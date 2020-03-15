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 Срочное обращение министра здравоохранения Ильи Емца

Глава Министерства здравоохранения Илья Емец призывает закрыть кафе, рестораны и торговые центры, перевести сотрудников на удаленную работу и запретить собираться группами больше 10 человек.

Срочное обращение министра опубликовано на сайте Минздрава.

Цензор.НЕТ приводит его текст полностью.

"Дорогие украинцы!

Мое призвание как врача-хирурга - спасать человеческие жизни, как управленца - управлять успешным медицинским учреждением, как государственного деятеля - управлять здравоохранением многомиллионной страны.

Сейчас я говорю и как врач, как управленец, и как министр здравоохранения Украины.

Некоторые говорят мне, чтобы я не нагнетал ситуации, потому что это якобы сеет панику. Но напомню, что мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду.

При Чернобыльской трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинцев для меня - приоритет.

Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира - это смертельно опасная инфекция, коронавирус.

Мировое сообщество не сразу распознало масштабы угрозы. На горьком примере других стран мы видим, к чему может привести промедление. Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней.

Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений.

Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы сотрудников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Обрабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия.

Призываю всех украинцев не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция - самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких.

За всю историю ни один враг не одолел украинский народ.

Выполняя инструкции, правила и рекомендации, действуя слаженно, как единый механизм, мы гарантированно победим! Другого пути нет.

Следите за обновлениями официальных источников информации МОЗ Украины и будьте здоровы!".

Источник: https://censor.net.ua/n3181597
 
 
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что мне до них? может дурные, а может и нет... информации мало...
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Ну, скоро буде багато. Прогнозую ще два тижні.
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кацахол Ну іранці дійсно дурні.А Італія,це прохідний двір взагалі.
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Почему? Он предупредил, а вы можете и дальше жить как жили.
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он спасает свою жЁпу, убивая при этом людей. пояснять надо?
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А завозити людей літаками з Італії - це як називається?
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гуманизм это называется. или "Украина своих не бросает"
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на самом то деле дурак ты, но в силу умственной неполноценности этого осознать не можешь Срочное обращение министра здравоохранения Ильи Емца - Цензор.НЕТ 2320
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лопнуть не боишься, о командир взвода говномётной поддержки из лахтинского гарнизона? один я тебе сегодня кучу полубуханочек накидал. Срочное обращение министра здравоохранения Ильи Емца - Цензор.НЕТ 8157
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вот охота тебе показывать свой дебилизм окружающим?ну ты или дейстительно умственно неполноценный или просто дите, ум которого еще не сформирован...хотя может и старик, впавший в маразм
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Найнебезпечніший ворог,це московит.Він пошесть планети.
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Чего он так возбудился?! Бубочка китайского опиума обкурился и заболел?
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"коронавирус - это праздник. который всегда с тобой" (с, Хемингуэя, ну почти) Срочное обращение министра здравоохранения Ильи Емца - Цензор.НЕТ 6385
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Кирилл Лещенко

"коронавирус - это праздник. который всегда с тобой"

Срочное обращение министра здравоохранения Ильи Емца - Цензор.НЕТ 6537
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ну все ...
сейчас начнется паника.....

При Чернобыльской трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинцев для меня - приоритет.Источник: https://censor.net.ua/n3181597
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Свиноботы и так на удаленной работе.
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Ми чуємо, свине, твоє рохкання. Свинорузгім язьіком.
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Він теж із квартальних аніматорів?
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не...он старая гвардия,янучарская...там их целое медицинское кудло
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Тобто закрити заводи? Після цього економіка України рухне
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Уверен что слушаться будут со скрипом. Может в Киеве и городах-миллионниках со всеобщим вниманием и контролем еще кое-как, то на местах, где все рестораны и торговые центры у местных князьков-бывших бандитов - никто ничего закрывать не будет. Выручка главное, а гроши под подушку или в Испанию.
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Это тот, кто говорил, что все пенсионеры умрут? ;D
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ага, это тот кто перебздел, а теперь он спешит остановить экономику Киева и Украины
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Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штабаИсточник: https://censor.net.ua/n3181597

А ці кращі,хоч в чомусь розуміються?
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Експрем'єр-міністр-самокатчик щось торочив про 1000 бригад інфекціоністів... Срочное обращение министра здравоохранения Ильи Емца - Цензор.НЕТ 5850
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Ага,дякую за інформацію..Самоізоляція.Значить взагалі ні до чого не готові.
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интересно, что сейчас рассказывает некая василевская-смаглюк?
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В Германии не больше 50......, а вот австрийцы еще «жёстче» - не больше шести(!!!)......
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Не сходится с его ранними заявлениями, он прямо сказал что пенсионеры все умрут, я думаю власть этого и ждёт
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Именно поэтому пенсионеры пусть сидят дома. У меня тетя 78 лет, так мы ей сказали, чтобы из дома не выходила. Сами продукты купим и привезем. И оставим у двери, чтобы случайно не заразить.
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"За всю историю ни один враг не одолел украинский народ" - неправда. Беня і Г+Г з клованом вчергове банкують.
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Маршрутка в час пик-одновременно до 25-30 человек
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Сразу видно опытного врача, правильно говорит, в Италии протормозили и теперь по 200 человек в день умирает.
Хорошо хоть Скалецкую убрали, вернее, она "самоизолировалась".
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Два самых важных дела:
1. Закрыть кафе, рестораны и торговые центры.
2. Со всего мира свезти самолетами в Украину всех желающих.
Два абсолютно взаимоисключающих варианта.
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воно як піде то ніякі рекомендації не поможуть. було границі місяць назад закрити і карантин 2 неділі в отстойніках хто не вспів
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Товарищь, расскажи нам лучше о Новых Манжарах !

Обо всем расскажи6
о "панике" простых украинцев
о героическом двухнедельном отпуске Скалецкой, во время которого было потеряно ВРЕМЯ
о распроданных масках
о назначении Скалецкой советником ЗЕленского по медицине !
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Цікаво, а ;Квартал-95; про коронавірус яку-небудь пісеньку злабає?
Ну, наприклад там ;Горіли легені-палали;?
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Всоьго декілька офіційно визнаних випадків інфікування в Україні, а такі заходи безпеки запроваджуються ніби ми в Італії. Може ЗЄшобло не зовсім достовірну інформацію про стан епідемії надає та хоче уникнути поїздки в Ростов?
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А ниче что общественный транспорт как и раньше набивается холопами позавязку и все дышат друг другу в морды?
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Та пишіть правильно нарешті. Доктор смерть.
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а раду слабо на карантин отправить?заодно и буфет там закрыть можно будет
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готовится грандиозный дерибан бабла...под шумок...
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емец, а в маршрутках, трамваях, поездах и метро тоже не больше 10ти?
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Чего так кричать если в Украине официально нет новых зараженных? Или нам что то не рассказывают?
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Врач он хороший но призывать владельцев кафе и ресторанов к добровольному закрытию бизнеса очень глупо.
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Заметушились щурі. Вчора на марші ветерани-добровольці висунули Янелоху Пустоголовому ультиматум до вівторка, не виконає вимог, починають акцію непокори.

В одному правий цей "спасать человеческой жизни", що "за всю историю ни один враг не одолел украинский народ". А зеленому гниллі і поготів.
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