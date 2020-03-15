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 Общество, Здоровье
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 Богачи всего мира жертвуют на борьбу с коронавирусом, готовы написать о таких случаях в Украине, - Бутусов

Богачи всего мира жертвуют на борьбу с коронавирусом и на поддержку малоимущих, появляются десятки сообщений о пожертвованиях во всех странах.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Среди примеров он приводит: "Билл Гейтс пожертвовал на разработку вакцины от коронавируса в США и во Всемирную организацию здравоохранения 20 миллионов долларов.

Крупнейшие китайские корпорации Alibaba Group Holding, Tencent Holdings и Meituan Dianping жертвуют на Красному кресту Китая и Обществу борьбы с бедностью около 3 миллиардов юаней для борьбы с коронавирусом и его последствиями.

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При этом Джек Ма, владелец "Алибаба", выделил лично из своего фонда 14 миллионов долларов.

Ли Кашин из гонконгского CK Hutchison Holdings пожертвовал 13 миллионов долларов городу Ухань.

Директор Xiaomi Лэй Цзюнь выделил 1,8 млн долларов для родной провинции Хубэй.

Дизайнер Джорджио Армани пожертвовал в три больницы более 1 миллиона долларов.

Компания Kering, владелец модных брендов, пожертвовала пострадавшим районам Италии 2 миллиона евро.

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Футболист Криштиану Роналду переоборудует сеть своих фешенебельных гостиниц CR7 в больницы для больных коронавирусом.

Футболист Франческо Тотти купил 15 аппаратов ИВЛ для больниц".

"Интересно, а кто из миллионеров из украинского топ-100 покажет пример и пожертвует сколько-нибудь заметные суммы для помощи стране, благодаря которой они состоялись? Пока ни одного такого сообщения нет, хотя может мы просто об этом не знаем? Но проблем в Украине более чем достаточно - с масками, аппаратами ИВЛ, антисептиками для больниц и для малоимущих. Вот в такие моменты и можно замерять, кто и на какие жертвы готов идти для общества, кто на самом деле работает для людей, а кто просто на людях делает деньги", - отмечает журналист.

Он обнародует и первые данные о такой помощи в Украине: "1. "Нова пошта" пожертвовала 25 миллионов гривен. 2. Фонд Рината Ахметова передал Минздраву 3 аппарата ИВЛ, мобильный бокс для инфекционных больных, одноразовые комбинезоны – 400 шт.; инфракрасные термометры – 80 шт.; защитные маски – 10 000 шт.".

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Богачи всего мира жертвуют на борьбу с коронавирусом, готовы написать о таких случаях в Украине, - Бутусов 01

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3181596
 
 
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В Украине тоже примеры такой "жертвенности"- Беня с билетами на МАУ. Богачи всего мира жертвуют на борьбу с коронавирусом, готовы написать о таких случаях в Украине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5172
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Цей виродок лише чекає коли можна буде за дешево все скупити в Україні.
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Цены на билеты МАУ выросли в 2-12 раз, компания утверждает, что они формируются автоматически в зависимости от спроса - один уже автоматически пожертвовал...
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Радуцкий, пожертвуй выручку за проданные тобой маски (народное достояние), которое ты присвоил,и про тебя напишут.
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та щас, уже бежит, волосики назад! вы еще 95 кварталу предложите раскошелиться или сивохе. Богачи всего мира жертвуют на борьбу с коронавирусом, готовы написать о таких случаях в Украине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9627
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Думаю, все знают имя этого щедрого человека.
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Пфффф.
Та барыга удавится.
Но, сделает это патриотично
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Барига навіть не мільярдер.
Давай пошукаємо грошики в інших. Наприклад, в того ж Бені, Зелі чи Богдана.
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Бугогаааааааааа
Не миллиардер)))))
А, понял, в Испанию поехал на паперти стоять)))
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По зебільному тільки мільярдер може дозволити собі відпочинок в Іспанії ? Богачи всего мира жертвуют на борьбу с коронавирусом, готовы написать о таких случаях в Украине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1446
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Педро не может, он в Испании. Ахметов с 5 млрд дол пожмотничал, конечно.
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Петро даже в десятку богатейших не входит.

Шо ты к нему приколупался ? Продай свой комп и пожертвуй сам.
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В ночь 14 на 15 марта Петр Порошенко вломился в Украину после объявленного карантина.Возле Зала официальных делегаций его встречали журналисты, у которых состоялся с Порошенко такой диалог. Корреспондент: «Почему вы в ГБР на допрос не приехали?»Порошенко: «До свидания». Корреспондент: «Почему вы уезжали из Украины?»Порошенко: «Вы должны прекратить работать на страну-агрессора и Путина». Корреспондент: «Мы не работаем на страну-агрессора. Мы хотим задать несколько вопросов…»Впрочем, ни на один из наших вопросов он не ответил, сел за руль Мерседеса и уехал в сопровождении охранников, которые во время осуществления видеосъемки толкались и говорили, что улица - «это сейчас охраняемая территория». Вместе с экс-президентом прилетели трое его детей: Михаил, Евгения и Александра. Все они были в масках.
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Американський Forbes включив до списку найбагатших людей світу 7 громадян УкраїниБогачи всего мира жертвуют на борьбу с коронавирусом, готовы написать о таких случаях в Украине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8068
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Не дуже так і вже жертвують.Це тільки дехто.Наші точно не дадуть,на війну ж недавали.Я вже не раз писав.вірус дуже небезпечний.Але московит на порядк небезпечніший.В нього є термоядерна зброя.
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За кордоном заможні люди постійно на щось жертвують, і то не копійки.
Наші в цьому плані аутсайдери.
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Та ладно.
Вон мальдивам поллярда американских пожертвовал
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ти особисто рахував - покажи щасливі фото.
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Наши богачи забывают , что на крышке гроба багажника нет.
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богачи всего мира жертвуют.. а в Украине наступил звездный час бомбил и рвачей 90-х гг.
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Слуга народу Радуцький гарно прибарахлився, що внукам вистачить на продажі стратегічного запасу захисних масок Китаю. Із циклу здобули.
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Расскажу реальную ситуацию: моя знакомая находится в одной из европейских стран. У неё был билет на 16.03. назад в Украину. А теперь внимание! Сегодня ей позвонили из авиакомпании и сказали доплатить 6000 грн, иначе билет будет не действительным!!!!!
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Хахаха,наши ушлепки только могут разработать схемы что бы заработать на этой болезни.
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Пєтя не дасть, бо днями усе накрадене бабло вивіз до Іспанії
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