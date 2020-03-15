 Срочное обращение министра здравоохранения Ильи Емца

Срочное обращение министра опубликовано на сайте Минздрава.

Цензор.НЕТ приводит его текст полностью.

"Дорогие украинцы!

Мое призвание как врача-хирурга - спасать человеческие жизни, как управленца - управлять успешным медицинским учреждением, как государственного деятеля - управлять здравоохранением многомиллионной страны.

Сейчас я говорю и как врач, как управленец, и как министр здравоохранения Украины.

Некоторые говорят мне, чтобы я не нагнетал ситуации, потому что это якобы сеет панику. Но напомню, что мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду.

При Чернобыльской трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинцев для меня - приоритет.

Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира - это смертельно опасная инфекция, коронавирус.

Мировое сообщество не сразу распознало масштабы угрозы. На горьком примере других стран мы видим, к чему может привести промедление. Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней.

Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений.

Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы сотрудников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Обрабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия.

Призываю всех украинцев не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция - самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких.

За всю историю ни один враг не одолел украинский народ.

Выполняя инструкции, правила и рекомендации, действуя слаженно, как единый механизм, мы гарантированно победим! Другого пути нет.

Следите за обновлениями официальных источников информации МОЗ Украины и будьте здоровы!".