коронавирусом, введен де-факто комендантский час. Жителям разрешается выходить из дома только в случае чрезвычайной ситуации, для покупки продуктов или лекарств, или на неотложную профессиональную работу. Ограничение на передвижение действует с 15 марта и продлится минимум неделю.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц также анонсировал, что в дальнейшем планируется "ограничение свободы передвижения в общественном пространстве страны"

Вместе с тем, учитывая распространение коронавируса, в Австрии приостановлена демобилизация военнослужащих срочной и альтернативной гражданской службы. Более того, мобилизации подлежат граждане, которые в течение последних пяти лет проходили альтернативную гражданскую службу.

В Австрии подтверждены 860 случаев заражения коронавирусом, 1 человек умер, 6 - выздоровели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181598
 
 
 Топ комментарии
 
Сірьожа, твого Вовіка не врятує вже навіть чума.
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Сколько Вы готовы проторчать дома фактически под арестом ради полит. карьеры дяди мЕнистра?
возможность гулять муудрые и решительные власти не предусмотрели. им насрать на людей их заботят только собственные целлюлитные жЁпы.
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Ви запитайте себе. Чому Китай не закрив свої кордони відразу і не забороним авіасполучення з іншими країнами, дочекалися до того що літаки порозносили його по всьому світу, а тепер країни закривають авіа та транспортне сполучення. Самоизолюються. Зупиняють свої економіки. Це диверсія світового масштабу, спрямована на підрив світового порядку та світової економіки вцілому. І як ви думаєте кому це найбільше вигідно і хто є розробником цієї бактерологічної зброї, кому на руку під час зниження ціни на нафту зупинити світову економіку і зменшити кількість її споживання, кому вигідно будучи загнаному в куток і будучи під санкціями таким чином спробувати з нього вискочити, кому вигідно під цей теракт втілювати свої плани по узурпації влади і досягати своїх цілей по захопленню та ослаблення інших держав, та збільшення впливу в усьому світі, кому вигідно сіяти паніку і діяти за принципом розділяй та володарюй?! І ні до чого тут кажани. Кажани існують міліони років, а китайці їдять їх не одну сотню років. І нічого не траплялося. Це теракт світового масштабу. І хто за цим стоїть абсолютно і однозначно зрозуміло. а щоб зменшити паніку запитаю ще про таке, скільки з людей з лайнера на якому було 3500 чоловік, померло від цієї хвороби -0!! І це практично в ідеальному обмеженому середовищі з абсолютно сприятливими умовами для тотального масового зараження, а значить і великої кількость летальних випадків. Але нічого подібного не сталося. І це говорить про те, що це перш за все інформаційна диверсія. І глобальна маніпуляція свідомістю людей.
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Согласен - кому то очень это было нужно, и сделали. Но китаезы там тоже не просто так, у них уже не в первый раз: то атипичная пневмония, то свынячий, то пташиный грипп... ******* уже, комунодрочеры.
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И самое интересное в другом - в январе эксперты ВООЗ были в Китае и оценивали степень угрозы.... какого х..я они там оценивали если оказалось совсем не так? Или если так - тогда это все чистой воды информационная диверсия. согласен на 100%
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Эдик ...зараз світова "закуліса" проводить досліди ...як поводиться людство у різних ситуаціях ...війна епідемії демографічні "збурення" природні та техногенні катастрофи ...а от коли дослідження завершаться , от тоді порятунку й справді не буде , що вони виберуть невідомо ...але я думаю або віруси або ГМО , або те й те разом ну ж не атомною бомбою перетворити світ на радіактивне звалище ... та й скажіть чи довго ще планета Земля витримає 10 лярдів мавп ...це вони нам розказують про "марс" ...вони летіти нікуди не збираються ...просто потрібно прибрати лишніх
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це і в Україні необхідно зробити ...але ж тут кожна "гавкаюча" лядь вдома не всидить їм всім обов"язково ну просто необхідно у Неділю "лазити" в середмісті навіть не прикриваючи обличчя марлевою пов"язкою це сьогоднішні враження від "карантину" ...
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Ужос. Одна людина померла. Це надзвичайна подія. Хоча може вона померла своєю смертю. Цікаво. Чи будуть відповідати всі ці політикани за безпідставні обмеження прав людей.
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Начал по новой рубиться в Fallout 3...готовлюсь к постапокалипсису, жаль радтараканов не завезли в "АТБ" В Австрії заборонили виходити на вулицю, на порушників чекає штраф понад €2000 - Цензор.НЕТ 3570
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О,молодчаги.В средние века ещё и жгли целыми деревнями,городами,уничтожали всё что шевелится...но тоже видно ощущалась нехватка аппаратов ивл,поэтому и умирали сотнями тысяч и миллионами.
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А производство они тоже собираются остановить полностью?
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Реальный продукт производят всего 20% населения, остальные просто передвигают с места на место за "добавочную стоимость"!
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Людям еще повезло родиться людьми. Если бы такую болезнь обнаружили у коров, свиней... сразу бы истребили все поголовье, не задумываясь, как к примеру при обнаружении АЧС.
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Вот если бы в свое время АЧС уделили больше внимания, то может и с коронавирусом быстрее разобрались. При АЧС свиней вроде тоже главный симптом пневмония.
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Это лажа а не запрет. Любой кого остановят на улице, может сказать что идит в магазин или в аптеку.
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да, т.е. название статьи обманывает читателей.
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а разве государство может кому то запретить заразится вирусом ? да на "здоровье" .
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... причем не в ближайший магазин - в другом лучше обслуживание
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